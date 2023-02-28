Анастасии Заворотнюк "выжигают" радиацией раковые клетки

Актриса Анастасия Заворотнюк. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Анастасия Заворотнюк вот уже четыре года борется с раком мозга. Актрисе диагностировали глиобластому. Это одна из самых агрессивных опухолей. Для лечения артистки применили уникальную методику, которая подойдет не всем.

Анастасия Заворотнюк некоторое время назад покинула онкологическую клинику, где находилась пять месяцев. Сейчас знаменитость находится дома и проходит реабилитацию. Опухоль мозга очень быстро разрушает организм - за год-два. И то, что знаменитость жива уже четыре года, - заслуга врачей в первую очередь.

Артистка ранее перенесла операцию, прошла курсы лучевой и химиотерапии. При таком сложном развитии болезни врачи корректировали лечение по ситуации.

Анастасию весь последний год лечили в московской клинике по инновационной методике - интраоперационная баллонная электронная брахитерапия. Лечением руководит нейрохирург Алексей Кривошапкин.

"Главная проблема - дойти до очага болезни с наименьшими повреждениями. Врачи сумели добраться до опухоли через сосуд. Этот метод состоит в «выжигании» радиацией раковых клеток, оставшихся после удаления опухоли", - цитирует врача Андрея Звонкова "Вечерняя Москва".

По его словам, важная задача - не облучать весь организм, а воздействовать точечно и прицельно именно на больные клетки. При этом очень важно в этом случае не задевать здоровые клетки.

Никаких чудо-таблеток не существует. А медикаментозная терапия может идти годами. Лечение онкологии - это длительный процесс. Актрису спасает только регулярная поддерживающая терапия. Реабилитация играет не меньшую роль.