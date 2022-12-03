Татуированная певица Анна Асти после ряда пластических операций споет хит «Звенит январская вьюга» в образе из «Ивана Васильевича»

Фото: Канал ТНТ

Канал ТНТ продолжает будоражить общественность, подогревая интерес к фильму «Самоирония судьбы!» — новогодняя картина, которую Ольга Бузова обозначила как «новую традицию», еще не вышла, но уже вызвала шквал негодования.

И это еще не все.

Шторки таинственного сюжета постепенно приоткрываются, и мы узнаем все больше и больше интересного. Так выяснилось, что публика увидит знаменитый номер Зины (Наталья Селезнева), жены инженера Шурика (Александр Демьяненко) из комедии «Иван Васильевич меняет профессию». Как мы помним, в комедии Леонида Гайдая она исполняет песню "Звенит январская вьюга" (голосом Нины Бродской).

В новой комедии ТНТ за начинающую актрису из фильма споет Анна Дзюба (больше известна как Анна Асти из распавшегося дуэта Artik&Asti).

Фото: Канал ТНТ

Решение, надо сказать, революционное. Девушка не скрывала, что делала пластические операции, имеет ряд богатых татуировок, так что видеть ее в роли довольно целомудренной Зиночки будет неожиданно.

Фото: Канал ТНТ

Почти так же неожиданно, как и перевоплощение кавээнщика Артема Муратова (шоу «Студия СОЮЗ»), который сядет в режиссерское кресло в образе Якина — соблазнителя и «пса смердящего». На импровизированной съемочной площадке ассистентов персонажа сыграли коллеги шоумена из «Студии Союз», а также участники группы USB.

Фото: Канал ТНТ

Создатели «Самоиронии судьбы!», несмотря на устойчивый хейт, уверяют, что проект «будет удивлять зрителей широким спектром необычных образов знаменитостей».

Фото: Канал ТНТ

— В ленте появятся Михаил Галустян в роли пятиметровой куклы из «Игры в кальмара», Гарик Мартиросян в роли бизнесмена Шпака, который потерял «все, что нажил непосильным трудом», Азамат Мусагалиев в роли царя Ивана Грозного, Денис Дорохов в роли некрасивой стюардессы рейса Москва – Петербург, Демис Карибидис в образе наследного принца насыпных островов, Ольга Картункова в образе учительницы Нади Шевелевой и многие-многие другие, — обещают создатели фильма.

Фото: Канал ТНТ

Кроме того, Филипп Киркоров примерит на себя роль Ипполита, Павел Воля, Тимур Батрутдинов и Андрей Гайдулян сыграют разные версии Жени Лукашина, а Ляйсан Утяшева, Ольга Бузова и Валентина Рубцова — его невесты Гали.

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