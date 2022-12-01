«Это истерия!». Звезда «Гарри Поттера» вступилась за Джоан Роулинг после травли

Как мы помним, при первой же возможности «отменять» Джоан Роулинг — автора, написавшего поттериану, бросились именно главные звезды голливудской франшизы про добро и маленького волшебника. Удивительно, но факт: именно те, кто прославился благодаря экранизации серии романов про Гарри Поттера, остервенело травят британскую писательницу за невинную шутку про трансгендеров.

Единственным, кто посмел вступиться за женщину, адрес которой деанонимизировали, чтобы преследовать, поливать дом краской и писать проклятия, стал как ни парадоксально исполнитель роли главного злодея Волан-де-Морта Рэйф Файнс.

Теперь, спустя два года после начала травли, появилась и вторая заступница. Популярная британская актриса Хелена Бонем Картер — подруга Джонни Деппа и бывшая жена Тима Бертона. В «Гарри Поттере» она сыграла волшебницу Беллатрису Лестрейндж.

— Все это куча бреда, — отреагировала она на вопрос о травле Роулинг. — Ее просто начали травить, доведя всю эту ситуацию до крайностей и осуждения. У нее есть право на свое мнение, особенно если у нее есть свои травмы. Вы не обязаны соглашаться со всем, что слышите — это будет скучно и безумно. В ее мнении не было никакой агрессии — она просто сказала что-то, опираясь на свой личный опыт.

Популярная артистка, которая много раз выдвигалась на «Оскар», «Золотой глобус» и «Эмми», считает недопустимым и неадекватным такое отношение к писательнице.

— Вы отстраните гения за его сексуальные практики? — риторически спросила Бонэм Картер. — Потому что вам бы пришлось отменить миллионы людей, присмотрись вы к их личной жизни. Нельзя отменять людей. Я ненавижу культуру отмены. Все это превратилось в истерию. Началась какая-то охота на ведьм, где никто друг друга не понимает.