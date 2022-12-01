В Хабаровске открыли улицу Владимира Сунгоркина и исполнили мечту легендарного главреда «Комсомолки»

Мичман Сунгоркин

Когда главный редактор и гендиректор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин приезжал в Хабаровск (а последний раз он был здесь в начале сентября этого года, за несколько дней до кончины - его не стало 14-го) - он первым делом ехал на городское кладбище, чтобы почтить память родителей - Николая Филипповича и Елизаветы Дмитриевны.

О них Владимир Николаевич рассказывал нам не так много… Но про отца известно, что он был участником Великой Отечественной, служил мичманом Краснознаменной Амурской флотилии.

Мемориальная доска на доме с именем отца Владимира Сунгоркина - фронтовика Николая Филипповича. Фото: Александр ГАМОВ

После войны Николай Филиппович долго писал в стол свои воспоминания военных лет, которые позже были собраны и опубликованы в книге «История Краснознаменной Амурской флотилии».

Бараки из детства

И всегда нашего Сунгоркина тянуло к баракам, где прошло его детство.

Он приезжал к таким «родным стенам и камням» на окраине краевого центра, в Краснофлотском районе, подолгу там бродил, и потом делился с нами - и в Хабаровске, и в Москве - своими смешанными чувствами.

«Жилые дома, детсад, школа, совершенно неказистые - все здесь так, как было ещё в моём детстве, ничего не поменялось, - сетовал наш главный редактор. - А ведь постройки - 1908-го ещё года…»

Владимира Сунгоркина не стало 14 сентября 2022 года. Он умер во время экспедиции в уссурийской тайге, собирая материал о своем любимом первопроходце Владимире Арсеньеве. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

После того, как губернатором Хабаровского края стал Михаил Дегтярёв, здесь к баракам и аварийному жилью стали относиться как к «пережитку прошлого».

В Федеральном фонде ЖКХ (теперь он плавно реорганизуется в Фонд развития территорий, недавно его возглавил молодой руководитель Ильшат Шагиахметов, а председателем Попечительского совета является экс-премьер Сергей Степашин) горячо поддержали инициативу Дегтярёва расселять аварийное жилье опережающими темпами.

До «сунгоркинских трущоб» очередь пока, правда, не дошла.

Но в том, что место для улицы имени Владимира Сунгоркина выбрали проект перспективной застройки - место на пересечении улиц Павловича и Слободской (это Индустриальный район Хабаровска) - есть своя логика.

В краевом центре и со старым жилфондом, как рассказал нам губернатор Дегтярёв, прощаются хоть и быстро, но - по плану.

Ну, подождём немного ещё.

По следам Владимира Арсеньева

В четверг, 1 декабря, глава Хабаровского края Дегтярёв пригласил в гости в Дом официальных приемов Татьяну, вдову Владимира Сунгоркина, и его сына Григория, которые специально приехали для того, чтобы встретиться и с губернатором, и с мэром города Сергеем Кравчуком.

Повод - приятный. Градоначальник вручил Татьяне и Грише, как это и положено, «Свидетельство о рождении» новой улицы.

Вдова Владимира Николаевича Татьяна Безрукова с сыном Гришей. Фото: Кирилл КУЗНЕЦОВ

А глава края, приветствуя близких родственников нашего главного, который ещё при жизни стал Легендой, заметил: «Владимир Сунгоркин навсегда останется в нашей памяти, в том числе, благодаря работе «мощной медиамашины» под названием «Комсомольская правда».

Но дело, оказывается, вовсе не только в этом.

Общаясь с семьей Владимира Николаевича, губернатор напомнил, что на встрече с «историком Сунгоркиным» они договорились о выпуске нового труда – книги о Владимире Арсеньеве: «В настоящее время идея - уже на стадии верстки, и вскоре книга попадет во все школы города и края».

Мы в «Комсомольской правде» тоже ее с нетерпением ждём.

Табличка уже готова!

Не скроем: это Татьяна Сунгоркина вместе с коллегами из «Комсомолки» предложила - не дожидаясь, пока возведут улицу Сунгоркина, сделать такую табличку. (см. на фото.) В Хабаровске нас все поддержали.

Улица Владимира Сунгоркина появится на пересечении улиц Павловича и Слободской. Фото: Кирилл КУЗНЕЦОВ

После официальной церемонии представления новой улицы, губернатор спросил:

- Ну, что - чай будем пить или поедем на улицу Сунгоркина?

- Конечно, на улицу Сунгоркина! - сказали мы вместе с семьей.

А там в это время было минус 20! (С ветром - как минус 35!)

Мы потом - в эфире Радио «Комсомольская правда» спросили Гришу - не холодно ли было ему на улице своего папы?

- Абсолютно нет, - сказал 10-летний Гриша. - Папа мне много рассказывал о своём детстве, о Хабаровске. Эти воспоминания были очень тёплыми. Я о них сейчас как раз и думаю…

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук и губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. Фото: Кирилл КУЗНЕЦОВ

Интересная деталь!

Под табличками «улица Владимира Сунгоркина» также разместят QR-код, пройдя по которому можно ознакомиться с биографией Владимира Николаевича и узнать, где он родился, как жил, как работал и любил.

- Все, кто знал моего мужа, подтвердят, что его сердце всегда оставалось на Дальнем Востоке, - поделилась с нами Татьяна, супруга Владимира Сунгоркина. - Особое место в его сердце занимал именно Хабаровск, о котором он постоянно рассказывал сыну и мечтал привезти его сюда. Для нашей семьи он так и остался на своем обожаемом Дальнем Востоке, поэтому нам вдвойне ценно, что его имя будет носить улица в его родном Хабаровске.

Под табличками «улица Владимира Сунгоркина» разместят QR-код, пройдя по которому можно ознакомиться с биографией Владимира Николаевича. Фото: Кирилл КУЗНЕЦОВ

Во время эфира в студии Радио "Комсомольская правда Хабаровск". Фото: Александр ГАМОВ

Татьяна Безрукова расписалась на память на стене в редакции "КП Хабаровск". Фото: Александр ГАМОВ

ДОСЛОВНО

Сергей Дарькин, экс-губернатор Приморского края, президент Тихоокеанской финансовой группы «Тигр»:

Жизнь Владимира Сунгоркина - это ещё одна яркая страница в истории Дальнего Востока

Новостями из Хабаровска мы сразу же поделились с героем многих наших публикаций и другом «Комсомолки» Сергеем Дарькиным.

Сергей Дарькин. Фото: Игорь НОВИКОВ

- Это - первоклассная новость, - заявил Сергей Михайлович. - И я давно ждал чего-то подобного.

Потому что Владимир Николаевич Сунгоркин, его жизнь, его пример - это ещё одна яркая страница в истории Дальнего Востока.

Мы с ним встречались не очень часто, потому что человек он был ненавязчивый.

Но я всегда, когда работал губернатором, чувствовал его поддержку.

Сунгоркин - это и наша история, и сегодняшний день и наше завтра.

И вообще - он был настоящим мужиком.

Спасибо ему - навсегда!

Когда построят улицу его имени - я специально поеду в Хабаровск, чтобы там побывать.

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