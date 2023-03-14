Оскандалившийся Дмитрий Назаров хвастливо ответил "поливающим его грязью" россиянам

Дмитрий Назаров Фото: Борис КУДРЯВОВ

Дмитрий Назаров, уволенный из МХТ имени Чехова, несколько месяцев назад сбежал из России. Артист известен своей антироссийской позицией. Он не устает поливать Родину помоями. И это при том, что тут артист сумел заработать миллионы. Сначала многие думали, что актер перебрался в Израиль к друзьям. Мол, они согласились приютить бедного приятеля с женой Ольгой Васильевой. Однако артисты оказались очень обеспеченными людьми. Несколько лет назад они купил виллу в Каннах, куда и переехали.

Дмитрий Назаров и его жена Ольга Васильева сейчас живут во Франции. Актеры рассказали о переезде в Канны. Они опровергли свое нищенское существование.

"Люди пишут «сбежал в Израиль», но это не Израиль, это Франция! «Сбежал в Израиль и там с женой спит у друзей на раскладушке кое-как» - неправда! На втором этаже у нас спальня с широкой огромной кроватью", - объявил 65-летний артист.

По его словам, он получает огромное количество оскорблений. "Пишут: «Усатый поваренок, таракан, предатель. Ты умрешь в нищете». Пишут все", - пожаловался актер.

К слову, недвижимость в Каннах Назаров и Васильева купили десять лет назад. Во Франции супруги подправляли здоровье. Им там понравилось. Кругом много россиян.

По словам жены Назарова, виллу они приобрели по совету друзей. "Искалось просто что-нибудь для следующей жизни. Это не было предчувствием. Почему Канны? Тут тепло..." - отметила Васильева.

Она поспешила уточнить, что сначала жила с супругом очень бедно. "Я не знаю, что такое головокружительно богат. Когда мы с Димой поженились, то занимали деньги на житье-бытье у моих родителей, просили их помогать. Брали в долг. Потом Дима стал много сниматься в кино и содержать всю нашу семью. Мы стали помогать родителям. Купили квартиру на Красносельской. Потом появилась дача..." - сообщила актриса.