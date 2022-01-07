Джоан Роулинг опять травят. В образах гоблинов "Гарри Поттера" из банка разглядели антисемитизм

Зрители, спустя 10 лет после выхода последнего фильма про Гарри, заметили еще одно вопиющее оскорбление. Фото: стоп-кадр видео

Автора книг про юного волшебника Гарри Поттера, британскую писательницу Джоан Роулинг, продолжают травить. Сначала трансгендеры ополчились на невинную филологическую шутку. А теперь некие внимательные зрители, спустя 10 лет после выхода последнего фильма про Гарри, заметили еще одно вопиющее оскорбление: в образах волшебных гоблинов - смотрителях банка Гринготтс - углядели высмеивание еврейской нации.

Тренд для травли Роулинг задал комик Джон Стюарт. Фото: стоп-кадр видео

В подкасте на YouTube американский комик Джон Стюарт заметил то, до чего никто никогда не смог бы додуматься.

- Вы когда-нибудь смотрели фильм о Гарри Поттере? - спросил он. - Вы когда-нибудь видели сцены в банке Гринготтс? Вы знаете, кто те люди, которые управляют банком? Это же евреи!

И тут все сошлось. Деньги, банки, все богатства мира, Ротшильды, - кто еще похож на носатых гоблинов, обладающих особой магией? Конечно, они.

И тут все сошлось - деньги, банки, все богатства мира, Ротшильды. Фото: стоп-кадр видео

В интернете тут же подхватили новый тренд для травли Роулинг и вспомнили, что якобы похожие типичные антисемитские карикатуры начали появляться еще со времен средневековья. Позже аналогичные изображения евреев также печатали в еженедельнике "Штурмовик" нацистской Германии.

Поиронизировав таким образом, Стюарт подчеркнул, что не считает Роулинг антисемиткой и вынуждать ее корректировать книги - лишнее. Но было поздно. Волна хейта захлестнула твиттер.

«Смертельная белизна» вышла в 2018 году.

При этом, как мы помним, в 2018 году у Джоан под псевдонимом Роберт Гэлбрейт вышел роман «Смертельная белизна», где действовал злодей-антисемит. Таким образом писательница решила привлечь внимание к проблеме антисемитизма в более масштабном формате.