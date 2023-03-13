Елена Бережная раскрыла правду о состоянии жены Романа Костомарова: "Можно сойти с ума"

Фигурист Роман Костомаров Фото: Мила СТРИЖ

Роман Костомаров находится в коме. Он подключен к ИВЛ и даже руки не может поднять. Фигурист сильно похудел и совершенно обессилен. Каждые два часа спортсмена переворачивают. Сепсис победить не удается.

Состояние здоровья Романа Костомарова плачевно. Он по-прежнему подключен к аппарату ИВЛ,не может дышать самостоятельно. Особую тревогу у врачей вызывает левая рука. Некроз поднимается все выше. Ампутации избежать не удастся. Однако пока что фигурист не готов к операции. Слишком высок риск летального исхода.

Врачи делают все возможное, чтобы облегчить страдания пациента. Но никаких прогнозов по состоянию спортсмена не дают.

Супруга спортсмена Оксана Домнина весь день находится в палате мужа. "Дай бог, чтоб это закончилось, он поправился, вышел из больницы. Я не знаю, как Оксана там вообще. Можно сойти, наверное, с ума. Как она там переживает?" - приводит Пятый канал слова фигуристки Елены Бережной.

Оксана читает супругу вслух, говорит с ним и не пускает в палату никого из посторонних. Фигуристка не хочет, чтобы Романа видели в тяжелой болезни. Домнина молится о том, чтобы отец ее двоих детей поскорее поправился.

Костомаров и Домнина женаты более десяти лет. В 2011 году у них родилась дочь Настя, а в 2016-м - сын Илья. "Оксана силой своей любви вытянет любимого мужчину. Я в этом уверена", - считает актриса Ксения Алферова.

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