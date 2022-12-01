80-летний Байден заявил, что ревнует свою жену к индейцам

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден заявил, что его жена Джилл «больше заинтересована в представителях коренных народов Америки, чем в нем самом», и что он ревнует ее к индейцам.

- Джилл провела немало времени в резервациях. Я волновался, что в какой-то из этих дней она не вернётся домой. Вы думаете, я шучу? – прилюдно заявил президент США на встрече с представителями индейцев.

Он также пошутил, что благодаря жене знает «больше о навахо, чем о себе». Слова Байдена приводит агентство PBS News Hours.

Навахо - индейский народ, проживающий в резервациях на юго-западе США. Индейцы-навахо живут в домах, которые строят из дерева и покрывают илом. Они верят в баланс между человеческой жизнью и природой.

Для Джо Байдена брачный союз с Джилл – второй по счету. Они поженились в 1978 году. У них есть общая дочь Эшли.

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