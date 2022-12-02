14 новых техно и промышленных парков создадут в 11 регионах РФ

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Как сообщила Заместитель Министра экономического развития Татьяна Илюшникова: «В рамках предусмотренных средств федерального бюджета получат финансирование 11 субъектов Российской Федерации на создание 14 парков на общую сумму 5,7 миллиардов рублей».

Илюшникова добавила, что часть из них может быть профинансирована уже в 2022 году.

Заявки на создание 21 проекта промпарков и технопарков подали 15 субъектов Российской Федерации. Все заявки были рассмотрены Экспертной группой при Минэкономразвития России, в состав которой входят представители федеральных органов власти, институтов развития, ассоциаций промпарков и технопарков, общественных организаций.

5 проектов, которые заняли верхние строчки в рейтинге начнут финансироваться уже в текущем году. Это Курганская область (промпарк «Стальмонтаж»), Республика Карелия (технопарк «Онежский»), Республика Хакасия (индустриальный парк «Ташеба»), Новгородская область (промышленный технопарк «Трансвит»), Алтайский край (промышленный технопарк «Компонент»).

В результате реализации мероприятия планируется создание до 2024 года не менее 20 промышленных парков и технопарков, в которых будет размещено не менее 150 резидентов – производственных субъектов МСП и создано 1500 рабочих мест.

Объем инвестиций управляющих компаний – субъектов МСП в реализацию новых проектов в 2023-2024 гг. составит не менее 3 млрд рублей.