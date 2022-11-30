Еврокомиссия подтвердила удаление информации о 100 тысячах погибших военных Украины Фото: REUTERS

Еврокомиссия (ЕК) заявила об удалении опубликованного утром 30 ноября 2022 года видеообращения и письменного заявления главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен информацию о 100 тыс. погибших украинских военных с начала специальной военной операции России 24 февраля 2022 года.

"Большое спасибо тем, кто указал на неточность цифр в предыдущей версии этого видео. Используемая оценка из внешних источников должна была относиться к потерям, то есть как убитым, так и раненым, и должна была показать жестокость России", - написала представитель ЕК Дана Спинант в Twitter, комментируя удаление информации.

Раннее стало известно, что из Twitter главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен пропало видео, где она рассказала о 100 тысячах погибших военных в Украине.

Напомним, Урсула фон дер Ляйен заявила, что потери Украины, согласно оценкам Евросоюза, с начала СВО превысили 100 тысяч военных и более 20 тысяч гражданских лиц.

Также было сказано, что Россия добьется поставленных целей и задач в рамках спецоперации в Украине. Такое утверждение сделал президент России Владимир Путин во время встречи с матерями участников СВО.

В тоже время заместитель руководителя Совбеза России Дмитрий Медведев заявлял, что Россия "по очевидным всем разумным людям причинам" пока не использовала весь свой арсенал возможных средств поражения. "И не наносила удары по всем возможным вражеским целям, расположенным в населённых пунктах. И не только из присущей нам человеческой доброты. Всему своё время", - подчеркнул политик.

Вместе с тем президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность к переговорам с Россией. Он назвал условия начала диалога с Москвой, согласно которым Россия должна восстановить территориальную целостность Украины, обеспечить "вывод российских войск" и прекратить боевые действий.