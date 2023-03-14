Высший пилотаж: российские Су-27 без единого выстрела «сбили» тяжелый американский беспилотник вблизи Крыма

Американский ударно-разведывательный беспилотник MQ-9 Reaper. Фото: EAST NEWS

Небывалое ЧП над Черным морем: российский истребитель Су-27 якобы "завалил" большой американский ударно-разведывательный беспилотник MQ-9 Reaper. Согласно официальной версии Минобороны РФ, БПЛА "с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства", установленного из-за СВО. Пару истребителей ВКС РФ подняли для идентификации нарушителя, они не применяли вооружение и не вступали с ним в контакт. Reaper, по данным российского оборонного ведомства, потерял управляемость в результате резкого маневрирования и упал в воду. Неофициально нам также подтвердили - американский дрон резко маневрировал "на грани фола", явно пытаясь уйти от погони в международное воздушное пространство.

А вот из Пентагона и штаба командования ВВС США в Европе валом льются объяснения случившегося. Причем они часто друг с другом не стыкуются. И подаются в выгодном американцам соусе.

Но начнем с того, о чем они говорят в один голос: "Это произошло в международном воздушном пространстве над международными водами". Звоню в штаб Черноморского флота и слышу: "Это еще надо доказать, в каком воздушном пространстве был их беспилотник - в международном или в российском! Американцы пытаются подать инцидент так, как им выгодно. Чтобы показать себя незаконно пострадавшей стороной. Это их фирменный прием".

Спрашиваю того же знакомого офицера:

- А если этот самый MQ-9 Reaper залез в наше небо? То что?

- Ну если залез, то … все равно уже больше не вылезет... Давайте все-таки дождемся официальных заявлений нашего Минобороны.

А как же еще объясняют случившееся американцы?

А вот как. Представитель Минобороны США в интервью телеканалу Fox News:

"На наш беспилотник напали русские самолеты. И вывели его из строя. Это был один из двух летавших в этом районе русских Су-27 (на самом деле то была пара наших дежурных истребителей. - Авт.). Пропеллер беспилотника был поврежден, и беспилотник приземлился в Черном море к западу от Крыма. А русский Су-27 направлялся в сторону Крыма и приземлился там после этого инцидента. Неизвестно, были ли какие-либо повреждения Су-27".

Самолет Су-27 ВКС России. Фото ИТАР-ТАСС/ Юрий Смитюк

Как вы себе можете представить тяжелый беспилотник, который "приземлился" на море? Ну а если он сделал это "к западу от Крыма", то где же здесь "международные воды"? К тому же сейчас выясняется, что дрон не "приземлился", а утонул. И если в наших водах, то, считай, это уже трофей.

Идем дальше.

Еще один неназванный представитель Пентагона - в интервью Франц-Пресс:

«Наш самолет MQ-9 выполнял обычные операции в международном воздушном пространстве, когда он был перехвачен и сбит российским самолетом, что привело к падению и полной потере MQ-9».

Обратите внимание на слово "сбит", - это вам уже не "поврежденный пропеллер".

Коллега этого пентагоновца заявляет: «Что-то произошло с беспилотником, но у нас нет подтверждения, что дрон был сбит».

А теперь послушаем командующего ВВС США в Европе и Африке генерала Джеймса Б. Хекера. Он рассказывает о ЧП вот так:

"Два российских самолета Су-27 провели небезопасное и непрофессиональное сопровождение... беспилотника США MQ-9, выполнявшего задания в международном воздушном пространстве над Черным морем... Наш аппарат MQ-9 проводил рутинную операцию в международном воздушном пространстве. Его задел проводивший сопровождение российский самолет. Это привело к крушению беспилотника, к его безвозвратной потере... Один из российских самолетов Су-27 задел винт MQ-9, в результате чего американским силам пришлось сбить MQ-9 в международных водах".

Опять путаница какая-то. Так дрон был "сбит" российским истребителем или упал в море после повреждения винта? А если был сбит американцами, то каким же образом? Опять муть какая-то.

Но и это еще не все!

Тот же Хекер живописует: "Несколько раз перед столкновением Су-27 сбрасывали топливо и пролетали перед MQ-9 безрассудным, экологически небезопасным и непрофессиональным образом. Этот инцидент демонстрирует отсутствие компетентности в дополнение к тому, что он небезопасен и непрофессионален».

Мой вопрос к нашим авиаспецам о том, зачем наши Су-27 помочились керосином на американского воздушного разведчика, вызывал лишь смех.

И о серьезном. Наши Су-27, вылетавшие на перехват "зарвавшегося" американского дрона, успешно вернулись на свою крымскую авиабазу без серьезных повреждений.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ КОММЕНТАРИЙ МО РФ

"Утром 14 марта над акваторией Черного моря в районе Крымского полуострова средствами контроля воздушного пространства ВКС России зафиксирован полет американского беспилотного летательного аппарата MQ-9 в направлении Государственной границы Российской Федерации.

Полет беспилотного летательного аппарата осуществлялся с выключенными транспондерами с нарушением границ района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции, доведенного до всех пользователей международного воздушного пространства и опубликованного в соответствии с международными нормами.

С целью идентификации нарушителя в воздух были подняты истребители из состава дежурных по ПВО сил. В результате резкого маневрирования в районе 9.30 беспилотный летательный аппарат MQ-9 перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью. Российские истребители бортовое вооружение не применяли, с беспилотным летательным аппаратом в контакт не вступали и благополучно вернулись на аэродром базирования."