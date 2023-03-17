Калининградский губернатор Алиханов - о планах Польши разместить системы HIMARS: Мы не боимся, нам есть чем ответить

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов на радио "Комсомольская правда". Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил о намерении разместить реактивные системы залпового огня (РСЗО) американского производства HIMARS недалеко от границ Калининградской области. Соответствующее заявление прозвучало на церемонии принятия военной присяги солдатами Войска Польского.

О том, как восприняли в самом западном российском регионе громкие высказывания польского министра рассказал губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

- Антон Андреевич, по словам Блащака, уже в этом году в распоряжении 16-й механизированной дивизии, расположенной рядом с границами российского, нашего любимого региона поступит 500 пусковых установок…

- Нет, не 500. Надо все-таки внимательно читать, что он говорит. Там пусковых установок всего, по-моему, 18 и 500 систем отстрела. То есть 18 установок с 500 зарядами.

- Ну, дело даже не в этом, сколько они там поставят. Как нам быть?

- Никак. У нашего флота, армии есть, чем на это ответить совершенно ассиметрично. Большего сказать не могу, потому что это военная тайна, но точно могу отметить, что любое посягательство на Калининградскую область со стороны Польши закончится тем, что (ну, к сожалению, видимо) может ничего не остаться от мест, откуда делаются такие заявления сегодня.

Поэтому я тут как-то сильно не переживаю. Подобная риторика нужна польским политикам для того, чтобы оправдывать направление денег на закупку американской и корейской техники. Это известно давно.

Ну, если поляков устраивает, что их деньги тратятся на закупку техники, то – пожалуйста, милости просим, тратьте сколько угодно. У нас есть чем ответить, поэтому, думаю, даже соревноваться незачем. Да мы и не намерены этого делать.

- А вообще как калининградцы подобную информацию воспринимают?

- Вы знаете, мы к таким крикливым, с большим гонором заявлениям уже привыкли. Ну, чего еще ожидать от польского генерала, который выступает перед своим строем? Поэтому мы спокойно к этому относимся. У нас хорошая погода сегодня, солнце светит, мы занимаемся развитием региона, своими делами. Поэтому на поляков внимания не обращаем. Давным-давно успокоились.

- А туристов в регионе много? Этот поток не иссякает у вас?

- Нет. Мы ждем примерно 2 миллиона человек в этом году. Вот сейчас веду совещание, передо мной Андрей Викторович Ермак сидит, он министр, как мы его называем, культуризма – культуры и туризма, кивает головой, говорит: «Да, все так, около 2 миллионов в этом году будет». Оборот туристической отрасли серьезно вырос в прошлом году, несмотря ни на что. Поэтому ждем всех в гости – и из Ярославля, и из других регионов Российской Федерации.

- А еще кто сейчас сидит за столом у губернатора Алиханова?

- Три руководителя администрации приморских городов – Зеленоградск, Пионерский и Светлогорск. Заместитель мой. Обсуждаем, что с середины мая у нас, наконец-то заработает велодорожка, одна из самых длинных в стране, от Зеленоградска до… Докуда? Приморье поселок называется. Это первая очередь.

- Вы сказали - Приморье. Это к Олегу Николаевичу Кожемяко, что ли - во Владивосток?

- Нет-нет, Приморье другое. Наше, здесь. И сейчас вот обсуждаем, в национальном парке, на Куршской косе велодорожку строят коллеги. Так что будет у нас и велотуристам, любителям активного отдыха чем заняться. Так что ждем…

- А вы можете фамилии назвать ваших собеседников?

- Александр Рольбинов, Евгения Кукушкина, Владимир Бондаренко, Леонид Шибаев, Георгий Попшой и Дмитрий Анисимов, главный «дорожник» наш.

- Спасибо огромное, что даже во время совещания вы выходите в эфир Радио «Комсомольская правда».