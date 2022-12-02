Убивают сердце, потенцию и ваших близких: Что на самом деле делают вейпы с вашим телом

Появляется всё больше подтвержденных данных о вреде электронных сигарет и вейпов. Фото: Shutterstock

Мы уже писали, что в жидкостях для электронных сигарет никотина содержится больше, чем в обычных, а это значит, что с никотиновой иглы вам спрыгнуть не удастся. Но помимо никотина, в вейпах полно и других вредных веществ. Вот что обнаружили ученые в последние годы.

1. Вейпы так же вредны для сердца, как и обычные сигареты

Масштабное исследование опубликовал журнал Американской кардиологической ассоциации. Оно убедительно доказывает: вред для сердца от вейпов и обычных сигарет одинаковый. В исследовании приняли участие 400 человек от 20 до 45 лет — половина вейперов, половина курильщиков. Изучали здоровье артериальных сосудов, и увы: в обеих группах врачи отметили заметные повреждения, низкий уровень кислорода и повышенную жесткость сосудистой стенки. А это значит — повышенный риск гипертонии, раннего инфаркта.

Дополнительный минус для вейперов: исследователи выявили низкий уровень молекул оксида азота в их клетках. Это значит, что дыхание страдает даже сильнее, чем у курильщиков. Под угрозой работа иммунитета и саморегуляция сердечно-сосудистой системы. И это не пустые слова: в сентябре сердца подростка остановилось после затяжки электронкой.

2. Никотин и ядовитые металлы из пара отравляют окружающих. Особенно детей и беременных.

Нет, ароматный пар далеко не так безобиден для ваших родных, вейперы, как вы думаете. Да, это уже доказано.

- Одно из исследований, проведенных в 2020 году, доказало, что в моче беременных, которые жили с вейперами, и были пассивными парильщиками, даже через несколько дней сохранялись следы никотина, - говорит глава Центра профилактики и контроля потребления табака Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава России Маринэ Гамбарян. - А значит, никотин воздействовал и на плод. Все знают о вреде никотина на здоровье беременных и будущих детей (низкая масса тела, врожденные аномалии внутренних органов, отставании в развитии и т.д.). И вред вейпов ничуть не меньше, чем обычных сигарет.

Пары масляных ароматизаторов по-настоящему токсичны, в них обнаружены диоксид серы, аммиак, хлор, хлороводород и диацетил. Кроме того, в паре от вейпов найдено серьезное содержание тяжелых металлов — хрома и никеля. Они выделяются при соприкосновении пара с нагревательными элементами.

И все это оседает в легких не только парильщика, но и окружающих его людей. Особенно пары опасны для детей: серьезно ослабляют их иммунитет.

Выдыхаемый вейперами ароматный пар далеко не безобиден для окружающих. Фото: Shutterstock

3. Убивает иммунитет, снижает сопротивляемость всем инфекциям, в том числе ковиду и гриппу.

Если подумываете бросить парить, то простудный сезон — самое время. Глицерин и ядовитые металлы из пара воздействует не только на легкие, но и слизистые носа и горла, повышая их беззащитность перед вирусами, говоря врачебными терминами — негативно воздействуя на мукозальный иммунитет.

То есть и курильщики, и парильщики сильнее страдают от вирусов, чем те, кто не курит.

Причем, воздействие тем сильнее, чем больше вы парите. А если предпочитаете не только электронные, но и время от времени обычные сигареты, то риск токсического отравления возрастает.

4. Влияет на потенцию и провоцирует бесплодие.

Есть и такое исследование: в паре электронных сигарет обнаружены антипирены. Это полибромдифениловые эфиры (ПБДЭ), которые используют для защиты от огня, чтобы не плавился пластик. Вдыхание антипиренов приводит к нарушениям выработки гормонов щитовидной железы, влияет на фертильность (провоцирует бесплодие) и вызывает отклонения при внутриутробном развитии ребенка. Наконец, провоцирует раковые заболевания.

«Уровень полиароматических углеводородов в электронных сигаретах по крайней мере в миллион раз выше, чем в придорожном воздухе в Гонконге», - предупреждает руководитель группы исследователей доктор Чжун Шань-шань.

Кроме того, в жидкостях для вейпов есть глицерин и пропиленгликоль. При нагревании они образуют соединения, выделяющие формальдегид. Это канцерогенное вещество повышает риск развития рака.

- Есть еще одно исследование, в котором приняли участие несколько сотен мужчин-парильщиков от 19 до 65 лет, - рассказывает Маринэ Гамбарян. - Специально отбирали тех, у кого не было сопутствующих сердечно-сосудистых заболеваний. По сравнению с теми, кто не курит, у любителей вейпов в 2,5 раза чаще диагностировали эректильную дисфункцию!

Проще говоря, вейпы убивают желание и делают мужчин бесплодными...

5. У подростков повышается агрессивность и снижается внимательность.

Мы уже говорили, что никотин негативно воздействует на организм всех людей. Но особенно на подростков: замедляет развитие мозга. А без нормального мозга – ни памяти, ни концентрации внимания, ни самоконтроля.

Кроме того, вредные вещества из жидкости дополнительно отравляют организм. Одно из исследований показало, что в моче вейперов-подростков (от 14 до 18 лет) обнаружено повышенное содержание токсичных химических веществ (это, например, кротоновый альдегид, акрилонитрил, акролеин, пропиленоксида, акриламид). Все они относятся к классу особо опасных. Из-за них даже безникотиновые жидкости для вейпов разрушают иммунитет и сердечно-сосудистую систему подростков.

Все эти исследования убедительно доказывают, что в «безобидных» вейпах - не только никотин, но и масса других побочных продуктов. Не говоря уж о том, что электронные сигареты то и дело взрываются прямо во рту детей, раня их осколками, и даже убивая...

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