Почему Еврокомиссия удалила оценку потерь Украины: Зеленский нашел способ дрессировать Запад

Урсула фон дер Ляйен заявила, что с момента начала военных действий на Украине там погибли не менее 100 тысяч военных Фото: REUTERS

Сегодня, вообще, какой-то, мягко говоря, не самый удачный день для Украины. Мало того, что генсек НАТО Столтенберг публично заявил, мол, Киеву сейчас надо думать не о вступлении в НАТО, а о том, как сохранить свою страну и ее суверенитет. Позвольте, как это можно понимать еще, кроме как измену Украине? А Дмитро Кулебу (кто не знает, это глава МИД Украины) Венгрия опять не пустила на официальную встречу глав МИД стран НАТО, и он бедный в передней промаялся, отлавливая тех, кто по нужде выходил с заседания.

И, словно этих унижений было мало, глава Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен заявила, что с момента начала военных действий на Украине там погибли не менее 100 тысяч военных. То есть сто тысяч погибших военных – это нижняя планка.

Вдобавок ко всему это фрагмент выступления Урсулы появился в Сети и тут же разлетелся. Это же просто расплавленным металлом на нежные сердца украинских властей и плевок в душу. И все это одновременно!

Попутно Урсула, которая не смогла закрепиться в профессии врача выше ассистента-гинеколога, постаралась пролить бальзам на души и кошельки украинцев, повысив оценку понесенного Украиной ущерба с 385 миллиардов евро до 600 млрд. То есть это она думала, что пролила бальзам, но вот президент (пока еще) Украины Владимир Зеленский так не думал. Триллион евро, и ни евроцентом меньше – поставил он точку, оставив далеко позади себя жалобно хныкавшего Паниковского, теребившего Корейко под жалостное нытье: "Дай миллион!"

Но если по поводу грядущих репараций с России Зеленский еще был готов подискутировать, то что касается погибших, тут ему прищемили даже не достоинство, а кое-что гораздо больнее. По информации из Киева, Зеленский буквально рассвирепел, а вся Банковая враз побледнела и затряслась, как трепетная лань. Сотни и тысячи украинцев, которым ежесуточно в режиме нон-стоп все эти месяцы сообщали о гигантских потерях российской армии, и ничтожно малом ущербе для ВСУ, вдруг стали растерянно заикаться: "А как Это? А что Это? А Это она точно не про потери русских говорит?" И так далее. Некоторые сразу принялись натягивать очередную сову на глобус, объясняя, что Урсула обозначила цифры всех потерь – и раненых, и пленных, и пропавших без вести, и, конечно, убитых. И вы не расстраивайтесь, убитые есть, но их крайне мало. Никому и в голову не зашла даже простенька мысль, что разница более, чем на порядок в количестве пленных у каждой из сторон (в пользу России) просто-напросто ломает их картину мира, не оставляя от нее ни пыли, ни даже трухи.

Авторитет Зеленского (или что там у него вместо оного) оказался под угрозой катастрофического крушения. Надо было действовать, быстро и жестко. И пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров дал "главной евротетке" жесточайший отлуп, пояснив, что она не имела права обозначать какие-то данные по погибшим, потому что это "чувствительный" вопрос, и сообщать какую-то информацию по погибшим могут только главнокомандующий, министр обороны и президент.

- Зеленский обнародует официальные данные, когда наступит подходящий момент, ведь это чувствительная информация, - добавил он, тем самым запретив и министру, и Главкому сообщать какие-то цифры.

И что вы думаете? И двух часов не прошло, как ролик с выступлением Урсулы подвергли жесточайшему обрезанию: оставили фрагмент про рост ущерба Украины, но убрали любое упоминание о погибших. Обрезали по самое не балуйся. Как говорил самоубившийся впоследствии спикер АТО Тымчук, "потерь нет". А в самом офисе фон дер Ляйен после этого пояснили, что она использовала открытые данные из печати и имела в виду все потери, в том числе, и санитарные. В общем, нарвалась экс-гинекологиня, которую поставили править объединенной Европой, на древнюю нацию копателей морей и насыпателей горных хребтов.

- Вот видите! Мы же говорили, - тут как тут выскочили украинские успокоители. – речь шла о всех потерях.

Ой, опасную игру затеял Зеленский, еще более опасную, что он все время лжет, с каждым днем затягивая очередной ложью петлю на своей шее. И когда на Банковой больше не смогут сдерживать правду и ретушировать ее ложью, эта петля на его шее все же затянется. И чем позже это произойдет, тем больнее и жестче для него произойдет дальнейшее. Некоторые посчитали, что Европа, дескать, получила команду из-за океана, от "старшеньких". Но, право слово, кто будет по такому мелкому поводу тревожить с утра пораньше дядек из Вашингтона, у которых еще рабочий день не начался. Да и кому-кому, а этим все равно, сколько там украинцев погибнет – сто тысяч или миллион сто тысяч. Может, им, вообще, чем больше, тем лучше.

Ну, а пока можно констатировать, что Киев научился "строить" Европу и готов при случае показать ей, где раки зимуют. Тем более, что Европа сама все больше становится такой же марионеткой в "ловких и натруженных руках".

Урсулу научили "давать задний ход". Теперь Зеленскому еще бы и Столтенберга выдрессировать так, чтобы тот из себя какие-то слова и звуки извлекал только по команде. Только ситуацию на самой Украине это не улучшит ни вот на столечко. Разве что наоборот.