Романа Костомарова не могут вывести из критического состояния

Роман Костомаров. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Роман Костомаров по-прежнему находится в крайне тяжелом состоянии. Он не может самостоятельно дышать и продолжает находиться на аппарате ИВЛ. Из-за прогрессирующего сепсиса фигуристу придется перенести новую ампутацию. Вот только сделать операцию прямо сейчас медики не могут. И вот почему.

Организм Романа Костомарова сильно ослаб из-за прогрессирующего сепсиса, передает Пятый канал. У спортсмена, который находится без сознания, продолжается некроз тканей конечностей. Пациенту требуется ампутация, но пока это невозможно. Врачи не исключают, что сердце фигуриста не выдержит очередную операцию.

Медики делают все, чтобы вывести олимпийского чемпиона из критического состояния. Однако пока его иммунная система не отзывается. Он дышит с помощью трубки в трахее.

Спортсмена переворачивают каждые два часа, чтобы избежать пролежней. Самостоятельно двигаться Роман не может. Фигурист настолько слаб, что даже не может поднять руки.

Прогнозов по состоянию спортсмена не дают. Особую тревогу у врачей вызывает левая рука пациента. Ни о каком улучшении состояния пока речи не идет.

Ранее доктор медицинских наук Андрей Шестаков заявил, что врачи не могут перевести Костомарова на ослабленную систему лечения. "У врачей нет выбора. Они знают, что у Романа тяжелое состояние, поэтому не могут позволить перевести его на более ослабленную систему лечения. Они должны быть уверены, что угрозы жизни нет, но насколько такой медицинский режим может отразиться на Костомарове, можно будет говорить после восстановления. Сейчас это неизвестно для всех, даже для врачей Костомарова", - говорил Шестаков.