Тренер шоу «Русский вызов» Александр Жулин высказался по поводу состояния Романа Костомарова

Тренер шоу «Русский вызов» Александр Жулин. Фото: Первый канал

Новый суперпроект «Русский вызов», где русские звезды фигурного катания (Алина Загитова, Евгения Медведева, Камила Валиева и многие другие) покажут абсолютно новые, красочные номера, стартует на Первом канале 18 марта. В связи с чем один из креативщиков и тренеров шоу Александр Жулин, который давно и тесно дружит с Романом Костомаровым, деликатно прокомментировал состояние олимпийского чемпиона, находящегося на аппарате ИВЛ, и указал на то, чем не стоит спекулировать.

Фото: Первый канал

— Мы все дико переживаем, молимся за Рому, — пояснил тренер (полное интервью читайте на сайте teleprogramma.pro).— Я звоню Оксане (Домниной — супруге фигуриста — Авт.), спрашиваю, как он — и в этой связи меня убивают некоторые СМИ, которые выносят в публичное пространство непроверенные новости о Роме. Все же это читают. Все это видят. Зачем? Да, я понимаю, работа такая. Но зачем же до такой степени доводить? Подумайте о близких. Вы делаете им больно. Я в этой связи взял за себя за правило: ничего не комментирую, лучше схожу в церковь поставлю свечку, чем языком чесать. У Ромы тяжелая ситуация, все мы дико переживаем. Конечно, еще предстоит разобраться, почему так случилось, что послужило причиной, но пока нужно молиться и верить. Я знаю, что Ромка — очень сильный человек. Не сомневаюсь, что он должен выкарабкаться. И многих нас еще порадует.

«Русский вызов», Первый, суббота, 17.15