7 марта, за месяц с небольшим до премьеры, Первый канал выложил новый трейлер блокбастера «Вызов», фильма, снятого в открытом космосе. Из него в целом становится понятно, что за сюжет у картины. И, по большому счету, это совершенно вторично. Потому что наблюдать и восхищаться зритель будет не тем, как ведут себя герои, а где и как это снято.

В невероятно живописной манере Климом Шипенко сняты сцены, где Юлия Пересильд парит в невесомости внутри МКС — и оказывается, что ее героиня, кардиохирург Женя Беляева, попадает на орбиту почти случайно.

Из трейлера фильма "Вызов" 2023 года понятно, что после травмы, которую один из астронавтов получил в открытом космосе, на Земле решают, кого же из хирургов отправить в космос, чтобы попробовать прооперировать космонавта. Из семи добровольцев фаворитом считается Владислав Николаев, персонаж Милоша Биковича — он практически уверен, что полетит, и даже спорит по этому поводу с коллегой.

- Тебя еще не утвердили, - напоминает Беляева.

- Утвердят, - спокойно отвечает Николаев.

- Ну что, уже и нобелевскую речь приготовил? - не унимается девушка.

- Приготовил, - парирует хирург.

В итоге, конечно, никто, абсолютно никто не ставит на Беляеву — ее вызывают в качестве ассистента (в фильме звучит даже «страшная» сексистская максима: «Королев был прав: космос не для женщин») — но именно она и полетит в космос, утерев нос всем мужикам.

Ну и кто после этого скажет, что Россия — не страна победившего феминизма?!

Суровый конструктор (в исполнении Владимира Машкова), лично переговорив с растерявшейся Женей, утверждает ее для полета. При том, что никакого опыта подобных операций на МКС не было.

- Что-то же делали серьезное по медицинской части в невесомости? - интересуется он у коллег.

- Хвост у крысы отрезали, - иронично отвечают ему.

- Успешно? - не отстает конструктор.

А дальше происходит то, за чем вся страна следила в режиме онлайн. Юлия Пересильд вместе с режиссером Климом Шипенко и летчиком Антоном Шкаплеровым садятся в корабль ««Союз МС-19» — и летят на МКС. Трудно стыкуются, проводят на станции 12 дней, снимают «живой» материал для фильма, а потом успешно приземляются в казахских степях, где их — обессиленных и уставших — встречает группа Первого канала и Владимир Машков в том числе (встречу на Земле тоже снимают — и это тоже часть картины).

На большие экраны фильм «Вызов» (Первый канал, START, Роскосмос, ЦПШ) выходит 12 апреля.

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