Обману - нет! Рассказываем, как «Столото» борется с мошенниками в интернете

Фото: пресс-служба Столото

«Столото» или мошенники: помогите, кинули!

С каждым годом Российские лотереи все больше подтверждают свою открытость и честность реальными фактами и историями об обладателях как небольших, так и баснословных выигрышей. Ежегодно, благодаря розыгрышам призов, появляются все новые миллионеры, а в январе 2023 года даже появился второй лотерейный миллиардер. Но вместе с количеством победителей растет и число тех, кто оказался жертвами мошенников, так и не получив свои выигрыши. Именно поэтому на специальных сайтах, собирающих отзывы, не перестают появляться гневные псевдоразоблачения: «Столото» - мошенничество», «Русское лото» - лохотрон», «Все лотереи – кидалово». Попробуем разобраться, кто обманывает участников лотерей и какие хитрые методы при этом используются.

Обман или невезенье

Сразу оговоримся – речь в этой статье не идет о весьма распространённой истории, когда оставшийся без приза человек подозревает, что причиной стало не банальное невезение, а некий развод со стороны устроителей лотерей. Такие критические отзывы есть, но следует понимать, что подобный обман просто невозможен – как в силу базовых принципов случайности и равновероятности, заложенных в основу лотерей во всем мире, так и ввиду жесткого контроля за их проведением со стороны государственных органов. Все лотереи построены на том, что в реальности проигравшие всегда есть, как и выигравшие, так что сетовать в данном случае надо на изменчивую фортуну, а не на нечестность со стороны «Столото».

Предмет нашего исследования – реальные махинации, направленные на отъем денег у граждан, которые совершаются с использованием таких известных и вызывающих доверие у большинства населения брендов как, например, крупнейшего распространителя российских лотерей «Столото».

Расчет на узнаваемость

Жертвами таких противоправных действий вряд ли станут те, кто участвует в лотереях более или менее постоянно – им прекрасно известны все тонкости игры: где купить настоящий лотерейный билет, когда и по каким правилам пройдет розыгрыш призов и как проверить, оказался ли твой билет счастливым.

Мошенники в погоне за наживой используют популярность таких лотерей как «Русское лото», «Жилищная лотерея» или различные модификации «Спортлото». В прошлом году «Русское лото» и «Спортлото» были признаны общеизвестными товарными знаками. То есть, о них с большой вероятностью могли слышать даже те, кто никогда и не пытался поучаствовать в игре, и следовательно, не имеет никакого представления, как это делается на практике. Именно такой человек – не сведущий в правилах игры, но доверяющий раскрученным брендам - рискует попасться на удочку обманщиков.

Письма счастья

Способов обмана немало. Например, sms-сообщение о крупном выигрыше в «Русском лото», для получения которого надо всего лишь отправить небольшую сумму денег в качестве комиссии. Правда, в итоге никакого выигрыша вы, конечно, не получите, в отличие от мошенников, которые, хоть немного, но обогатятся.

Еще один вариант – человек получает электронное письмо, отправленное якобы от имени «Столото». Содержание незатейливое: якобы в честь юбилея «Русского лото» или еще какой-нибудь лотереи проходит акция по раздаче бесплатных билетов, и именно вы стали счастливым участником розыгрыша. Тут же предлагается перейти по ссылке и проверить, выиграл ли данный билет. Ссылка ведет на сайт, как две капли воды похожий на официальную страницу «Столото» - за исключением пары деталей, которые вы в предвкушении выигрыша скорее всего и не заметите.

Конечно, по итогам проверки ваш билет окажется выигрышным, но, чтобы стать обладателем желанного приза нужно будет заплатить комиссию – относительно небольшую. Она безусловно, попадет в карман злоумышленников, а вам о нежданной удаче придется забыть.

Сообщить о том, что вы сорвали крупный куш в розыгрыше призов, мнимый представитель «Столото», а на деле обычный лотерейный мошенник может и по телефону. С вас он потребует всего лишь данные банковской карты и sms-код из банка. Результат все тот же – вы потеряете деньги, а преступники окажутся в прибыли.

Для разнообразия вам могут прислать ссылку на некую программу, которая якобы поможет выиграть в лотерею, высчитав счастливую комбинацию цифр. На самом деле, вместо нее вы получите вирус, которые разошлет мошенникам ваши конфиденциальные данные.

Кстати, злоумышленники постоянно совершенствуют методы обмана – с 2021 года наряду с классическим фишингом и сайтами-клонами они стали задействовать фальшивые мобильные приложения и вести переписку с потенциальными жертвами в мессенджерах.

Не верь, не бойся, не плати

Чтобы избежать печальной участи быть обманутым, человек должен четко понимать, что никаких счастливых комбинаций цифр, которые помогут стать миллионером, просто не существует, а единственный способ поучаствовать в лотерее (и, соответственно, выиграть деньги) – это купить типографский или электронный билет. Сделать это можно в официальных киосках «Столото», ряде сетевых супермаркетов, на автозаправках или на официальном сайте распространителя «Русского лото» и других государственных российских лотерей.

