У православных Украины отобрали главную святыню

1 декабря 2022 года был зарегистрирован устав Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры Украинской Православной Церкви Фото: REUTERS

События с унижением и уничтожением на Украине единственной канонической православной церкви УПЦ (Московского патриархата) стали развиваться не быстро, а очень быстро. Напомним, в четверг Зеленский в вечернем видеообращении сообщил о решении СНБО поручить правительству направить в парламент Украины законопроект о полном запрете деятельности "связанных с государством-агрессором" религиозных организаций. В первую очередь, конечно же, речь шла о УПЦ, предстоятелем которой является митрополит Онуфрий.

Но только этим повестка заседания СНБО не исчерпывалась. За УПЦ взялись серьезно и основательно. И эта структура под руководством ветеринара-юриста Алексея Данилова, рычавшего про необходимость уничтожения всего русского, приняла комплексное решение, в том числе, поручила Государственной службе по этнополитике и свободе совести провести религиоведческую экспертизу Устава об управлении УПЦ на наличие церковно-канонической связи с Московским патриархатом (и при необходимости принять предусмотренные законом меры – кто бы сомневался, что нужные результаты экспертизы уже у кого-то на столе). А, кроме этого, еще и "обеспечить проверку наличия правовых оснований и соблюдения условий использования религиозными организациями имущества, которое находится на территории Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника". Ну и, под конец, было требование применить персональные санкции.

Не прошло и суток, как главарь раскольников митрополит Епифаний, предводитель ПЦУ/СЦУ (Святейшая церковь Украины) выселил предстоятеля УПЦ из его резиденции, отобрав у УПЦ одну из главных святынь всего мирового православия – Киево-Печерскую лавру.

Представитель ПЦУ/СЦУ Евстратий Зоря уже сообщил в соцсети, что теперь в лавре правит новый наместник, его начальник митрополит Епифаний. И "соответствующая запись уже появилась в государственном реестре":

- 1 декабря 2022 г. был зарегистрирован устав Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры (мужского монастыря) Украинской Православной Церкви (Православной Церкви Украины). Сведения об этом юридическом лице в составе Поместной Церкви внесены 2 декабря в Единый государственный реестр, написал он в аккаунте.

И не понял, наверное, что продал другого своего патрона – нынешнего президента (пока еще) Украины Владимира Зеленского. Ведь если Устав уже был зарегистрирован до выступления Зеленского и решения СНБО Украины по этому вопросу, то получается, что украинское государство в виде этих официальных лиц в тишине все уже решило до того, а Зеленский и Данилов лишь постфактум легализовали этот рейдерский захват.

А потому не стоит натягивать фиговый листок пристойности на глобус украинского бесстыдства со всеми этими "поручить, установить, провести экспертизу" и т.д. Эти нелепые телодвижения Зеленского лишь подчеркивают, что он прекрасно осознает незаконность своих действий. Но это так по-украински! Напомним, что нынешний глава СЦУ митрополит Епифаний долгое время был верным и послушным так называемому "патриарху" УПЦ Киевского патриархата (КП) Филарету, но при создании на Украине новой конфессии тогдашним президентом Украины Петром Порошенко и Константинопольским патриархом, сумел Филарета обмануть и предал, забрав бразды правления СЦУ в свои руки.

Можно было бы предположить, что Зеленский развязал на Украине вдобавок к имеющимся конфликтам еще и религиозную войну, семена которой были посеяны Порошенко и Варфоломеем в 2018-м году, но только никакой религиозной войны не будет. Возможно, она могла бы вспыхнуть в 2014-м, даже все в том же 2018-м, но в 2022-м – это уже какие-то фантазии в "украинском стиле". Что кто-то сейчас придет и начнет воевать, отстаивая свою веру и отбивая ее от раскольников. Например, инопланетяне. Разве что вся надежда на них.

Потому что руководители УПЦ МП уже показали свою слабость. При первых серьезных наездах на них, они превратились в украинских патриотов, заявили о своей независимости от РПЦ, стали организовывать сборы для нужд ВСУ, молиться "за победу украинского оружия". И даже будучи поставленными на край " расстрельного оврага", в ответ на крайне жесткое выступление Зеленского, решившего порулить не только государством Украина, но и украинским православием, выпустили свое, выдержанное в "жалостных тонах", заявление. Никакой тебе христианской стойкости и готовности претерпеть муки за "веру православную", а сплошной спор хозяйствующих субъектов.

- УПЦ всегда осуществляла свою деятельность в соответствии с украинским законодательством. Принятый в мае этого года обновленный устав УПЦ уже неоднократно проходил изучение со стороны профессиональных религиоведов. Очевидно, что еще одна его экспертиза не приведет ни к какой сенсации, - гласит заявление от имени канонической УПЦУ. - Для объективного понимания ситуации с помещениями Киево-Печерской Лавры важно сопоставить ее с состоянием этой святыни после десятилетий запустения, когда в 1988 году она была возвращена Церкви. Тогда многие ее величественные и известные на весь мир храмы находились в руинах. И именно УПЦ воздвигла их из пепла.

Ни тебе обвинения Зеленского и его команды в превышении, ни слов о готовности отстаивать главную святыню украинского православия до последнего монаха. Ни призыва к послушникам и прихожанам встать на защиту. Сплошное "пощадите", и "невиноватые мы".

Мучить таких для садистов – одно удовольствие. Если не два в одном.