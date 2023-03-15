Бондарчук о недуге Заворотнюк: " То, что она живет с такой болезнью, - жертвоприношение. Она бы могла уйти, но не хочет"

Анастасия Заворотнюк Фото: Борис КУДРЯВОВ

Анастасия Заворотнюк больше трех лет борется с раком мозга. Актриса недавно прошла очередной курс терапии в онкологической клинике. Сейчас она дома с семьей. Наталья Бондарчук близко знает актрису и очень переживает за нее.

Анастасия Заворотнюк и Наталья Бондарчук сблизились во время съемок в фильме "Гоголь. Ближайший". "Из нянь она вдруг прыгнула в XIX век и очень благородно сыграла... Она поняла, что это выход - сняться в такой картине", - поделилась сестра Федора Бондарчука.

Артистка вспоминает об Анастасии с теплотой: "Она мне дала ворох роз и сказала: «Вы даже не представляете, Наталья Сергеевна, что вы для меня сделали!»"

О болезни Заворотнюк режиссер говорит с комом в горле. "Ну вот заболела. То, что она живет с такой болезнью, - жертвоприношение. Она бы могла уйти, но не хочет. Она дает надежду тем людям, кто только-только заболел этой болезнью, что так или иначе это труднейшее раковое заболевание излечимо. Я ей очень желаю, чтобы она излечилась", - заявила Наталья Сергеевна в YouTube-шоу "Откройте, Давид!".

Напомним, у Заворотнюк диагностировали глиобластому - это самая агрессивная форма рака. Случаем Анастасии занимаются не только российские, но и израильские специалисты. Сейчас у нее началась длительная реабилитация.

Пациенты, с таким диагнозом, как у Анастасии, постоянно нуждаются в медикаментозных препаратах. "С глиобластомой шансы на выживание очень небольшие, к сожалению. Все зависит от лечения, препаратов, курса терапии, который применяется", - сообщал ранее врач-онколог Дмитрий Шабанов.

Он отметил, что опухоль мозга очень быстро разрушает организм - за год-два. "И то, что Заворотнюк жива уже четыре года, - заслуга врачей в первую очередь. Это результат грамотно подобранной химии, гормональной терапии, возможно, проведенных операций", - говорил онколог.