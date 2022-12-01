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НовостиПолитика1 декабря 2022 17:09

Медведев оценил слова главы СНБО Данилова, призвавшего "уничтожить Россию"

Медведев о призыве Данилова к "уничтожению России": Уничтожать надо таких нацистских ублюдков
София ГОНЧАРОВА
Медведев оценил слова главы СНБО Данилова, призвавшего "уничтожить Россию"

Медведев оценил слова главы СНБО Данилова, призвавшего "уничтожить Россию"

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев оценил слова главы Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова, призвавшего "уничтожить Россию".

По мнению российского политика, в данной ситуации нет смысла отвечать на такие высказывания. Вместо этого он предложил ликвидировать тех, кто такие вещи позволяет говорить.

- Нет смысла отвечать на этот бред симметрично. Тем более говорить что-то про уничтожение Украины. Надо просто уничтожать таких нацистских ублюдков, как тот, что сказал это, - заявил Медведев РИА Новости, комментируя высказывания Данилова.

Накануне Медведев заявлял, что на Западе знают, что Россия не откажется от суверенитета и не присягнёт на верность им. Он считает, что сейчас западные страны "нацелены на максимальное противостояние нашей стране и истребление исторической памяти".