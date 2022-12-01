Эко, био, органика: в Роскачестве рассказали, как покупателям выбрать органические продукты и распознать подделки

Елена Саратцева, заместитель руководителя Роскачества Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Из российских органических продуктов сейчас можно составить полное меню - и в нем будет все, кроме рыбы. Вино в том числе! В Москве только что состоялся Первый Российский винодельческий форум. Одна из самых интересных и дискуссионных сессий была посвящена органическому виноделию. В ней участвовала Елена Саратцева, заместитель руководителя Роскачества. В эксклюзивном интервью «КП» она рассказала в том, как у нас в стране сертифицируют органические виноградники и винодельни, в чем разница между понятиями «эко», «био» и «органика» и как покупателям отличить продукты, соответствующие всем стандартам, от тех, чьи производители просто пользуются модой на здоровый образ жизни и экологичность.

ТРЕНД НА ОРГАНИКУ

- Елена Александровна, почему тема органики настолько важна, что ее решили обсудить на Первом Российском винодельческом форуме?

- Дело в том, что органика у нас такая же относительно молодая отрасль, как и виноделие. Закон о виноградарстве и виноделии был принят в 2019 году, а закон об органическом сельском хозяйстве – годом ранее, но вступил в силу с 1 января 2020 года. И здесь очень важно смотреть на тренды. Дело в том, что органика – одна из самых быстрорастущих подотраслей сельского хозяйства. Даже в условиях современной геополитической и экономической ситуации производство органических продуктов в мире растет на 10-12 % в год. И рост органического виноделия – тоже тренд, который будет развиваться. Более того, это еще и возможное развитие экспорта нашей винодельческой продукции. И у потребителей тренд на экологичность продукции и здоровый образ жизни сохраняется. Совпадение потребительских предпочтений и экономических тенденций как раз и дало синергетический эффект, который делает органическое виноделие популярной и развивающейся частью отрасли.

ЗЕЛЁНЫЙ ФЕЙК

- Помогите покупателям разобраться. На этикетках и других продуктов мы можем увидеть слова «органический», «экологичный», «натуральный», «биодинамический». Как понять, что выбрать?

- За рубежом, особенно в Европе, законодательством закреплена тождественность понятий «эко», «био» и «органика». В России пока закон регламентирует только одно понятие – органическое, и все производные от него. Эти слова в русском и латинском написании закреплены на государственном знаке органической продукции. Но наши ближайшие соседи – страны Евразийского экономического союза - подходят к вопросу по международным стандартам. Армения и Казахстан используют все три понятия. Очень важно и у нас закрепить в законе тождественность терминов «эко», «био» и «органика». Для этого Роскачество обратилось в Совет Федерации. У нас сейчас девять винодельческих регионов, и мы попросили Совет Федерации защитить наших производителей органической продукции и закрепить тождественность всех трёх терминов. Законопроект получил поддержку Совета Федерации, был внесен в Госдуму. Получил положительный отзыв правительства и уже прошел первое чтение. Сейчас готовятся поправки, связанные с необходимостью унификации терминов. И в конечном итоге мы ожидаем, что все три понятия - «эко», «био» и «органика» будут тождественны. Вопрос о том, как сориентироваться потребителю, действительно важен. Потому что есть еще такое явление, как гринвошинг, что можно перевести как зеленый фейк, зеленый фальсификат. Явление международное, но и у нас получило распространение. На этикетки наносят различные символы и знаки, которые привлекают покупателя, используя тренд на экологичность. Это маркетинговый ход. Есть один государственный знак – два белых листа на салатовом фоне, сверху и снизу обрамленные надписями «органик» на русском языке и в латинской транскрипции. Под ним производитель также вправе помещать QR-код, который ведет на открытый государственный реестр на сайте Минсельхоза. Там можно посмотреть информацию обо всех сертифицированных производителях органики. Только так потребитель может сориентироваться в море той продукции, которая призывает его выбрать именно ее, потому что она более экологичная.

- То есть, если мы видим описанный вами знак на этикетке, наводим телефон на QRкод, находим производителя в реестре - значит, все хорошо, он соответствует всем требованиям. Если этого нет, значит, это либо маркетинговый ход, либо…

- Введение потребителя в заблуждение. Я хотела бы обратить внимание, Минсельхозом России, Советом Федерации и Роскачеством для потребителей издан гид «Органический атлас России», где по регионам структурированы все производители органической продукции.

БОЛЕЕ 140 РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

- А как сертифицируют органическое виноделие? Речь идет о виноградниках либо о процессе производства? И много ли винодельческих предприятий уже получили сертификаты?

