«Под знаком Рубенса»: В подмосковном музее «Новый Иерусалим» выставят 67 полотен мастеров фламандской живописи XVII века

Фото пресс-службы музея «Новый Иерусалим»

В Подмосковье каждый сезон традиционно проводят выставки живописи, которые становятся настоящими хитами. В последние годы так было с экспозициями работ Марка Шагала, Фаберже, малых голландцев. Все они собирали тысячи зрителей, по числу посетителей составляя конкуренцию крупнейшим федеральным музеям. 9 декабря в Государственном историко-художественном музее «Новый Иерусалим» открывается выставка «Под знаком Рубенса. Фламандская живопись XVII века из музеев и частных собраний России». Экспозиция состоит из 67 знаковых произведений известных мастеров эпохи расцвета фламандского искусства. Отправная точка - полотна Питера Пауля Рубенса. Однако помимо него в «Новом Иерусалиме» также можно будет увидеть уникальные работы других представителей той же школы - Антониса Ван Дейка, Якоба Йорданса, Франса Снейдерса, Яна Брейгеля Бархатного, Давида Тенирса Младшего.

- Выставки с широчайшей географией представляемых коллекций стали для «Нового Иерусалима» не просто доброй традицией, а вектором программной работы, - рассказывает министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов. - Музей поддерживает статус крупнейшей региональной культурной площадки, знакомя жителей Подмосковья и столицы с произведениями великих художников. Часто такие проекты становятся событием федерального значения.

Картины, которые будут выставлены в «Новом Иерусалиме», представляют 9 российских региональных музеев (Екатеринбург, Воронеж, Нижний Новгород, Тула, Углич и другие), а также несколько частных коллекций.

- Многие региональные музеи России обладают отдельными произведениями и небольшими коллекциями работ фламандской школы, что выглядит как отдельные драгоценные жемчужины из рассыпавшегося ожерелья, - резюмирует Василий Кузнецов. - И только подчиненные единому экспозиционному замыслу, картины из разных собраний в таком многообразии и количестве обретают характер масштабной, уникальной по своему охвату выставки.

Выставка «Под знаком Рубенса. Фламандская живопись XVII века из музеев и частных собраний России» продлится до 14 мая 2023 года.