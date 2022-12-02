Вопрос дня: Что вы хотите успеть до Нового года? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Владимир Винокур, народный артист России:

- Простые планы: отметить день рождения внука Федора 10 декабря, провести концерты по стране и съемки новогоднего «Аншлага», а в сам Новый год я не выступаю. Моя мама, Анна Юльевна, день рождения отмечала 1 января, и хотя мамы уже нет, я чту традицию не работать в Новый год.

Николай Сванидзе, телеведущий, историк:

- Таких серьезных планов, чтобы успеть завершить их до Нового года, у меня нет - все мои дела плавно переходят на следующий год. В первую очередь это творческие проекты.

Лев Корольков, ветеран СВР:

- Планы на конец декабря традиционные: я как бывший заместитель командира группы «Зенит» принимаю в Москве ветеранов декабрьских событий в Кабуле в 1979-м и штурма дворца Амина. Нас остается все меньше, но люди продолжают приезжать со всех концов бывшего СССР.

Сергей Голов, глава Союза турагентств:

- Хочется в декабре получить понимание того, что станет с туризмом в наступающем году. Что с законодательной базой, как быть с освободившимися внутренними маршрутами. Надеемся до Нового года получить определенность, как выстраивать дальше отношения и рассчитывать на перспективы в проектах, которые были запущены и финансировались из бюджета Ростуризма. Да еще с долгами перед туристами рассчитаться.

Татьяна Позднякова, главный специалист Мосметеобюро:

- Хотела бы успеть до Нового года то, что в течение двух лет откладывала. Мой муж, которого не стало во время ковида, занимался вышивкой. Его последнее полотно я долго не могла оформить. Надеюсь добраться до багетной мастерской, чтобы завершить фрагмент его триптиха. В нем муж изобразил старую русскую деревню, полусказочную такую.

Андрей Туманов, глава «Садоводов России»:

- Планов громадье! Поставить новые зубы. Поменять масло в коробке передач. На даче, где шифер сполз с крыши, его подтянуть и укрепить. Обязательно перебрать картошку в подвале. Еще предполагаю повоевать с разными идиотами во всех структурах власти, которые предлагают людей сделать идиотами.