- Я бы начала с международных цифр. Органическому сельскому хозяйству уже сто лет. И сейчас в мире насчитывается 3400 тысяч сертифицированных производителей органической продукции. Из них производителей органического вина всего лишь чуть более тысячи во всем мире. Это далеко не самая популярная продукция для органического производства. Почему? Сложно произвести виноград, не используя пестициды, не защищая его. И очень сложно сделать вино. Неоднозначен подход к использованию такой распространенной добавки, как диоксид серы. Ее используют для того, чтобы остановить процесс брожения. Если его не остановить, вино сбродит в уксус. Так вот, в мире существуют два подхода. Соединенные Штаты Америки категорически не приемлют использование диоксида серы в органических винах. При этом Евросоюз устанавливает минимально допустимые нормы. Они в десятки раз меньше, чем в традиционном виноделии. И нам, как стране, которая еще не высказала свою позицию по этому вопросу, необходимо определиться, как мы будем строить свою политику в области органического виноделия. Теперь о количестве российских производителей и о процессе сертификации. Сертификация проходит в несколько этапов. Прежде всего, проверяются документы, в том числе бухгалтерская отчетность - чтобы подтвердить, что производитель, претендующий на высокое звание «органика», не закупает запрещенных веществ, а способы производства соответствуют установленным требованиям. Это реально весомые требования, ГОСТ имеет свыше 35 листов мелкого текста. Далее происходит выезд на виноградники. Необходимо взять пробы почвы, удостовериться, что туда действительно не вносили запрещенных химических веществ. И пробы продукции. Берут и саму лозу, смотрят, что в ней не остается того, чего в ней не должно быть. Это пестициды, агрохимикаты, средства защиты растений. И только после этого винограднику присваивают статус «органический». Если вдруг выясняется, что производитель до этого использовал индустриальные способы ведения сельского хозяйства, то виноградник становится на двухгодичную конверсию. Это тот период, в течение которого все недопустимые вещества должны выйти из почвы и из лозы. Самое главное – из лозы. Только после того, как виноградник стал органическим, можно переходить к сертификации производства. Смотрят, имеются ли выделенные линии, используются ли недопустимые добавки. В России за два года сертифицировано 5 виноградников и только 2 производителя вина. Но их становится больше. В целом, если говорить о статистике - в России более 140 производителей органической продукции. Любители здорового питания могут составить из неё весь рацион. За исключением рыбы - это это зона роста. Так вот, из более 140 производителей органической продукции семнадцать делают различные алкогольные напитки, но только два - органическое вино. Пока у нас еще уклон в крепкий алкоголь, но я уверена, что скоро виноделы сравняют баланс. В этом году они активно подавали заявки на сертификацию виноградников и производств. - Фрукты, овощи, мясо - все это есть органическое? - Да, абсолютно всё. И даже органические БАДы, то есть биологически активные добавки - в Новгородской области их делают из экстракта чаги.

КАЧЕСТВО РАСТЁТ

- А какие регионы сейчас стремятся к тому, чтобы произвести больше органической продукции?

- Если говорить о Центральном федеральном округе, это Московская, Ярославская и Воронежская области. В Южном федеральном округе - Краснодарский край. в том числе за счет органического винограда. Очень неплохие показатели у Крыма, именно там появился первый органический виноградник. К сожалению, отстает Дальний Восток. Может быть, это связано с тем, что нашим производителям на Дальнем Востоке просто не хватает этой информации о том, какие меры государственной поддержки для производителей органической продукции и меры экспортной поддержки есть сейчас в России. Ведь Дальний Восток производит много органики на экспорт. И они говорят: может быть, нам сертифицироваться только как экспортерам, а для внутреннего потребления нет? Это неправильно.

- Вопрос, тоже связанный с экологией и с органическим производством - про изменение климата. Эксперты мирового уровня называют глобальное потепление одним из главных вызовов для мирового виноделия. Виноград созревает раньше, в нем становится больше сахара, больше алкоголя и так далее. Для России этот момент важен?

- Роскачество проводило опросы - более 90% потребителей ответили, что скорее предпочтут продукцию, которая снижает свой углеродный след при производстве. Это говорит о важности темы изменения климата и устойчивого развития для наших граждан. Пять лет отмечается «Винному гиду России». В течение этого периода мы ежегодно посещаем винодельни, смотрим на производство, как совершенствуются процессы. Могу вам сказать, качество российского вина, у нас идет постоянно вверх. Пять лет назад, у нас были вина, не добиравшие до 71 балла по вкусу - а этот минимальный порог допустимых отклонений во вкусе, запахе, цвете. То есть это порог выбраковки вина. Если вино по вкусовым характеристикам набирает ниже 71 балла, по идее, оно не должно доходить до магазина. Пять лет назад у нас такие вина стояли на полке. Это были не самые дорогие вина, массовый сегмент. Так вот, в этом году у нас первый «Винный гид», когда ни одного образца из 500 у нас не было выбраковано по вкусу. Несмотря на сложные климатические условия, а они действительно были такими, качество российского вина улучшается.