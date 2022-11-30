США создали смертоносный вирус-химеру: Академик РАН ответил, сможет ли Россия защититься от него

Одна из главных загадок, конечно же, происхождение коронавируса SARS-CoV-2, который уже успел унести жизни более 6,6 миллионов человек во всем мире Фото: Shutterstock

УБИЙСТВЕННАЯ ПИРАМИДА

Какой вирус на нашей планете сейчас самый смертоносный для людей? Если судить по летальности, то есть доле умирающих среди подхвативших ту или иную инфекцию, «печальную пирамиду возглавляет вирус Эбола». Этот возбудитель убивает каждого второго зараженного, рассказал на Всероссийской научно-практической конференции замдиректора ЦНИИ эпидемиологии, д.м.н., академик РАН Александр Горелов. К счастью, Эбола имеет очень локальное распространение, успокоил врач. Вспышки возникают на африканском континенте и сегодня не выходят за его пределы. Помнится, с оспой обезьян, на днях переименованной в MPOX, начиналось так же...

За смертоносной «африканской» лихорадкой следует птичий грипп. В целом же пирамида «Какой вирус больше убивает», по словам профессора Горелова, выглядит так:

- Эбола - летальность 50%.

- Птичий грипп - 39,3%.

- Коронавирус MERS (возбудитель Ближневосточного респираторного синдрома) - 35%.

- Свиной грипп - 17,4%.

- Коронавирус SARS (возбудитель атипичной пневмонии) - 9,6%.

- Коронавирус SARS-CоV-2 (возбудитель COVID-19) - 3,6%.

- Сезонный грипп - 0,1%.

Не стоит обольщаться тем, что накрывающий сейчас Россию сезонный грипп стоит на последнем месте. В случае широкого распространения (а вирус легко перескакивает от человека к человеку) урон может быть достаточно серьезным, предупредил Горелов. И напомнил об отсроченных осложнениях гриппа: в течение двух месяцев после выздоровления регистрируются и инфаркты, и инсульты. У привитых риск летального исхода минимальный.

- 2021 год стал рекордным для нашей страны. Зафиксирован почти 51 млн случаев инфекционных заболеваний, - сообщил профессор. - На долю респираторных инфекций (то есть поражающих органы дыхания. - Ред.), включая ковид, пришлось 39 млн. Такая цифра зарегистрирована впервые в 21 веке.

Респираторные вирусы особенно часто настигают жителей мегаполисов. У горожан отмечается по 5-6 случаев ОРВИ в год. При этом на сегодня известно около 500 «простудных» вирусов, рассказал доктор Горелов. В общем, болей - не хочу.

«САМАЯ СТРАННАЯ БОЛЕЗНЬ»

- Я изучил 100 болезней. Ковид самая странная из них. Чем больше мы узнаем о коронавирусе, тем страннее он становится, - привел академик Горелов цитату своего коллеги, профессора Тима Спектора из Королевского колледжа Лондона.

Одна из главных загадок, конечно же, происхождение коронавируса SARS-CoV-2, который уже успел унести жизни более 6,6 миллионов человек во всем мире. Все больше экспертов склоняются к тому, что ковид - рукотворная инфекция. Недавно представители комитета Сената США по здравоохранению, образованию, труду и пенсиям заявили, что гипотеза о естественном природно-очаговом происхождении ковида «не заслуживает кредита доверия». А вот версия об утечке вируса из пробирки в ходе исследований, по мнению сенаторов, выглядит очень даже вероятной.

Разумеется, американцы в данном случае кивают на китайских ученых. Мол, такие эксперименты велись в Ухане, где появились первые больные ковидом. Официальный Пекин это отрицает. И тут становится известно: в самих США ударно ведутся исследования по модификации коронавируса. Один из проектов завершился пугающей сенсацией.

- В октябре стало известно о создании в Бостоне химерного штамма, - рассказал на конференции Александр Горелов. - Это соединение классического уханьского штамма и омикрона.

Последний, как известно, самый заразный из геновариантов коронавируса. А уханьский «прародитель» - высоколетальный. «Не хотелось бы никого пугать, но при заражении бостонской химерой летальность у лабораторных мышей составила 80%. У Эболы такой показатель 50%, и это вызывает ужас и панику. А здесь - 80%», - развел руками врач.

- И как нам воспринимать такие новости? Американцы дают понять: если будете себя плохо вести, мы запустим этот вирус? - спросил ведущий конференции, профессор Сергей Филимонов.

- Для чего в Бостоне создан опасный рукотворный штамм? Это понятно и очевидно. Россия заявила протест [против таких экспериментов] и потребовала соблюдать Конвенцию о нераспространении биологического оружия, - ответил академик Горелов.

КАК МЫ БУДЕМ ЗАЩИЩАТЬСЯ ОТ БИОЛОГИЧЕСКИХ УГРОЗ

- Россия очень серьезно относится к биологическим угрозам. Сейчас реализуется программа «Санитарный щит», - отметил замдиректора Центрального НИИ эпидемиологии. И перечислил главные задачи и подходы:

1. По периметру границ РФ организовано отслеживание проникновения возбудителей инфекций.

2. К 2024 году появятся 50 различных экспресс-тестов, которые позволят в течение получаса выявлять диагноз в случае пересечения границы лицами с подозрительными симптомами.

3. Ведутся разработки, благодаря которым можно будет создавать необходимый диагностический препарат (тест-систему) в течение 4-х дней после появления нового неизвестного возбудителя.

4. Создание вакцины против «пришельца» благодаря современным технологиям станет возможным в течение 4-х месяцев.

Кроме того, работает особая система слежения за птичьим гриппом, отметил Горелов.

- Сейчас в у нас в стране 58 наблюдательных пунктов («опорных точек»), которые следят за распространением вируса гриппа. Особое внимание уделяется птичьему гриппу. Это подтипы Н5, Н7, Н9. У них крайне высокая летальность [среди птиц]: 50-70%. Счастье, что эти вирусы пока не научились передаваться между людьми. Сегодня человек может заразиться только от птиц, - рассказал врач.

От редакции: в сентябре 2021 года стало известно, что вирус гриппа птиц A(H5N8) был выявлен у семи сотрудников птицефабрики на юге России. Все зараженные перенесли инфекцию в легкой форме. С тех пор новые случаи среди людей у нас в стране не регистрировались.