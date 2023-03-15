"Вся Украина — русские": в интернете всплыли пророчества Горшка

Михаил Горшенев на концерте в Самаре, 2011 г. Фото: Михаил ДЕНИСОВ

Такова уж участь известных людей после смерти — становиться пророками. Мало кто воспринимал всерьез геополитические высказывания Эдуарда Лимонова, Владимира Жириновского и тем более питерского рокера Михаила «Горшка» Горшенева, лидера группы «Король и Шут», пока они были живы. Ну мало ли было этих высказываний? Но стоило писателю, политику и музыканту уйти из жизни, как каждый день на просторах сети всплывают «пророчества»: склейки из реплик известных людей, задним числом притянутые к современной повестке. В последнее время все чаще вирусными становятся видео из фрагментов интервью Горшка, который был русским патриотом и никогда не кривил душой, когда речь шла о родной земле. Жаль, что при жизни никто к артисту не прислушивался, а всерьез обсуждать эти реплики стали только после премьеры фэнтези-оперетты «Король и Шут».

Кадр из сериала "Король и шут".

В 2009 году «КиШ» пришли в программу «Zвездо4ат» на канал альтернативной музыки A-one, где Михаил впервые честно высказался по поводу украинских коллег.

После небольшой перебивки на клип ведущая упомянула Святослава Вакарчука, лидера группы «Океан Эльзы», который приходил в программу до «КиШ» (его фото висело в студии), и тут Михаил не сдержался.

— Бандеровец, натуральнейший бандеровец! — вскипел Горшок. — Он ненавидит Россию. Конкретно сказал: «Мы еще вам покажем!» (в 2022 году Вакарчук вступил в ВСУ — Авт.). Он так сказал. Хох...этот, как его? Бандеровец. Плохой украинец.

После рокер рассказал, как любит играть за российскую империю в компьютерные стратегии.

— Empire: Total War (пошаговая стратегия — Авт.) — офигенная игра, — признался музыкант. — Началось все с Rome: Total War — самая офигенная! Потом была часть Medieval, Средневековье. И потом Empire...там можно конкретно уже все! Играю конкретно за Россию. И мочу все. Сначала захватываю Швецию. По-любому. Потом Ингерманландию (историческая область на северо-западе современной России, ставшая приданым жены Ярослава Мудрого — дочери шведского короля Ингигерды — Авт.). Без Ингерманландии России не было бы. Там же строю Санкт-Петербург, потом иду в Крым и захватываю...Бахчисарай.

В 2011 году на международном фестивале музыки и современного искусства, который проходил на мысе Казантип, Горшенев открыто и с улыбкой заявил, что «Крым — это территория России в принципе» (тогда еще формально это было не так, поэтому в зале начали смеяться).

— Нет? — удивленно переспросил музыкант тех, кто загудел в ответ.

— У нас паспорта синие (украинские), — ответил молодой мужчина.

— Значит, опять же...Екатерина II...[присоединила] Крым, — продолжил Горшок уроки истории. — Это территория России. Она не может быть никакой [другой] частью.

Из таких кусков можно склеить целый фильм. При желании.

В 2011 году за два года до смерти Горшок еще больше затроллил журналистов, когда перед концертом в Киеве заявил, что украинцы — это русские.

— Наши русские в этом деле хорошо продвинулись, — отвечал рокер на вопрос о советских фантастах Дмитрие Громове и Олеге Ладыженском, пишущих под псевдонимом Генри Лайон Олди.

— Но они с Харькова (Громов — из Симферополя — Авт.), — попыталась возразить журналистка.

— Да, да, с Харькова. Русские! С Киева — русские! Вся Украина — русские. Хватит мне тут ерунду говорить.

— Они пишут на русском языке, но они с Харькова, — не отступала интервьюер.

— Ты что, националистка? — удивился Горшок. — Я тебе объясняю: это люди — русские. Понимаешь? И они продвинули [русскую] литературу.

А еще Горшок «предрекал» третью мировую войну, в ходе которой к России присоединится Китай: «случайно можем подраться с Европой или Америкой».