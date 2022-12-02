Глава Роскачества Максим Протасов: Российские виноделы радуют - а многие даже поражают

Максим Протасов, руководитель Роскачества Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Как эксперты Роскачества выбирали вина для национального рейтинга? Чем отличается «Винный гид России-2022» от своих предшественников? Что нового появилось? Есть ли какие-то сюрпризы для экспертов и покупателей? Руководитель Роскачества Максим Протасов рассказал об этом в эксклюзивном интервью «КП».

- Каждый год «Винный гид России» становится лучше. Он изначально создавался по стандартам Международной организации виноградарства и виноделия. Для нас очень важно, чтобы национальный винный рейтинг - «Винный гид России» был признан во всех странах. В том числе в тех, куда мы планируем поставлять наше вино. И, конечно же, чтобы он позитивно воспринимался нашими потребителями. Каждый год мы что-то улучшаем. Что сделали в этом году? Во-первых, усилили аудит. Начинается составление «Винного гида» с того, что наши аудиторы посещают винодельческие хозяйства. Для нас принципиальный момент в том, чтобы система менеджмента качества была под контролем от виноградника до полки магазина. В этом году мы также посетили 7 питомников саженцев винограда. Очень важно, чтобы качество контролировалось изначально, от посадки лозы. Второе новшество: мы усилили требования к нашим экспертным дегустациям. Винодельческую продукцию для включения в «Винный гид России» мы традиционно и в соответствии с законом о виноградарстве и виноделии приобретаем только в магазинах, как обычные покупатели, ни в коем случае не получаем образцы у самих производителей. В этом году наши эксперты передали в лабораторию, аккредитованную Росаккредитацией, 500 образцов вин, приобретенных почти в 90 торговых точках. Для нас всегда принципиально отбирать с полок вина именно тех хозяйств, где мы уверены в соблюдении технологии производства - о чем мы уже знали благодаря проведенному аудиту. Важно отслеживать, насколько технология производства коррелируется с финальным качеством продукта. Мы исследовали вина 2020 и 2021 года. 2020 год был достаточно засушливый, что плохо для белого винограда. Следующий, 2021 год, был дождливым - сложным для красного винограда. Для нас было очень ценно проверить, можно ли получить качественные результаты, качественное вино в такие непростые годы. Виноделы порадовали, а многие даже поразили! У нас в рейтинге есть пороговая цифра - 78 баллов. Она означает, что за вино не стыдно, более того им можно гордиться. Среди красных вин порогового балла достигли 73% торговых марок. Это не намного меньше, чем в прошлые годы, качество красного вина не ухудшилось, несмотря на сложности с сырьем. А вот среди белых вин количество вин, получивших 78 и более баллов, составило 79% - на 20% больше, чем в «Винном гиде России-2021». Это серьёзный прорыв! В прошлые годы только три производителя занимали практически весь пьедестал в ТОП-10 лучших вин страны. В этом году в десятку в разных категориях входят вина уже восьми производителей. В том числе небольших. И ещё один новый момент. Для нас важно, чтобы в «Винный гид России» входили только те вина, которые производятся тиражом, достаточным для того, чтобы попасть в значимое количество регионов и торговых точек. Чтобы мы с вами, заглянув в соцсети и мобильное приложение Роскачества, могли найти понравившееся вино с высоким рейтингом и приобрести его в соседнем магазине.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- И по доступной цене.

- Совершенно верно! В этом году мы снизили порог по тиражности до 20 тысяч бутылок. Это приличная цифра, но тем не менее она даёт возможность и молодым винодельням попасть в национальный рейтинг. И цена, вы абсолютно правы, - это один из критериев выбора вин для «Винного гида». Так, 69% покупателей, как показывают опросы, проведённые Роскачеством, ищут хорошее качественное вино не дороже 1000 рублей. Поэтому в «Винный гид России» попадают только вина по цене до 1000 рублей.

- Какие оценки получили лучшие вина? Достаточно много вин, больше 37%, получили оценки выше 81 балла. Это очень серьёзный рост. Это действительно лучшие из лучших, они могут соревноваться с международными конкурентами. И то, что их количество выросло, говорит о том, что годы посадок новых виноградников с высокой производительностью, правильным уходом, хорошими технологиями, работа с производственными мощностями, техническим оснащением, дали свои плоды. Гигантский труд виноделов привёл к результатам, которыми можно гордиться.

