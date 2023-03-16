Киркоров признался, что сделал пластику. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В декабре Филипп Киркоров признался, что сделал пластическую операцию живота у хирурга Тимура Хайдарова, который ранее колдовал над бюстом Яны Рудковской и формами Любови Успенской. А в январе артист удивил новым признанием: врач омолодил и его лицо. И правда, 55-летний Филипп стал выглядеть куда моложе.

- Сегодня просто неприлично не иметь своего пластического хирурга, психолога, тренера, - заявил певец. - Я лучшее творение хирурга Тимура Хайдарова. Тимур собрал меня по частям, привел в такую форму, что я достойно могу выйти на сцену Кремлевского дворца, отметить 56-летие и дать пять концертов подряд.

Без диеты все равно никак

И это не последняя пластика артиста. К апрельским концертам Филипп собирается представить «полный комплект» своего преображения. Пластический хирург уже показал промежуточный вариант. На видео, которое попало в соцсети, постройневший торс поп-короля разлинован медицинским маркером. Тимур Хайдаров обещает: в апреле мы увидим атлета с кубиками и мускулами.

- Нельзя просто сделать пластику живота. Нужно поработать и над телом в целом - над руками, спиной, чтобы органично все смотрелось, - объяснил «КП» пластический хирург Киркорова. - Филипп сильно похудел, скинул почти 12 кило. Но спорт и Филипп понятия несовместимые, поэтому сейчас Киркоров регулярно приезжает к нам в клинику на процедуры. Качает мышцы током на аппарате Emsculpt Neo. Этот аппарат разрушает жировые отложения и наращивает мышцы с помощью технологии радиочастотного воздействия электромагнитного поля.

К слову, процедура не из дешевых - от 30 тысяч рублей за 30-минутный сеанс. А требуется делать хотя бы два сеанса в неделю.

Фото Филиппа Киркорова после пластической операции

Пластический хирург Тимур Хайдаров колдовал над бюстом Яны Рудковской и формами Любови Успенской. Фото: МУЗ PRO-Новости/YouTube

Спортзал - лучше

Можно ли накачать током мышцы и заодно похудеть?

- EMS (электромагнитная стимуляция мышц) - это фактически часть лечебной физкультуры. Через аппарат подаются импульсы тока и воздействуют на определенные мышцы, - объяснил «КП» врач высшей категории, кандидат медицинских наук Иван Руссу. - В медицине такая процедура применяется для облегчения болевого синдрома, восстановления мышц, утративших подвижность, устранения атрофии.

Промежуточный результат пластики Фила. По словам хирурга, на месте синих линий скоро заиграют мускулы. Фото: МУЗ PRO-Новости/YouTube

Принцип прост: под воздействием тока мышца сокращается, а сам человек для этого ничего не делает. И маркетологи придумали использовать EMS как «фитнес для ленивых».

Но лучше все-таки пойти в спортзал. EMS по расходу энергии - это практически как находиться в состоянии покоя. А снижение веса почти всегда связано с дефицитом калорий - разницей между тем, что употребили в пищу, и тем, что потратили. Поэтому вряд ли возможно сильно похудеть на данной процедуре.

Теперь по поводу мышечного рельефа. Проводились исследования, что EMS действительно помогает приросту мышечной массы по сравнению с силовыми тренировками без дополнительной EMS-стимуляции. Но тут мы уже говорим не о варианте для ленивых - здесь сравниваются интенсивные нагрузки.

Это не первый и не последний способ найти «волшебную таблетку» для молодости и стройности. Но и в спорте, и в красоте самодисциплина и работа над собой - верный ключ к успеху.

СМЕНА ИМИДЖА

Нарастил волосы – и стал вылитый Курт Кобейн

Курт Кобейн (на фото) и Филипп Киркоров почти ровесники: покойный ныне лидер рок-группы «Нирвана» родился в 1967 году, российский певец - в 1968-м. Фото: Kelly SWIFT/Global Look Press

Похудев, Филипп заметно преобразился внешне.

- С кем только сейчас не сравнивают Филиппа. И с Пинк, и с Шер и даже с Клавой Кокой. И, конечно, с покойным лидером группы «Нирвана» Куртом Кобейном. С последним они похожи один в один: голубые глаза и волнистый пепельный блонд, - отмечает стилист, амбассадор бренда Lucky Group Ирина Ковалевич. - Ну не зря же Филипп всегда говорил: «В душе я рокер!» Плюс ко всему культовые образы из 80-х и 90-х сейчас на пике трендов. Вот и Филипп не отстает от мировой моды.

По поводу волос - это не парик. К своей короткой стрижке артист попросту нарастил (скорее всего, это было капсульное наращивание) кудри.

- Не все же с ежиком на голове ходить! - говорит сам артист. - Когда мы снимали с Давой клип на песню «Ролекс», стилисты мне сделали дреды. Причем такие, что оторвать их можно было только с собственными волосами. Я решил: пусть отрастет, и тогда я их состригу. Теперь вот мой новый эксперимент. Но это практически мой натуральный цвет. Ничего красить особо не пришлось. Нам, артистам, приходится меняться, поскольку нас встречают по внешности, а провожают по песням. Ну и, конечно, новая любовь живет в моем сердце. Сейчас мне есть к кому возвращаться домой. Пока не буду рассказывать, кто и что...