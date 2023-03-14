Глава Хабаровского края Дегтярёв: «Владимир Сунгоркин мог зарядить людей, на подвиги организовать. У него надо учиться»

Михаил Дегтярёв: На улице Сунгоркина скоро построят новые жилые дома Фото: Кирилл КУЗНЕЦОВ

Глава Хабаровского края - в День памяти легендарного главного редактора «Комсомольской правды» - с политическим обозревателем KP.RU Александром Гамовым.

- Михаил Владимирович, в этот вторник, 14 марта, такая дата - памятная и печальная. Хотя мы Сунгоркина каждый день вспоминаем, но сегодня - ровно полгода, как его не стало…

- Полгода уже?

- Да, полгода, как Володи с нами нет.

- Святой человек.

- Да. Он очень любил Дальний Восток, свою малую родину - Хабаровск, ему очень нравилось, когда его называли хабаровчанином. Вы с ним много раз встречались. Каким он вам запомнился как губернатору, как человеку?

- Владимира вспоминаем тепло - его жизнерадостность, его компетентность как медиаменеджера. Он был большой патриот России, Дальнего Востока и Хабаровского края.

Мы с ним много раз встречались, говорили на темы истории Дальнего Востока. Он очень много, кстати, сделал для исторического просвещения людей. То есть, вот эти замечательные книги - про первопроходцев, например - они для меня являются настольными.

Там собрана настолько точная информация обо всех, от Василия Пояркова и Ивана Москвитина до Ерофея Хабарова, что я всем рекомендую почитать.

- Как вы считаете, почему нам всем сегодня Сунгоркина так не хватает? Владимир Николаевич, конечно, человек непростой, жесткий, он создал круглосуточную «Комсомольскую правду». Когда-то у нас 8-часовой рабочий день был, теперь мы живем и работаем, как видите, и по московскому и по хабаровскому времени.

- Ну, почему? (Сунгоркина не хватает. - А.Г.) Потому что он - пассионарий, человек, который активно ведет за собой других, может создавать новое. Мог… Никак не могу в прошедшем времени о нем говорить.

- Мы тоже.

- Мог создавать новое, мог зарядить людей, на подвиги организовать. Поэтому, конечно, надо у него учиться. Его жизненный такой путь - он, конечно, очень интересный для подрастающего поколения медиаменеджеров.

Мне запомнилась еще, например, его книга, посвященная строительству БАМа. Для меня это было, честно скажу, открытие. Потому что он же написал для делегатов съезда КПСС книгу-очерк про строительство БАМа.

- Это где много фотографий, вы имеете в виду?

- Нет, не фотографий. Там - акварели народного художника РСФСР Геннадия Павлишина, который у нас живет в Хабаровске, мы его очень ценим, любим и бережем.

- Сунгоркин же был одним из самых молодых (а, может быть, самый молодой) собкоров «Комсомольской правды», в 22 года, если память не изменяет — уже на БАМе. И есть еще альбом по БАМу - с классными фотками, и Володя был лауреатом премии Ленинского комсомола за эту работу. И он, кстати, не стыдился этого.

- Да это гордость, наоборот, это очень важно. А мы сейчас готовимся к переизданию этой книги про БАМ с его очерками. Уже изыскали средства на это, и будем, в общем, книгу выпускать. Обязательно вам подарим.

- А мы вам - свою, тоже готовим книгу - воспоминания о Сунгоркине, и в нее, я надеюсь, будет включено ваше интервью, которое мы с ним делали. Ну, он в основном мне, почему-то, давал свои интервью, я не знаю почему.

- Потому что вы, товарищ Гамов, «матерый царедворец». (смеётся)

- Ну, это тоже правда. Чего я буду опровергать? (смеюсь)

- Вам уже дали интервью президенты, премьер-министры, губернаторы и прочие руководители, легендарные личности.

- Да уж, многие. Так вот - интервью с губернатором Хабаровского края Михаилом Дегтяревым получилось живым, острым.

- Было такое, помню, на радио. Откровенный разговор.

- Потом вышло в газете, на сайте KP. RU…

- Спасибо большое.

Михаил Дегтярёв и Владимир Сунгоркин Фото: Александр ГАМОВ

- У меня до сих пор такие неизгладимые впечатления о нашей поездке - в ноябре прошлого года - в Хабаровск вместе с Таней Безруковой (жена Владимира Сунгоркина. - А.Г.), с их сыном - Гришей Сунгоркиным. Просто незабываемые встречи. Мы с Таней несколько раз уже обменивались… Она, кстати, получила в январе премию из рук премьер-министра Михаила Мишустина - за Володю, премию правительства России за развитие СМИ.

- Слава Богу. Татьяне от меня передавайте поклон. Гриша – парень очень перспективный, если понадобится, будем ему помогать. Я уверен, что такие люди, как Григорий - они заряжены сами на трудолюбие и успех, как и его отец.

- Я тоже в этом уверен. Мы тогда вместе с губернатором Хабаровского края, с Таней и с Гришей открыли в столице края улицу имени Сунгоркина, это - улица перспективной застройки. Скажите, пожалуйста, как этот проект реализуется, когда можно приехать, можно будет постучаться в дверь к новоселам?

- Она не такая уж и перспективная - эта застройка. Уже в этом году начнется отселение, приступят к работам на стройплощадке. Это комплексное развитие территорий в Хабаровске, один из участков.

- Отселение жителей из аварийного или старого жилья?

- Да, старого. Ну, это подразумевает комплексное развитие территорий подразумевает, на законодательном уровне, возможность отселять граждан с перспективных участков, переселять в новое жилье. Но это уже застройщик занимается этим.

Вот в Хабаровске власти приняли такое решение, и я их в этом поддерживаю, что в новом микрорайоне будет такая улица. Так что, уже в этом году работы начнутся.

- То есть, в ближайшие месяцы, может быть, в следующем году можно будет и табличку прикрепить: «Улица Владимира Сунгоркина».

- Можно. У нас все по плану в Хабаровске и на Дальнем Востоке. Приезжайте.

- Обязательно. Зовите.

- У нас, смотрите, сколько мероприятий сейчас. В апреле – музыкальный фестиваль Юрия Башмета, в августе -«Амурские волны», большой фестиваль военных оркестров…

- Я, когда в армии служил, военным музыкантом был.

- Вот, можете на дуде подудеть. (смеётся)

Потом у нас ещё большие фестивали: в августе - Рок над Амуром», в 2922-м он собрал 50 тысяч человек. Потом у нас - «Арсеньев LIVE», в прошлом году был проведен впервые, к 150-летию а мы решили его сделать традиционным. (Вопдимир Арсеньев - русский путешественник, географ, этнограф, писатель, исследователь Дальнего Востока, военный востоковед. - А.Г.)

В этом году - ещё один фестиваль - будет юбилею Рахманинова посвящен. Под открытым небом, на площади Ленина, такое мощное планируется мероприятие.

Ну, и плюс еще много всего, есть, что посмотреть, что послушать, с кем поговорить. Приглашаю всех россиян в Хабаровск…

- Спасибо огромное, Михаил Владимирович, за теплые слова.

- …на родину Сунгоркина.

- Да. Я сейчас поеду на Троекуровское кладбище, где Володя похоронен, и обязательно от Михаила Дегтярева тоже цветочки положу.

- Договорились. Спасибо. Буду признателен.

- Спасибо огромное, Михаил Владимирович, за память, за хорошие такие слова. Звоните нам.

- Всё, пока, обнимаю.

- Обнимаю. До свидания. Счастливо вам.

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