Также следует запомнить, что государственные лотереи (а иных в России после принятия соответствующих поправок в «Закон о лотереях» в 2014 году просто не существует) ни при каких обстоятельствах не попросят вас перевести им какие-либо деньги – ни для того, чтобы получить выигрыш, ни после того, как он уже оказался в ваших руках.

Конечно, с выигрыша в лотерею, как и с любого другого дохода физического лица, нужно заплатить налог. Этот процесс четко регламентируется законодательством, и налоговая ставка зависит от суммы выигрыша. Если размер приза составил от 4 тыс. до 14 тыс. 999 рублей, его обладатель должен самостоятельно подать налоговую декларацию, и в этом случае налог составляет 13%. Если выигранная сумма больше 5 000 000 рублей, то все налоговые обязательства берет на себя распространитель лотерей «Столото», и в этом случае налоговая ставка составляет 15%.

Фото: пресс-служба Столото

Осторожно, интернет!

Также «Столото» считает своей обязанностью вести разъяснительную работу с участниками игры, чтобы защитить их от мошенников. Для безопасности игроков разработаны так называемые правила цифровой гигиены. В частности, особое внимание следует обращать на адресную строку сайта. Злоумышленники могут легко скопировать визуальное оформление официальной страницы www.stoloto.ru, но имя домена обязательно будет хоть немного другим – к примеру, stolotto.ru или stoloto.tv.

Существует и еще ряд рекомендаций от «Столото»:

• не переходить по ссылкам из электронной почты и SMS с обещанием бесплатных билетов или сообщением о выигрыше в лотерее, билет которой вы не покупали;

• не разглашать свои личные данные и банковскую информацию – номер карты, ПИН и CVV-коды, а также коды из SMS и push-уведомлений;

• не загружать на свои гаджеты приложения и программы из неизвестных источников или по совету незнакомцев;

• проверять реквизиты платежей при онлайн-покупке лотерейных билетов;

• добавить настоящий адрес сайта распространителя лотерей в закладки браузера, чтобы снизить риск попадания на фейковые сайты-двойники;

• не игнорировать предупреждения браузеров об опасности перехода на фишинговые сайты.

Если вам стало известно о попытке мошенничества или вы уже стали жертвой преступления, следует сообщить об этом по телефону 8 (900) 555-00-55 или через обратную форму на официальном сайте «Столото».

Найти и обезвредить

Но рекомендациями для участников игры распространитель «Русского лото» и других российских лотерей не ограничивается. «Столото» активно участвует в разоблачении и пресечении противозаконных действий под прикрытием популярных лотерей, сотрудничая в этой сфере с правоохранителями и специалистами по кибербезопасности.

По итогам 2022 года, в результате совместных усилий «Столото» и специализирующейся на предотвращении кибератак международной компании Group-IB было обнаружено и заблокировано почти 38,5 тыс. ресурсов, действующих под видом государственных лотерей. В их числе:

• свыше 26 тыс. мошеннических интернет-сайтов;

• почти 11 тыс. фейковых постов и аккаунтов в соцсетях и мессенджерах;

• 110 фальшивых мобильных приложения;

• 4 почтовых адреса, с которых производилась фишинговая рассылка.

При этом аналитики Group-IB зафиксировали резкий рост преступной активности в лотерейной сфере во втором квартале прошлого года. Так в период с апреля по июнь включительно было заблокировано почти 14 тыс. мошеннических ресурсов – в три раза больше, чем в январе-марте. А число фейковых постов, аккаунтов и групп в соцсетях и мессенджерах во втором квартале увеличилось в 21 раз.

Также тенденцией прошлого года стал существенный рост количества фальшивых мобильных приложений, копирующих официальное приложение «Столото». За первое полугодие 2022 года их было выявлено в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период в 2021. По итогам 2022 года, количество таких приложений увеличилось до 110 против аналогичных 74 предшествующего 2021.

Поэтому будьте бдительны и не дайте себя ограбить. А что касается вопроса – играть или не играть в лотерею, то решать только вам. Главное помнить – выиграть реально, и тому масса примеров. Только за девять месяцев 2022 года счастливыми стали почти 134 млн лотерейных билетов, а общая сумма выигрыша превысила 29 млрд рублей. С января по сентябрь прошлого года больше всего денег - 7,7 млрд рублей - было выиграно в «Русском лото». Именно в новогоднем тираже этой лотереи в этот период случились одни из самых крупных призов: сразу два участника выиграли по 500 млн рублей. Кроме того, мультимиллионерами стали игроки «Спортлото «4 из 20», «Спортлото «6 из 45» и лотереи «Всё или ничего». По итогам 2022 года выигрывал каждый четвертый билет, а лотерейными миллионерами стали 958 человек.

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