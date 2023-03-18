Мост, аэропорт и Соборная мечеть: названы самые главные достижения Крыма за 9 лет

Соборная мечеть. Фото: Павел МЯГКИХ

В 2014 году произошло историческое событие - Крым, наконец, вернулся в родную гавань. Воссоединение с Россией было долгожданным для всех местных жителей. Только вот инфраструктуру на полуострове нужно было поднимать практически из руин — не было ни одной отрасли, в которой не требовалась бы реконструкция или масштабные стройки. Начали, как водится, со стратегических объектов - проложили надежный транспортный коридор, наладили энергетику и связь, а затем начали поднимать социальную инфраструктуру и восстанавливать места культурно-духовной сферы. Сдача в эксплуатацию крупных строек, объектов национального значения проходили один за другим.

Энергетика и связь

Интеграции Крыма в новое социально-правовое поле мешало множество факторов – международные санкции, отсутствие сухопутного сообщения и особенно блокады, которые постоянно устраивали наши недружественные соседи. Но все вызовы стали своеобразным трамплином, благодаря которому принимались быстрые решения относительно стратегически важных вопросов. В считанные дни после референдума все операторы связи покинули Крым, а на их месте буквально за неделю появился первый крымский оператор связи. Сегодня на местном рынке стабильно работают около пяти операторов связи. Они полностью покрывают потребности жителей полуострова.

Таврическая ТЭС. Фото: Минэнерго РФ

- Здесь, конечно, разительный контраст с украинским периодом, когда все приходило в упадок и практически ничего, кроме торговых объектов и роскошных вилл олигархов, не строилось. Когда из Крыма просто выжимали все соки. За девять лет созданы уникальные инфраструктурные объекты, такие как Крымский мост, трасса «Таврида», новый терминал аэропорта Симферополь, новые электростанции. Построены сотни новых объектов образования, здравоохранения, сотни километров дорог, - делится успехами глава Крыма Сергей Аксенов.

Осенью 2015 года на полуострове произошел блэкаут, оставивший без света и связи всех жителей Крыма и Севастополя. Такое масштабное ЧП спровоцировало оперативный запуск энергомоста, а затем и строительство своих генерирующих мощностей. 18 марта 2019 года были введены в эксплуатацию Таврическая и Балаклавская ТЭС. Проект был реализован в рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2020 года». Так, общая мощность энергообъектов Крыма составила около 2070 мегаватт (МВт), в то время как в 2014 году старые ТЭЦ генерировали только 162 МВт, а дефицит перекрывался благодаря поставкам энергии из Украины.

Теперь же Крым полностью энергонезависим, и уже не боится остаться без света или связи.

Крымская волна

Первой ласточкой в череде масштабных проектов полуострова стал международный аэропорт «Симферополь», построенный в форме волны. Первых пассажиров новый аэровокзальный комплекс принял 16 апреля 2018 года.

Аэропорт. Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

И это первый крымский объект, который реализован на государственные и частные инвестиции. Архитектурные решения и комфортабельность нового аэропорта сделали его одной из точек притяжения для блогеров, фотографов и других творческих людей. К сожалению, сейчас крупный аэровокзальный комплекс не принимает пассажиров из-за действующего запрета. Но жизнь продолжается, и в ноябре 2022-го аэропорт внедрил современную цифровую систему анализа.

- Несмотря на вынужденную приостановку в обслуживании рейсов, мы продолжаем работу по внедрению передовых цифровых решений, отвечающих самым лучшим мировым практикам. Внедрение новых подходов в операционные процессы позволит аэропорту выйти на новый уровень обслуживания рейсов и пассажиров сразу после возобновления авиасообщения», - отмечает генеральный директор ООО «Международный аэропорт «Симферополь» Евгений Плаксин.

Аэропорт. Фото: пресс-служба аэропорта Симферополь

Крымский мост

За строительством Крымского моста следили как в России, так и далеко за ее пределами. Проект, казавшийся еще в недалеком украинском прошлом полуострова столь невероятным, буквально оживал на глазах и становился реальностью. 15 мая 2018 – намного раньше запланированного срока – прошла торжественная церемония открытия объекта. В этот день по новому мосту за рулем строительного «Камаза» лично проехал президент России Владимир Путин.

Крымский мост. Фото: Юлия МАРКИНА

Первые легковые машины опробовали новую дорогу в Крым уже 16 мая, а грузовики — 1 октября. В декабре следующего года по проложенным железнодорожным рельсам было запущено движение пассажирских поездов. Во время строительства этого грандиозного объекта к рабочим приблудился бело-рыжий кот. Его назвали Мостиком. Теперь Крымский мост вместе с обаятельным рыжим Мостиком стали символами новейшей истории полуострова.

К курортному сезону местные власти планируют увеличить пропускную способность моста. Кроме того, продолжается восстановление этого объекта после теракта, произошедшего 8 октября минувшего года.

- Восстановление моста после террористической атаки продолжается и, уверен, будет завершен этот процесс. Эта работа будет завершена в срок, - заявил президент РФ Владимир Путин.

Кот Мостик. Фото: Инфоцентр Крымский мост

Частные инвестиции в социальное развитие

Если Крымский мост, международный аэропорт «Симферополь» и объекты энергосистемы - уже свершившаяся история российского Крыма, то возведение Соборной мечети – это событие, которое происходит прямо сейчас, на глазах миллионов крымчан и гостей полуострова.

История создания главной мусульманской святыни Крыма началась в далеком 2004 году, когда был выделен земельный участок для будущей мечети. Заказчиком выступила Централизованная религиозная организация «Духовное управление мусульман Республики Крым и г. Севастополь».

В стадию строительства объект вошел уже при России. Мечеть возводят на частные деньги, заказчиком-инвестором выступает некоммерческая организация «Фонд поддержки социально-культурных проектов», председателем которого является российский предприниматель Павел Кузнецов.

В настоящее время основные строительно-монтажные работы в Соборной мечети Крыма практически завершены.

Соборная мечеть. Фото: пресс-служба ООО «СпецСтройКрым»

- Сейчас идет благоустройство территории, пусконаладочные работы систем кондиционирования и вентиляции, завершен монтаж наружного освещения, - рассказали в пресс-службе генерального подрядчика ООО «СпецСтройКрым».

Храм украшен четырьмя сорокаметровыми минаретами, 40 куполами и 12 полукуполами. Соборная мечеть станет самой высокой в Крыму. Ее купола покрывает 20 тонн свинца. Внутренний двор здания по периметру окружают колоннады из мрамора.

Уже летом Соборная мечеть примет на намаз тысячи верующих и станет центром паломничества для многих мусульман, а момент ее открытия войдет в историю не только Крыма, но и всей России.

- Сейчас подрядчик вышел на серьезные темпы, вышки там поставили, опоры, электроэнергию завели. К концу лета должны завершить. Деньги в полном объеме есть, меценаты все обеспечили, – отметил Сергей Аксенов.

Оглядываясь на прошедшие 9 лет в составе Российской Федерации, сложно не заметить преображение нашего полуострова. Современный Крым становится все более комфортным, приветливым и современным.

Для справки: ООО «СпецСтроКрым» входит в состав инвестиционного холдинга IC Group, основанного предпринимателей Павлом Кузнецовым в 2021 году для реализации инвестиционных и инфраструктурных проектов на территории Республики Крым и Севастополя. В портфеле компании ряд крупных строительных проектов, бизнес в сфере телекоммуникаций, туризма и логистики.