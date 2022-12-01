Россиян напугала идея Илона Маска вживлять людям чипы для управления гаджетами

Илон Маск заявил, что принадлежащая ему компания Neuralink в ближайшие полгода намерена вживить чип первому человеку для управления компьютером и телефоном без помощи рук. Фото: REUTERS

Илон Маск заявил, что принадлежащая ему компания Neuralink в ближайшие полгода намерена вживить чип первому человеку для управления компьютером и телефоном без помощи рук. Однако сможет ли фирма найти такого добровольца – большой вопрос, ведь большинство людей могут испугаться перспективы превратиться чуть ли не в киборга. К примеру, в России 78% опрошенных заявили, что ни за что не вживили бы себе инородный чип. Об этом говорят результаты опроса сайта KP.RU.

Так, 70% россиян уверены, что вживлять подобные чипы просто опасно. Кто-то думает, что чип может негативно повлиять здоровье, другие выдвигают все новые теории заговора и делятся опасениями, что через такие чипы в будущем станет проще управлять обществом.

«Опасно. Если человек так сможет управлять телефоном и компьютером, не смогут ли делать обратное – управлять человеком через гаджеты?» - задается вопросом участница опроса.

Еще 8% говорят, что не считают чипы опасными, но считают бесполезными, поэтому все равно вживить себе подобный не согласились бы. Респонденты отмечают, что прогресс не стоит на месте и уже сейчас существует множество взаимозаменяемых и связанных гаджетов и этого более чем достаточно для рядового пользователя.

«Лично мне всего хватает и без таких чипов», - говорит участник исследования.

«Вопрос, а зачем это? Управлять смартфоном уже можно через умные часы. А NFC-технология позволяет совершать многие операции, даже платежи, через умное кольцо. Так и зачем же нужен чип?» - удивляется другой.

9% опрошенных отметили, что пока затрудняются ответить на этот вопрос. Безусловно, как и все новое, идея чипирования вызывает недоверие, но утверждать наверняка, что чип бы они себе не вживили, респонденты не стали. Еще 5% добавили, что решились бы вживить такой чип только тогда, когда убедились бы в безопасности технологии. Респонденты отметили, что если они увидят, что все окружающие уже вовсю пользуются новым изобретением, то и они согласятся.

А вот оставшиеся 8% россиян заявили, что положительно смотрят на такую идею. 6% отмечают, что, наверняка, это будет очень удобно, и они хотели бы уже сейчас опробовать технологию на себе. Еще 2% добавили, что ученые изобретают что-то новое постоянно, и оставаться от таких новинок в стороне нельзя, нужно идти в ногу со временем.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях. Участие в исследовании приняли 8,9 тысячи человек.