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НовостиПолитика30 ноября 2022 13:25

Столтенберг посоветовал Украине думать не о членстве в НАТО, а о сохранении государства

Столтенберг назвал главной задачей Украины сохранение независимости
София ГОНЧАРОВА
Столтенберг назвал главную задачу Украины

Столтенберг назвал главную задачу Украины

Фото: REUTERS

Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что сейчас главная задача для Украины заключается в том, чтобы остаться независимым государством, а не вступить в состав альянса.

- Важно, чтобы Украина сохранилась как независимая нация в Европе. Для этого мы должны мобилизовать как можно больше военной, финансовой, экономической помощи для Украины. Мы это и делаем, - заявил он по итогам двухдневной встречи глав МИД стран блока, проходившей в Румынии.

При этом Столтенберг добавил, что если вдруг Украина не сохранится как независимое и суверенное государство, то вопрос о членстве в НАТО вообще стоять не будет.

Накануне генсек НАТО заявил о том, что Североатлантический альянс не устраивает возможное прекращение огня на Украине, если оно будет принято на условиях России. По его мнению, Киев в ходе возможных переговоров с Москвой точно не должен идти ни на какие уступки.