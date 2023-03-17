Федор Бондарчук дал большое интервью: про сериал о Талькове, фильм «Вызов», цензуру русского контента и 30 новых проектов

Кинорежиссер Федор Бондарчук. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Режиссер Федор Бондарчук дает интервью только тогда, когда ему это надо. Удачный повод — премьера нового сериала «Актрисы», сценарий к которому написала его супруга Паулина Андреева (как было с проектом «Псих»), а спродюсировал ленту Валерий Тодоровский. Премьера — 30 марта («Кинопоиск» и Wink), а это значит, что пресса вскоре заколосится высказываниями и мыслями сына советского классика. «КП» изучила первую ласточку — программную беседу Бондарчука с «Ведомостями» — и приводит избранные фрагменты.

ПРО РАБОТУ С ЖЕНОЙ

«Уточнил, о чем [сценарий]? «Да о нас, об актерах, о кино, о театре», — сказала она. Тема показалась мне опасной с художественной точки зрения: как Паулина сможет отделить себя и свои переживания от текста, стать их создателем, а не «переживателем»? [Тем более что] актерская тема в кино измучена штампами. Когда были написаны четыре серии, я попросил дать мне почитать. Точнее, прочитать вслух. «Психа» Паулина читала мне с листа. И, мне кажется, это более точное донесение замысла автора, учитывая, что она еще и актриса, читает хорошо. Особенно в «Актрисах» это было важно, где 19 персонажей и все разговаривают одновременно. Мне это помогло. Текст меня очень заинтересовал, и я предложил снять две первые пилотные серии. Снял в итоге все десять...Я предлагал одну из главных ролей [Паулине], на которую она объективно подходила. Но Паулина сама предложила вместо себя другую актрису. Это по-настоящему авторский подход к делу».

Федор Бондарчук на съемках телесериала "Псих".

ПРО ХУДЦЕНЗУРУ И ЗАКОН ОБ ЛГБТ-ПРОПАГАНДЕ

«Уж «Фишер» насколько откровенный сериал, но не сказать, что мы его как-то особо редактировали. У закона очень широкие формулировки. И я по-прежнему отношу себя к индустриальной группе, которая надеется на то, что закон будет детализирован. Потенциально – очень многие сцены в самых разных проектах могут оказаться в серой зоне. Но об остановке съемок после принятия закона я не слышал»

ПРО ИЗМЕНЕНИЕ ИНТЕРЕСА ЗРИТЕЛЕЙ

«Семейный контент исторически – самый «смотрибельный». Далее идут комедии и драмы, они примерно в одном процентном соотношении, комедии чуть повыше. Все первые хиты more.tv – это были как раз драмы и драмеди: «Чики», «Псих», «Трудные подростки». Потом уже шли одновременно и на more.tv, и на Wink – «Стая», «Надвое», «Фишер», опять же, сейчас рвет [конкурентов]. Вот показатели на платформе Wink: за первую неделю после премьеры сериал посмотрело свыше 500 000 зрителей, а к 1 марта был уже миллион. И количество просмотров от серии к серии только растет».

ПРО «ЧЕБУРАШКУ» И «ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ»

Полина Гагарина на съемочной площадке картины "Летучий корабль".

«Когда мы собираемся с коллегами и обсуждаем будущее производство, постоянно звучит: «Нужны семейные истории». Особенно сейчас, после «Чебурашки». Но и до него было ощутимое движение в этом направлении. Что представляли на питчингах Фонда кино? «Бременские музыканты», «Волшебник Изумрудного города», «Руслан и Людмила», «Летучий корабль», «По щучьему велению». А теперь подобного будет еще больше».

ПРО ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

Кадр из сериала "Нулевой пациент".

«С ТВ уходит иностранное кино, и заместить его драмами с платформ проблематично. Хотя эксперименты были. «Первый канал» взял в вечерний показ «Нулевого пациента», «Контейнер», а СТС показывал «Пищеблок». Теперь таких прецедентов будет все больше. Возьмем флагманский проект «НМГ студии» Жоры Крыжовникова по сценарию писателя Роберта Гараева. И мы можем представить, что через год этот сериал, возможно, могут показать в 10–11 часов вечера на канале СТС. Еще год назад это было просто невозможно, а сейчас – реальная перспектива. Возможно, проект «Балет», где временами достаточно провокационно показывается балетное закулисье, тоже покажут где-то в ночном прайме большого канала!»

ПРО НОВЫЕ СЕРИАЛЫ

«Мы продолжаем сотрудничество с Сергеем Кальварским, шоураннером и соавтором сценария «Фишера»... [его идея] сериал под рабочим названием «Федерация» о людях, которые создавали «Москва-сити». О том периоде, когда построили Башню «Федерация», действительно одно из лучших зданий в Европе. Ураганный проект. Кроме того, вместе с Кальварским мы разрабатываем фильм про Игоря Талькова под рабочим названием «Тальков». Сейчас пишется сценарий. Есть известное видео – его можно найти на YouTubе, – когда на сцену ДС «Юбилейный» выходит человек и говорит: «Стоп музыка! За кулисами только что стреляли в Игоря Талькова». Это был как раз Сережа Кальварский. Впереди «Балет» Евгения Сангаджиева, выпускника школы кино и телевидения «Индустрия», где его дипломом был сериал Happy End. «Библиотекарь» по книге Михаила Елизарова. Как я уже говорил – сериал Крыжовникова. «Челюскин. Первые» - огромный проект про арктическую экспедицию (мы стали жертвами всеобщего потепления и сейчас срочно меняем натуру, потому что нигде нет снега). Всего же – больше 30 проектов».

На съемочной площадке сериала «Библиотекарь».

ПРО НОВЫЕ ФИЛЬМЫ

«Мы готовим к выпуску совместно с «Водородом» три фильма: «Повелитель ветра» о путешествии Федора Конюхова на воздушном шаре вокруг света за 11 дней. «Крысолов» Алексея Мизгирева, фантастический триллер о генно-модифицированных людях. А также приключенческое кино по мотивам вселенной Кира Булычева «Сто лет тому вперед» Александра Андрющенко. В финальной стадии препродакшена находится фильм «Лед 3».

ПРО КОСМИЧЕСКИЙ БЛОКБАСТЕР «ВЫЗОВ»

Кадр из фильма "Вызов", который скоро появится на экранах.

«Я думаю, «Вызов» будет огромным событием. Но надо добиваться адекватного окружения следующего потенциального хита в моменте. Это станет определяющим фактором для дальнейшего успеха всего проката. Константин Львович Эрнст (гендиректор «Первого канала») мне показывал с телефона. Но даже с маленького экрана – это ошеломляюще».

ПРО РУССКОЕ КИНО НА ЭКСПОРТ

«Нами по-прежнему стабильно интересуется Китай. И Азия вообще. 17 февраля в Японии вышел «Лед» – там с нуля сделали весь маркетинг. Новый плакат, новый трейлер – как будто совсем другой фильм. До пандемии рынок ОАЭ считался крупнейшим на Среднем Востоке, но и сейчас, несмотря на все осложнения, страны этого региона показывают самый большой рост».

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