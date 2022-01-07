Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-5°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
В мире7 января 2022 12:20

Джоан Роулинг опять травят. В образах гоблинов "Гарри Поттера" из банка разглядели антисемитизм

Носатые волшебные существа стали поводом для тревоги
Константин ГЛЫБА
Константин ГЛЫБА
Комментарии (18)Комментарии (18)(18)
Зрители, спустя 10 лет после выхода последнего фильма про Гарри, заметили еще одно вопиющее оскорбление. Фото: стоп-кадр видео

Зрители, спустя 10 лет после выхода последнего фильма про Гарри, заметили еще одно вопиющее оскорбление. Фото: стоп-кадр видео

Автора книг про юного волшебника Гарри Поттера, британскую писательницу Джоан Роулинг, продолжают травить. Сначала трансгендеры ополчились на невинную филологическую шутку. А теперь некие внимательные зрители, спустя 10 лет после выхода последнего фильма про Гарри, заметили еще одно вопиющее оскорбление: в образах волшебных гоблинов - смотрителях банка Гринготтс - углядели высмеивание еврейской нации.

Тренд для травли Роулинг задал комик Джон Стюарт. Фото: стоп-кадр видео

Тренд для травли Роулинг задал комик Джон Стюарт. Фото: стоп-кадр видео

В подкасте на YouTube американский комик Джон Стюарт заметил то, до чего никто никогда не смог бы додуматься.

- Вы когда-нибудь смотрели фильм о Гарри Поттере? - спросил он. - Вы когда-нибудь видели сцены в банке Гринготтс? Вы знаете, кто те люди, которые управляют банком? Это же евреи!

И тут все сошлось. Деньги, банки, все богатства мира, Ротшильды, - кто еще похож на носатых гоблинов, обладающих особой магией? Конечно, они.

И тут все сошлось - деньги, банки, все богатства мира, Ротшильды. Фото: стоп-кадр видео

И тут все сошлось - деньги, банки, все богатства мира, Ротшильды. Фото: стоп-кадр видео

В интернете тут же подхватили новый тренд для травли Роулинг и вспомнили, что якобы похожие типичные антисемитские карикатуры начали появляться еще со времен средневековья. Позже аналогичные изображения евреев также печатали в еженедельнике "Штурмовик" нацистской Германии.

Поиронизировав таким образом, Стюарт подчеркнул, что не считает Роулинг антисемиткой и вынуждать ее корректировать книги - лишнее. Но было поздно. Волна хейта захлестнула твиттер.

«Смертельная белизна» вышла в 2018 году.

«Смертельная белизна» вышла в 2018 году.

При этом, как мы помним, в 2018 году у Джоан под псевдонимом Роберт Гэлбрейт вышел роман «Смертельная белизна», где действовал злодей-антисемит. Таким образом писательница решила привлечь внимание к проблеме антисемитизма в более масштабном формате.

Культура: кино