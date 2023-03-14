Известная фигуристка Наталья Бестемьянова заявила о жуткой ситуации с Романом Костомаровым Фото: СОЦСЕТИ

За новостями о состоянии Романа Костомарова следят все неравнодушные. Организм фигуриста ослаблен заражением крови, а иммунная система не выдержала и дала сбой. Кроме того, вероятно, спортсмену предстоит новая ампутация, так как врачам не удается остановить некроз. Говорят, Роман уже не похож на себя прежнего. Он сильно похудел, так как питается через зонд, а дышать сам не может.

Роман Костомаров находится без сознания на ИВЛ. Врачи отмечают сильную худобу пациента. Обессиленный спортсмен не может сам пошевелиться.

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова очень переживает из-за Костомарова. Происходящее с ним она называет трагическим стечением обстоятельств.

"Я могла бы звонить его жене или Илье Авербуху, но я их не беспокою. Это трагическое стечение обстоятельств, жуткая ситуация. Одна вероятность из тысячи была, чтобы так все сошлось. Я желаю ему оказаться сильнее этого. Его ждут очень нелегкие времена", - цитирует фигуристку "КП Спорт".

Бестемьянова предполагает, что у всех вокруг недостоверная информация о состоянии Романа. "Мне кажется, все врут. Никто не скажет правды. Когда плохо - не хочется, чтобы это раздували. Когда хорошо - страшно, что сглазят", - сообщила она.

В свою очередь, Елена Бережная считает, что сейчас страдает не только Костомаров, но и его жена Оксана Домнина. Одному Богу известно, как ей удается держаться. Она целые дни находится рядом с постелью тяжелобольного мужа. "Не знаю, как там Оксана. Можно сойти с ума", - сокрушается олимпийская чемпионка.