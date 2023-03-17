Роману Костомарову ампутировали ноги по колено

Роман Костомаров. Фото: Евгения ГУСЕВА

Появились новые данные о состоянии Романа Костомарова. Как стало известно, ампутации оказались сложнее, чем сообщалось. При этом в настоящее время спортсмену удалили "дыхательное горло" - так называют трахеостому, но не стали ушивать отверстие в трахее на всякий случай.

Роман Костомаров находится в сознании. "Костомаров действительно пришел в себя, его жена фигуристка Оксана Домнина находится постоянно рядом с ним", - сообщил источник в больнице.

Придя в сознание, Роман первым делом поел мороженого. Но врачам пришлось нелегко. "Он всех, фигурально говоря, измучил. Весь медперсонал гонял, просил помыть голову ему, а медсестра мороженым его кормила", - цитирует своего источника сайт mk.ru.

Он также рассказал, что Роману ампутировали не только стопы, но и голени обеих ног, а также всю кисть правой руки. Его организм очень ослаб. Костомаров действительно потерял более 25 кг.

"Вторая рука у него сейчас чернеет, врачи пока ждут - делать ампутацию или нет. С рукой проводят манипуляции в виде чистки. Еще Костомарову ампутировали обе стопы, а затем голени обеих ног. Также ампутировали всю кисть другой руки", - уточнил собеседник.

Полиорганная недостаточность у Романа остается. Все органы истощены и сами не могут работать.

Как рассказал генеральный директор частной скорой помощи Лев Авербах, организм пациента борется. "Но может и заново начаться какой-то септический шок", - цитирует его Пятый канал.