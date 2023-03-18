Худеем к лету с пользой для здоровья: 10 основных правил, которые помогут избавиться от лишнего веса

Поставленная цель и уверенность в победе – это уже половина успеха Фото: Shutterstock

После затяжной зимы особенно приятно уделить время себе и подготовиться к сезону отпусков и отдыха. Конечно, самое разумное – сохранять форму круглый год, держать вес стабильным, а мышцы – тренированными, но так получается далеко не у всех. Как привести себя в порядок к лету, рассказала в своем Telegram-канале врач – эндокринолог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ и автор канала «Доктор Павлова» Зухра Павлова.

1. Поставленная цель и уверенность в победе – это уже половина успеха. Например, купленный летний наряд на размер меньше может стать отличным стимулом для снижения веса.

2. Хорошо бы проанализировать что, когда и в каком количестве вы едите. Всего неделя регулярного заполнения дневника питания поможет сделать массу важных открытий.

3. Если убрать только избыточный и поздний прием пищи, то этого уже достаточно, чтобы лед тронулся.

4. Еще одним эффективным средством является тщательное пережевывание пищи. Если жевать каждый кусок твердой пищи долго, то это поможет сократить объем рациона, а значит и количество калорий.

- Я рекомендую делать 33 жевательных движения - это легко запомнить и в целом подходит под определение «жевать долго», - говорит врач.

5. Чаще пейте воду и это тоже уменьшит частоту и объем съедаемой пищи.

6. Многократно доказано, что отсутствие завтрака стимулирует большой объем еды в обед и в ужин. Начните завтракать, и состав тела начнет меняться.

7. В каждый прием пищи должен быть белок и растительная клетчатка. Фрукты и сладкие овощи – только в первой половине дня.

8. Отказ от сладкого вечером – это очень полезная привычка, которая должна стать негласным законом. Она действительно поможет сохранить стройным тело и здоровым мозг.

9. Алкоголь практически всегда «тянет» большее количество еды за собой. Или не употребляйте его или сразу ограничьте количество пищи, которое съедите за этот прием пищи.

10. И ложиться спать нужно до 23.00.

- Если ввести эти правила в привычки, то к лету вы будете существенно стройнее, чем сейчас, — говорит Зухра Павлова.

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