- Как изменилось вкусы покупателей вина? И интерес к российским винам? - Все больше покупателей узнают о том, что в России производят хорошее качественное вино. В два раза за год выросло количество потребителей, которые посещают раздел «Винного гида России» на портале Роскачества и мобильное приложение - то есть выбирают вино, ориентируясь на национальный винный рейтинг. Совместно с Минсельхозом мы создали отдельные социальные сети «Винного гида России», чтобы профильные вопросы потребители могли задавать именно там. Для нас очень важна была цифра, которую дал нам Центр изучения потребительского поведения Роскачества - на что ориентируются потребители при выборе вин. Скажем честно, сейчас не самая простая экономическая ситуация в стране. Тем не менее, 94% потребителей говорят, что вкус и качество для них важнее цены. И ещё одна цифра: 55% россиян уверены, что качество российского вина в последнее время выросло. И только 7% считают, что снизилось. То есть большинство россиян замечают объективный факт, о нем же говорят физико-химические, органолептические, лабораторные испытания российских вин. Наше виноделие - это история успеха. Пять лет назад мы говорили о том, что Россия должна стать сильной винодельческой державой. Сейчас это уже свершившийся факт. И более двух третей россиян верят в это так же, как верим мы.

- Во время поездок в регионы обращали ли внимание эксперты на развитие винного туризма?

- Действительно, энотуризм, винные дороги - очень распространённый вид отдыха для жителей стран Европы и Америки. Многие туристы любят путешествовать по живописным винодельческим регионам и дегустировать локальные вина, в том числе небольших виноделен и из автохтонных сортов винограда. В чек-листе экспертов «Винного гида» один из пунктов – уровень развития винного туризма и в регионе, и туринфраструктуры на конкретной винодельне. Есть ли у туриста возможность переночевать на винодельне либо рядом, посетить экскурсию, поучаствовать в дегустации, задать вопросы виноделам. Мы увидели серьёзные изменения во многих регионах. К примеру, Дон входит в десятку туристических регионов, поток туристов составляет более 2 млн человек, и они начинают обращать внимание и на винный туризм. Ещё один лидер - Севастополь с его компактностью и насыщенностью очень хорошими производителями вин с высоким уровнем туристической инфраструктуры. Интересный потенциал у Ставрополья. Небольшое фермерское виноделие развивается в том числе вокруг Кавказских Минеральных Вод, которые посещают свыше миллиона туристов в год. Теперь они могут включить в свой маршрут и винодельни. Волгоградская область с точки зрения виноградарства находится в зоне рискованного земледелия, это сложное производство, но тем интереснее. Я уверен, что индустрия винного туризма там будет развиваться очень хорошими темпами.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Только что состоялся Первый Российский винодельческий форум. Летом на Петербургском международном экономическом форуме прошла сессия, посвящённая виноделию, обсуждали тему и на Восточном экономическом форуме. На ваш взгляд, о чем говорит такое внимание со стороны государства, бизнеса, общественности?

- На крупнейших форумах не только проходят сессии, посвящённые науке, терруарам, продвижению российского вина. Росконгресс и «Россельхозбанк» создают интерактивные стенды российского вина, такие зоны на форумах называются «ВиноГрад». Два раза в год мы совместно с Минпромторгом и Минсельхозом России и Ассоциацией виноградарей и виноделов проводим «Дни российских вин» в торговых точках и ресторанах страны. Это способствует росту знания и популяризации вин, попавших в «Винный гид России». Знаете, есть такое модное слово - экосистема. Экосистема развития и продвижения российского виноделия уже построена. Вопрос в активизации темпов и увеличении доли российского вина на полках наших магазинов и в винных картах ресторанов. Очень важно постоянно повышать уровень знаний и лояльности покупателей. Работа над «Винным гидом России» - нужная и благодарная, мы видим ее конкретные положительные результаты. И на Первом Российском винодельческом форуме мы объявили о запуске работы над «Винным гидом России 2023».