Правительство поддержит сельхозпроизводителей, участвующих в экспортных программах

Реализуемого для достижения целей национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Распоряжение об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Дополнительное финансирование позволит экспортёрам продукции АПК увеличить оборотные средства, провести реструктуризацию кредитов, нивелировать риски, связанные с расчётами в валюте и сбоем поставок, и в конечном итоге добиться увеличения экспорта сельхозпродукции. Бюджетные инвестиции будут направлены в виде взноса в уставной капитал Россельхозбанка.

Благодаря национальному проекту «Международная кооперация и экспорт» отечественные производители получают государственную поддержку при выходе на международные рынки. В том числе производители и поставщики могут обратиться в, региональные Центры поддержки экспорта и Торговые представительства России за рубежом для поиска иностранных клиентов, анализа зарубежного рынка (спрос на те или иные виды продукции, каким требованиям иностранного законодательства она должна соответствовать). Среди мер господдержки для экспортеров действует механизм финансирования их участия в международных выставках и деловых миссиях для поиска новых рынков сбыта и зарубежных партнеров, выделение транспортных субсидий. Кроме того, государство помогает компаниям при сертификации и лицензировании их продукции. Для экспортеров работает сервис цифровая платформа «Мой экспорт», которая позволяет им получать услуги в сфере внешнеэкономической деятельности в режиме «Одного окна» онлайн. Российский экспортный центр (РЭЦ) поддерживает всех экспортеров несырьевой неэнергетической продукции. Самые актуальные программы для экспортеров продукции агропромышленного комплекса (АПК) позволят получить поддержку от государства. Если компания экспортирует агропродукцию — она сможет вернуть 25% затрат на логистику. Для бесплатного продвижения агропродукции Made in Russia в Китае, Египте, ОАЭ и Вьетнаме работают шоу-румы с российской продукцией. Если экспортер хочет, чтобы и его бренды безвозмездно продвигали в шоу-румах, а также в крупнейших торговых сетях и в интернете – он может подать заявку. Кстати, подать заявку можно еще и в Саудовскую Аравию и Турцию, там шоу-румы откроются до конца года. Если для экспорта нужны сертификаты (в том числе «халяль» и «кошер»), можно компенсировать почти всю стоимость расходов на их получение (до 90%). Из интересных деталей — можно компенсировать расходы не только на сам сертификат, но и траты на доставку и хранение образцов. Если экспортер хочет открыть для себя новые рынки, то РЭЦ организует участие в выставках под «зонтичным» брендом Made in Russia на коллективной экспозиции и в бизнес-миссиях за границей. При этом государство берет на себя расходы по участию (до 80% затрат). Подробности можно узнать на сайте Российского экспортного центра и цифровой платформе «Мой экспорт».