Парламентские выборы в Казахстане пройдут по новым правилам

Фото: www.akorda.kz/ru

19 марта граждане Республики Казахстан придут на избирательные участки, чтобы проголосовать на выборах депутатов нижней палаты национального парламента – Мажилиса, а также депутатов региональных и местных органов – маслихатов. Впервые за полтора десятилетия выборы будут проводиться по смешанной системе: 70% депутатов будет избрано по партийным спискам, 30% – по одномандатным избирательным округам. К концу февраля Центральная избирательная комиссия Казахстана зарегистрировала 892 кандидата в депутаты нижней палаты, еще 13 315 казахстанцев поборются за кресла в маслихатах. На выборах в парламент аккредитовано 786 международных наблюдателей от 41 иностранного государства и 12 международных организаций.

На совещании с участием премьер-министра, руководителей государственных органов, глав некоторых областей и городов Казахстана президент Касым-Жомарт Токаев назвал предстоящие выборы завершающим этапом обновления властных институтов. «Таким образом, органы власти получат мандат доверия для продолжения всесторонних реформ. Главная задача – выдвижение новых инициатив на пути развития страны и их эффективная реализация», – сказал глава государства.

К настоящему моменту в Казахстане зарегистрировано 7 политических партий. К пяти старым партиям – Amanat, Ак жол, Народная партия Казахстана, Ауыл и Общенациональная социал-демократическая партия (ОСДП) - добавились партии-новички, это партия зелёных Байтак и Respublica.

«Преемственность. Справедливость. Прогресс»

С момента избрания президентом Казахстана Касым-Жомарта Токаева в 2019 году политическая система страны претерпела существенные перемены. Реформы продолжаются, и многие аналитики рассматривают нынешние выборы как важное звено в цепочке преобразований.

Выступая в конце января на заседании Сената, президент в очередной раз отметил, что страна вступила в новый этап развития. Он подчеркнул, что в Казахстане утверждается принцип «Сильный президент – влиятельный парламент – подотчётное правительство». Проводимые реформы направлены на формирование сбалансированной системы властных институтов, расширение возможностей участия граждан в политическом процессе, рост эффективности государственного управления и формирование цивилизованных политических традиций.

«Проведённые за последние годы политические преобразования, целенаправленная либерализация избирательного законодательства придали мощный импульс партийному строительству в Казахстане», – заявил Токаев, добавив, что впервые за долгое время в стране официально зарегистрированы новые партии.

Эти перемены органично встраиваются в политический процесс, старт которому был дан в 2019 году. Выдвигаясь в президенты, Касым-Жомарт Токаев в предвыборной программе выделил ключевые принципы своей политики – «Преемственность. Справедливость. Прогресс». Принцип преемственности предполагает повышение роли молодёжи в политике, появление новых управленческих элит, готовых принять эстафету руководства страной. Принцип справедливости относится к таким сферам, как соблюдение гендерного баланса в органах власти, «зелёный свет» для всех законных форм гражданской активности, включая проведение массовых акций. Принцип прогресса можно назвать «суммирующим» по отношению к первым двум, он провозглашает движение Казахстана по пути политической модернизации, демократии и социальной справедливости.

Одним из инструментов стала концепция «Слышащего государства». «Мы формируем новую политическую культуру. На передний план выходят плюрализм мнений, альтернативные взгляды. Власть не считает, что несогласие – это деструктив. Мы в своей работе должны учитывать запросы наших граждан. Выше народа ничего и никого нет», – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Фото: www.akorda.kz/ru

Одним из важных шагов в этом направлении стали принятые в мае 2020 года поправки в закон «О порядке организации и проведения мирных собраний в Республике Казахстан». В новой редакции закона о митингах был упрощён механизм правового регулирования мирных собраний граждан. Анонсирование проведения митингов стало носить уведомительный характер, местные власти и правоохранители обязывались оказывать содействие организаторам уличных акций, в городах появились площадки для публичных собраний, процедура уведомления о проведении сократилась с 15 до 5 дней. Принятый закон полностью соответствовал 21-й статье Международного пакта о гражданских и политических правах.

