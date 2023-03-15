«Нужно спуститься с небес на землю»: Эксперты назвали реальную стоимость замка Пугачевой

По слухам, Алла Пугачева готова расстаться с замком за миллиард рублей. Фото: соцсети.

В прошлом году Алла Пугачева и Максим Галкин (признан в России иноагентом) перебрались жить в Израиль. В Подмосковье у супругов остался шикарный замок в деревне Грязь. По слухам, певица и ее муж ищут покупателя на эту недвижимость, и готовы продать дом с землей за миллиард рублей.

Шестиэтажный замок занимает участок в два гектара, его площадь – 2,5 тысячи квадратных метров. Несмотря на масштабы строения, риэлторы считают, что заявленная стоимость особняка сильно завышена. На самом деле продать его удастся, только если снизить цену примерно вдвое.

Шестиэтажный замок занимает участок в два гектара, его площадь – 2,5 тысячи квадратных метров. Фото: Евгения ГУСЕВА

Во-первых, деревня Грязь, в которой Максим построил замок, - это обычный населенный пункт, а не элитный коттеджный поселок. В нем нет охраны и развитой инфраструктуры – ухоженной территории, спа, спортзала, то есть всех тех удобств, к которым привыкли состоятельные покупатели. Во-вторых, замок слишком неэкономичен: она «сжирает» много энергии и требует больших расходов на содержание. Только за коммуналку и прочие услуги надо выкладывать миллион рублей в месяц. И, наконец, замок – это жилище сильно на любителя, не каждый готов жить среди горгулий и рыцарских доспехов.

«Конечно существует понятие рыночной стоимости, но сейчас оно достаточно размыто. В любом случае, миллиард рублей для этого дома слишком много! – рассказала риэлтор Милана Левченко порталу Woman.ru. - За такие деньги продать его практически нереально. Скорее всего, ценник для покупателя будет в границах от 500 до 700 миллионов рублей. И то, купит его только человек, которому престижно занять место Примадонны и кичиться тем, что он живет в ее доме».

Риэлторы уверены: замок – жилище сильно на любителя, не каждый готов жить среди горгулий и рыцарских доспехов. Фото: соцсети.

Эксперт отмечает, что замок обставлен с предельной роскошью. В свое время Максим любовно подбирал каждый элемент обстановки. Но в итоге у него получилось очень специфичное жилище, обустроенное специально для него и для Аллы. Дворцовый стиль сейчас не в моде, поэтому найти на него покупателя будет нелегко.

«Дворцовые интерьеры и невероятно большая площадь сейчас не модны и не актуальны. Элементы декора безумно дорогие, но сочетаются исключительно для владельца недвижимости. В целом же, в таком варианте интерьеры считаются устаревшими. А смешение стилей вовсе на любителя», - говорит Милана Левченко.

Шикарный канделябр с позолотой стоит не менее 2 миллионов рублей, а отделка стен обошлась владельцам в сотню миллионов рублей. Фото: соцсети.

Один только ремонт обошелся Галкину в сотни миллионов рублей, не говоря уже об эксклюзивной дизайнерской мебели. Однако, по словам эксперта, дорогие ремонты обычно не окупаются. Люди, приобретающие элитную недвижимость, предпочитают все переделывать под себя, чтобы чувствовать себя комфортно в собственном жилище.

«Шикарный канделябр с позолотой - не менее 2 миллионов рублей, а отделка стен обошлась владельцам в сотню миллионов, вряд ли меньше. Все по отдельности здесь очень и очень дорого! Люди, которые разбираются в таких вещах, наверняка поймут, что обычный с виду диван может стоить 50 тысяч долларов. И если один диван кому-то еще нужен, то вкупе с горгульями, которые тоже стоят десятки миллионов рублей, вряд ли найдется желающий», - заключает риэлтор.

Канделябры на сотню свечей очень неэкономичны: только за коммуналку хозяин замка выкладывает около миллиона рублей. Фото: соцсети.

Ранее стало известно, что на рынок подмосковной недвижимости выставлен еще один любимый дом примадонны. Внук Пугачевой Никита Пресняков продает бабушкину дачу на Истре за 225 миллионов рублей. Площадь дома - 800 квадратных метров.

Два года назад Алла отдала дачу внуку и его жене Алене Красновой. Однако осенью прошлого года Никита и его спутница жизни перебрались жить в Майами, и бабушкина дача стала им не нужна.