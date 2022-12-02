Александр Гамов - послесловие к командировке в Хабаровск: Володя, прости нас! Мы не могли поступить иначе

Татьяна Безрукова, Гриша Сунгоркин и политический обозреватель "КП" Александр Гамов на открытии улицы Владимира Сунгоркина Фото: Кирилл КУЗНЕЦОВ

…- Друзья, у нас на связи - Хабаровск. И я передаю слово моему коллеге…

Гамов:

- Всем привет! Мы сейчас в Хабаровск, здесь минус 20, а с ветром, говорят, все минус 35.

В общем, мы живы-здоровы. Рядом со мной Татьяна Безрукова, супруга нашего Владимира Николаевича Сунгоркина.

Но главное действующее лицо – это Гриша Сунгоркин. И мы прилетели сюда на самолете, очень быстро летели, чтобы открыть улицу Владимира Сунгоркина.

В двух словах, что это будет за улица. Как и все сунгоркинское, это - новая, перспективная застройка, в 23-м году ее начнут возводить, и она будет примерно километр.

В этом районе первое время будет жить порядка 450 жителей (извините за тавтологию), будут хорошо жить. И «Свидетельство о рождении» этой улицы как раз и передали Татьяне Безруковой, и Грише Сунгокрину.

Я при этом присутствовал, очень такой волнующий момент.

А сейчас я передам трубку главному действующему лицу – Грише Сунгоркину. Гриша, это прямой эфир, но Андрей Горбунов (главный редактор Радио «КП») так все устроил, что можно говорить все что угодно, не только то, что мы репетировали.

Итак, Григорий Сунгоркин в эфире радио «Комсомольская правда».

Гриша Сунгоркин (10 лет):

- Всем привет. Мне очень приятно, что в честь моего отца сделали улицу, что о нем помнят.

Главное, что его не забыли. И это для меня просто самое главное.

Мы с папой вообще любили секретничать, особенно вечерами. И он мне много рассказывал про Хабаровск как раз, где он жил… вообще. Он всегда отзывался с гордостью, с любовью о нем.

Я приехал в Хабаровск, и у меня все, как он рассказывал. И самое лучшее – что о нем помнят. И что улицу его именем назвали, это огромная просто честь, такая, что… То есть, это почти что вечная память. И мне от этого очень приятно.

Гамов:

- Скажи, пожалуйста, Гриша, на улице Владимира Сунгоркина сегодня было очень ветрено, холодно, довольно зябко. Ты не замерз на улице Владимира Сунгоркина?

Гриша:

- Ну да, прикольно было бы, если бы я на улице моего папы замерз.

Гамов:

- Но ты не замерз?

Гриша:

- К счастью, не замерз.

Гамов:

- Нас слышно? А теперь я, естественно, супруге Владимира Николаевича слово передам. Она просто молодчина, и вообще даже не волнуется в отличие от нас с Гришей.

Мы давали здесь кучу интервью. И сейчас она все скажет, что она думает на самом деле про «Комсомолку», про Володю Сунгоркина, как он просил многих его называть, ну, и вообще про нашу такую зимнюю морозильную поездку.

Супруга Владимира Николаевича Татьяна Безрукова с сыном Гришей. Фото: Кирилл КУЗНЕЦОВ

Татьяна Безрукова:

- Всем здравствуйте. Поездка, конечно, очень волнительная. Событие невероятное, особенно учитывая, что прошло совсем немного времени… (Владимир Сунгоркин скончался 13 сентября 2022-го. - А.Г.)

Мы очень благодарны и Хабаровску, и его жителям, что помнят Володю, что оказали нам такую честь, с такой теплотой его вспоминают и принимают нас очень по-доброму.

Спасибо им всем большое.

Гамов:

- … Два слова скажу.

Я с Сунгоркиным отработал 29 лет. Я думаю, что Владимир Николаевич не сильно бы нас хвалил за это, нам бы попало. (Что его именем назвали целую улицу.) Володя, прости нас, пожалуйста, мы не могли поступить иначе.

Это не только наше желание, или Татьяны, или Гриши, это желание всей семьи «Комсомольской правды», которая не только в Москве, на федеральном Радио «КП», в редакции сайта и газеты, но и здесь, в Хабаровске.

Поэтому, дорогой Владимир Николаевич, прости нас, пожалуйста, за такую акцию.

Напоминаю, несмотря на то, что минус 20, а с ветром минус 35, Гриша Сунгоркин абсолютно прав, нам здесь очень тепло и солнечно. Классно!