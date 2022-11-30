Российская разведка предупреждает: Польша готовится захватить Западную Украину

По имеющимся данным, президент Польши Анджей Дуда дал указание профильным службам оперативно подготовить официальное обоснование притязаний на Западную Украину. Фото: REUTERS

Польша продолжает подготовку к взятию под свой контроль нескольких областей Западной Украины, входивших в период между двумя мировыми войнами в состав польского государства. Такой вывод следует из заявления директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина, сделанного им в интервью агентству РИА Новости.

- Поступающая в СВР России информация свидетельствует о том, что Варшава форсирует подготовку к аннексии западноукраинских земель: территорий Львовской, Ивано-Франковской и большей части Тернопольской области Украины», - подчеркнул он.

По имеющимся данным, президент Польши Анджей Дуда дал указание профильным службам оперативно подготовить официальное обоснование притязаний на Западную Украину. Варшава хочет провести референдумы на этих территориях с целью «обеспечить легитимный характер планируемых приобретений».

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский фактически дал полякам карт-бланш на официальное присутствие в западноукраинских регионах. Граждане Польши получили право участвовать в деятельности местных администраций и даже в работе судов. Появилась информация, что в случае продвижения российских войск, на Западной Украине будет размещен польский миротворческий контингент, который, однако, не должен вступать в боевое соприкосновение с россиянами.

Как подчеркнул Нарышкин, Варшава намерена действовать быстро, опасаясь, что старшие партнеры по НАТО зимой попытаются договориться с Москвой за спиной и украинцев, и поляков. Кроме того, глава СВР пояснил, что в Польше рассчитывают на щедрую компенсацию за военную помощь Киеву, прием большого количества беженцев, а также недавний инцидент с падением на польской территории украинских ракет, убивших двух человек. Помимо этого, польское правительство приняло решение инициировать расследование Волынской резни, учиненной бандеровцами в 1943 году в отношении поляков. По разным оценкам, тогда погибло от 60 до 100 тысяч человек.

Тем не менее Нарышкин предостерег Варшаву от попыток аннексировать украинские территории. Он отметил, что история «наполнена горькими примерами столкновений польских и украинских националистов», и призвал «не наступать на те же грабли».