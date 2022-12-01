Интеграция научных организаций новых регионов в российское образовательное пространство: как сделать его единым и сильным

Фото фонда Росконгресс

1 декабря в рамках Конгресса молодых ученых состоялась панельная сессия «Интеграция научных и образовательных организаций новых регионов в российское научно-образовательное пространство: как сделать его единым и сильным».

Участники дискуссии обсудили текущие проблемы, задачи и предпринимаемые шаги в связи с появлением в России 29 новых вузов после присоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

Модератор сессии Марина Боровская, президент Южного федерального университета, председатель Совета ректоров вузов Юга России, подчеркнула, что драйвером развития России должна стать наука. Становление единого научно-образовательного пространства включает целый комплекс задач, которые нужно сделать в кратчайшие сроки. План, разработанный в октябре Минобрнауки России, включает 16 первоочередных мер, в том числе, восстановление инфраструктуры вузов, обеспечение материально-технической базой и учебно-методической литературой, повышение квалификации профессорско-преподавательского состава, приведение образовательных стандартов и программ к единому образцу, обеспечение комплексной безопасности.

Говоря о существующих сегодня задачах, стоящих перед молодыми учеными, председатель Совета молодых ученых Донецкого национального университета экономики и торговли им. Михаила Туган-Барановского Владислав Бессарабов выделил 5 ключевых направлений. Это необходимость в подготовке совместных научных публикаций и проектов по приоритетным направлениям науки и техники, совместная организация и участие в конференциях и семинарах, стажировка молодых ученых и магистров, решение вопросов финансовой поддержки.

Примером реального механизма интеграции донецкой науки в высокотехнологичную сферу научно-промышленного комплекса страны поделилась Светлана Беспалова, ректор Донецкого национального университета. Она отметила сотрудничество с Роскосмосом и подготовку к проведению экспериментов на МКС по анализу лесных массивов на признаки наличия полезных ископаемых.

Как подчеркнул Григорий Гуров, заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации, с начала года была развернута большая работа. В том числе было необходимо выстроить «широкую сетку партнерства»: 51 ВУЗ страны начал помогать новым субъектам — учебной литературой, открытием сетевых программ, программами двойных дипломов по 106 направлениям подготовки. «У нас была важная задача, чтобы достойный уровень образования был обеспечен на новых территориях, и были все возможности не уезжать и поступать в университеты в Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожье и в Херсоне», - сказал Григорий Гуров. Большой блок задач связан с подготовкой и поставкой учебной литературы — уже изготовлено 300 тысяч учебников. Отдельное важное направление — подготовка и переподготовка преподавателей, уже более 6 тысяч прошли переобучение. Также представитель Министерства выразил благодарность 42 университетам, которые приняли в этом году 15 тыс. школьников, которые в рамках университетских смен приняли участие в образовательных программах в летний период. Что касается студентов, то предстоит большая работа с демобилизованными, которых более 3 тысяч человек. Также необходимо научить коллективы университетов работать по российским стандартам. Министерством подготовлен и передан проект Постановления Правительства Российской Федерации о переходе 29 образовательных организаций в подчинение федеральных министерств и ведомств. По 21 научной организации, большая часть которых находится в Донецкой Республике, проводится аудит и будет принято решение об их федеральном подчинении.

Многие проблемы, которые были озвучены молодыми учеными, можно решить с помощью грантовой поддержки. «Гранты важны, прежде всего, тем, что они доводятся вне какого-то планового финансирования, они доводятся напрямую исследователям по их заявкам», — рассказал Андрей Блинов, заместитель генерального директора Российского научного фонда. Фонд на сегодняшний день финансирует более 8 тысяч научных проектов в год с общим объемом финансирования для грантополучателей более 32 млрд рублей в год в 2022 году и в планах на 2023 год — более 40. В качестве успешного примера спикер назвал проект Никитского ботанического сада в Крыму, который в свое время получил крупный грант РНФ на программу развития — по 150 млн руб. в год.

«За последние 15, почти 20 лет в России накоплен совершенно феноменальный опыт развития университетов», — подчеркнула Ирина Карелина, вице-президент Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». В науке один из ключевых трендов сегодня — это коллаборация. В России есть несколько таких направлений: это создание научно-образовательных центров (НОЦ), научных центров мирового уровня по определенным тематикам и стратегические проекты программы «Приоритет 2030».

Организаторами Конгресса молодых ученых в 2022 году выступают Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию и Фонд Росконгресс. Оператором Десятилетия науки и технологий выступает АНО «Национальные приоритеты».