Эффективная модель управления

Прошлогодние январские потрясения не просто не привели к свертыванию курса на демократизацию, они послужили его катализатором и придали необратимый характер. Выступая вскоре после подавления путча на совместном заседании палат парламента, Касым-Жомарт Токаев объявил о переходе от «суперпрезидентской» республики к президентской республике с сильным парламентом, об упрощении процедуры регистрации партий, о создании Конституционного суда.

По словам Токаева, в Казахстане «всё замыкается на президенте», и с такой формой правления стоит расстаться. Токаев заявил о том, что президент Казахстана должен быть беспартийным, причём этот принцип необходимо распространить на глав регионов и их заместителей. Президент отметил необходимость противостоять пресловутому кумовству, поэтому для ближайших родственников главы страны был введён законодательный запрет на занятие политических должностей, государственных постов и руководящих кресел в квазигосударственном секторе.

Касым-Жомарт Токаев объявил об упрощении регистрации политических партий для участия в выборах, о необходимости существенного снижения порога с семи до пяти процентов набранных голосов избирателей. Согласно новым правилам, в предвыборных партийных списках была закреплена 30-процентная квота для женщин и молодёжи.

Благодаря объявленной Токаевым в марте прошлого года реформе депутатский корпус высшего законодательного органа формируется по схеме, при которой 70% депутатов избирается на пропорциональной основе, 30% – на мажоритарной. Именно по такой схеме пройдут предстоящие 19 марта выборы. Президент Казахстана уверен, что благодаря этому новшеству в стране сформируется более конкурентная политическая среда и укрепится связь между избирателями и депутатами. Парламентарии, не выполнившие предвыборных обещаний, могут лишиться мандатов.

5 июня минувшего года в Казахстане прошёл референдум по 33 конституционным поправкам. В итоге 70% казахстанцев проголосовали за президентские реформы. Обращаясь по итогам референдума к гражданам, президент подчеркнул, что изменения Конституции – не конечная стадия, а лишь начало масштабных реформ: «Мы продолжим всестороннюю модернизацию страны. На базе обновленной Конституции мы сформируем более эффективную модель функционирования всех институтов власти, укрепим механизмы сдержек и противовесов между ними».

«Увеличение демократической составляющей»

1 сентября 2022 года Касым-Жомарт Токаев выступил с ежегодным Посланием народу, в котором была сформулирована стратегическая цель государственной политики – построение Справедливого Казахстана, который должен стать социальным государством, где главными ценностями являются знания и профессиональный труд.

Глава государства предложил перенести президентские выборы с 2024 года на осень текущего и продлить президентский срок с 5 до 7 лет, законодательно исключив возможность одному и тому же человеку дважды занимать президентское кресло. Президентские выборы были назначены на 20 ноября, предвыборная платформа Касым-Жомарта Токаева получила название «Справедливый Казахстан: Для всех и для каждого. Сейчас и навсегда». Кандидат в президенты Токаев заявил о том, что для воплощения в реальность амбициозных задач разработан план конкретных действий, имеются необходимые ресурсы и «самое главное, бесценный капитал – ответственные граждане страны».

20 ноября Токаев выиграл выборы, завоевав голоса 81,31% избирателей при явке 69,44%.

Что же касается предстоящих 19 марта парламентских выборов, то научный руководитель Института региональных проблем, доцент Финансового университета при правительстве РФ Дмитрий Журавлев считает их важным шагом «по увеличению демократической составляющей» казахстанской политики.

«Безусловно, новые выборы – это реализация тех политических реформ, которые были запланированы ещё в 2019 году в первом Послании президента к нации. Выборы в Казахстане пройдут по международным стандартам», – уверен эксперт.