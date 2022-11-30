Евросоюз хочет отдать Украине 319 миллиардов евро, украденных у России. Но не сможет

Европейцы собираются создать фонд для финансирования Украины за счет конфискованных российских активов. Фото: Shutterstock

Чем хуже идут дела у укровоинства на полях сражений, тем истеричней становятся заявления разных западных функционеров в отношении России. Сегодня глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен обрушилась на Москву с новыми проклятьями. Мол, русские творят на Украине «страшные дела», убив 20 тысяч мирных граждан (видимо, не разобравшись, озвучила число погибших и продолжающих гибнуть под каждодневными обстрелами жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей), а также 100 тысяч украинских солдат (а вот это более интересное и, наверное, близкое к истине, суждение, правда, напрочь отвергаемое официальным Киевом). А раз так, сделала вывод неистовая Урсула, то Россию надо отдать под суд. Понятное дело, западный. Поэтому ЕК готова работать с Международным уголовным судом над созданием специального трибунала по расследованию «российских военных преступлений».

Но это еще не все. Судебное разбирательство может растянуться на долгие годы, если вообще начнется. А Москве надо сделать больно прямо сейчас. Но как? Санкции не сработали, переговоры по отказу от российских энергоносителей или установлению на них внерыночных «ограничительных цен» зашли в тупик, у самих европейцев накануне холодной зимы невиданный рост цен, нехватка тепла и электричества. А давайте-ка, предложила фон дер Ляйен, раз пошла такая драка, вообще наплюем на все законы рынка, неприкосновенность чужой собственности да и просто нормы приличия и украдем у русских их деньги. Ведь Запад заблокировал после начала СВО размещенные за рубежом российские золотовалютные резервы на кругленькую сумму. «Мы заморозили 300 миллиардов евро из средств Центрального банка РФ и еще 19 миллиардов евро денег российских олигархов», - отчиталась глава ЕК. И выступила с инициативой конфисковать эти активы, передать их в специальный совместный фонд, превратив его в некий европейский «общак», из которого можно было бы финансировать различные потребности Украины. А то, что останется, передать потом Киеву в счет репараций со стороны «разгромленной России».

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Фото: REUTERS

В общем, подступиться к русскому медведю не рискуют, но шкуру его уже делят вовсю. Кстати, накануне фон дер Ляйен повысила размер выплат, которую Евросоюз намерен потребовать от РФ, с прежних 385 миллиардов евро до 600 миллиардов. «Э, нет, корешки!» - прозвучал в ответ голос с незалежной. Президент Зеленский, представляя вчера заявку Одессы на проведение «Экспо-2030» (планов - громадье!), заявил, что на восстановление Украины надо взыскать с Москвы более триллиона долларов. И пусть, мол, западные партнеры «возьмут шефство» в этом деле над украинскими регионами, городами или предприятиями.

Так что же, плакали российские денежки? Вовсе нет, считает доцент кафедры политической экономии экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Максим Чирков.

- Российские резервы остаются российскими резервами. Их можно заблокировать, но конфисковать чрезвычайно трудно, - пояснил он в эфире Радио «Комсомольская правда». - Золотую часть резервов нельзя заморозить в принципе, потому что она находится в золоте на территории России. Заблокированная часть – это государственные облигации, которые были куплены Россией. Да, выплаты по ним мы пока получать не можем. Однако международных юридических процедур по их конфискации не существует. Но если Запад решится пойти напролом, то мы можем ответить симметрично - создадим по аналогии свой фонд из конфискованных западных резервов, чтобы компенсировать потери. В российских ценных бумагах и даже акциях держат средства, в том числе, и американские пенсионные фонды. Там деньги достаточно серьезные.

Запад рискует и с экономической точки зрения. Как эту ситуацию с инициативой главы ЕК воспримут китайские инвесторы или инвесторы из Индии, держащие свои средства в западных странах? Они могут просто уйти оттуда, забрав свои сотни миллиардов долларов и евро. Так что, по моему мнению, пока это только политические лозунги, попытка в очередной раз напугать Россию, подвергнуть ее шантажу. Не более.