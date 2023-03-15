Россияне рассказали, что может сделать профессию учителя более престижной

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Профессия учителя, когда-то такая почетная и уважаемая, становится все менее престижной. Педагоги жалуются на издевательства учеников и родителей, огромную нагрузку даже в нерабочее время, а тем временем зарплаты в некоторых регионах составляют только 26 тысяч рублей. Однако, чтобы вернуть престиж профессии, россияне уверены, нужны не деньги, а уважение и почет. Только осознавая ценность своего труда, молодежь снова пойдет в преподаватели. Об этом говорят результаты опроса сайта KP.RU.

Так, 31% опрошенных уверены, что сделать профессию учителя снова престижной и востребованной поможет уважение учеников. Для этого детям с девства нужно прививать трепетное уважение к наставникам. А то сейчас многие школьники позволяют себе издеваться над педагогами, насмехаться над ними и могут опозорить не только перед классом, но и перед всей страной, выложив видео с урока в интернете.

Еще 14% считают, что воспитывать уважение к труду педагога нужно и в родителях, а то многие взрослые уверены, что им все должны, в такой же манере они воспитывают и детей.

Более того, еще 22% россиян проголосовали за введение наказания для детей и их родителей за издевательства. Если школьники или взрослые позволяют себе унижать педагога, насмехаться над ним, то за это необходимо ввести наказание, быть может, административное, полагают респонденты.

«Наказывать родителей за плохое воспитание детей. Сообщать на работу, что родитель не занимается ребенком», - предлагает участница опроса.

«Работа учителем будет престижной, если воспитывать в детях уважение к педагогам и родителям. Прежде всего, надо любить детей», - говорит другая.

«Воспитывать в детях и родителях уважение к педагогам и к труду педагога. Воспитывать в педагогах уважение к детям и к своему предмету. И самое главное, освободить от бесконечной и бессмысленной писанины, это же какой-то кошмар для учителя», - делится своим мнение третья.

А вот четверть опрошенных считает, что престиж профессии помогут поднять высокие зарплаты. Сейчас средняя ЗП педагога по стране около 45 тысяч, если этот показатель вырастет, то в школы пойдет больше увлеченных, знающих людей, молодежь пойдет не в менеджеры, а в школы, предполагают участники опроса.

5% опрошенных предлагают снизить нагрузку для учителей, а то сейчас педагогам кроме уроков и проверки домашних заданий приходится готовиться к конкурсам, вести бумажные дела, заниматься внеклассно, да еще и всегда оставаться на связи в школьных и родительских чатах, так и времени на свою собственную жизнь не остается, говорят респонденты.

2% предлагают дать учителю больше свободы творчества и самовыражения, дать возможность учить не только по учебникам, а помогать детям прочувствовать, полюбить их предмет.

Еще 1% опрошенных верят, что престиж профессии помогут повысить публикации в СМИ, видеоистории, телепередачи, в которых будут рассказаны истории лучших педагогов. Также респонденты считают нужным чаще освещать конфликтные ситуации в школах, чтобы избежать подобных проблем в будущем.

Еще по 1% россиян проголосовали за возможность учителям преподавать по собственным методикам и за регулярную выдачу достойных премий лучшим педагогам.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях. Участие в исследовании приняли 13,1 тысячи человек.

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