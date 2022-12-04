«Дошел до крайней степени»: Лепс от отчаяния швырнул микрофон, очки и ушел со сцены

За последние полгода артист в рамках юбилейного гастрольного тура «Бомж» отработал под сотню концертов Фото: Иван МАКЕЕВ

Выступление Григория Лепса в Ледовом дворце 3 ноября в Санкт-Петербурге завершилось на не очень приятной ноте. Финальный аккорд артист решил взять под песню «Самый лучший день», но длительный концерт живьем, очевидно, вымотал 60-летнего певца — на припеве шлягера он психанул, кинул микрофон на сцену, затем очки, а после сделал подпевающей публике ручкой.

Чуть позже артист нашел в себе мужество объясниться в личном телеграм-канале.

— Не все прошло по плану, многое не удалось, приболел, — честно написал Лепс.

И уже сегодня, 4 ноября, менеджмент звезды подтвердил именно эту версию. Еще на сцене было видно, что Григорию Викторовичу было сложно. Ведь за последние полгода артист в рамках юбилейного гастрольного тура «Бомж» отработал под сотню концертов.

— Заболел человек, это была крайняя степень, — пояснил директор музыканта Владимир Урюпин. — Два часа двадцать минут отработал, смог. Но последняя песня подвела уже, конечно. Люди довольные. Немножко приболел артист просто. Лечимся.

Надо отметить, что публика поддержала артиста, несмотря на неудачное завершение концерта. И если некоторые пишут, что зрителям «плюнули в лицо», то большинство не согласно с такой трактовкой. «Петь с осипшим голосом и больным горлом это своего рода подвиг, а учитывая сложность песен Лепса, подвиг вдвойне», — пишут люди.