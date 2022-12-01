Украинские мошенники стали запугивать россиян под видом сотрудников ФСБ

В Московском регионе участились случаи телефонного мошенничества под предлогом «оказания помощи» ФСБ России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинские мошенники стали действовать более нагло. В столичном регионе зафиксированы факты мошеннических действий, когда украинские националисты запугивают по телефону граждан под видом сотрудников ФСБ России.

Понять, что звонят с Украины или из-за границы нельзя: звонки проходят через интернет, где их подменяют на номера доверия российских правоохранительных структур.

«Представляясь сотрудниками ФСБ России, а также службы безопасности банков, злоумышленники, используя психологические приемы убеждения, предлагают гражданам принять участие в оперативно-разыскных мероприятиях по поимке преступников. Под благовидным предлогом мошенники просят оказать помощь в изобличении с поличным преступников, для чего предлагают оформить кредит, либо продать имущество и перечислить средства на защищенные банковские счета», - пояснили в ФСБ России.

В продолжение преступного замысла, получив денежные переводы, «телефонные мошенники» могут заявить, что в отношении гражданина, который перечислил деньги может быть возбуждено уголовное дело за финансирование терроризма и уже начинают склонять к совершению поджогов объектов и автомобилей в местах массового скопления людей, что уже формирует состав преступления, предусмотренного статьей 205 УК России «Террористический акт».

«Ни по телефону, ни в ходе очной беседы сотрудники органов ФСБ не в праве требовать от граждан перевода средств на счета, либо совершать сделки по продаже имущества. Любые предложения об оказании содействия ФСБ России в поимке преступников путем совершения банковских операций либо с целью обезопасить сбережения от противоправных действий третьих лиц - это признаки мошенничества», - подчеркнули в ФСБ России и попросили в случае, если неизвестные представляются сотрудниками ФСБ России и просят совершить финансовые операции, прервать разговор и перезвонить на круглосуточный номер доверия УФСБ России по городу Москве и Московской: +7-495-625-28-19; +7-495-914-21-03.

Напомним, на прошлой неделе СК России предупредил о появлении лжеследователей СК России, что похищают у людей квартиры и крупные сбережения. Учитывая рост мошеннических преступлений лжесотрудниками ведомства, Следственный комитет России призывает граждан к бдительности и дал несколько советов.

КАК ПРОВЕРИТЬ ЗВОНЯЩЕГО?

- Следователь имеет служебное удостоверение, которое по требованию может быть предъявлено гражданину для подтверждения данных о должностном лице следственного органа.

- Ни по телефону, ни в ходе очной беседы сотрудники правоохранительных органов не заявляют требований об отчуждении имущества, в частности, переводе денежных средств на какие-либо счета.

- Сотрудники СК России не проводят следственных действий посредством телефонной связи. И если вам звонят и, представившись следователем, сообщают, что необходимо провести допрос по телефону и ответить на вопросы о ваших банковских счетах или вкладах, необходимо завершить диалог и сообщить об этом в правоохранительные органы.

- Мошенники зачастую путем угроз пытаются убедить жертву не перезванивать в государственные органы и финансовые организации для проверки информации якобы из-за того, что может произойти «разглашение конфиденциальных сведений, за что действующим законодательством предусмотрена ответственность».

ВНИМАНИЕ!

Первое - не совершать финансовых операций по инструкциям, полученным в ходе телефонных разговоров. Второе - не сообщать никому реквизиты банковских карт, PIN-код, CVC/CVV-коды и одноразовые пароли для подтверждения операций.

Если вам звонят и представляются сотрудником правоохранительного органа, проверяйте озвученную информацию по телефонам «горячих линий» соответствующего госоргана. В случае, если мошенники представляются следователями СК России, можно воспользоваться телефонами, размещенными на официальных сайтах региональных следственных управлений (по месту вашего жительства), а также телефоном доверия СК России 8 (800) 100-12-60 (работает только на прием входящих вызовов).