«Приговор отменить!». Глава предприятия в Мордовии, которого "отблагодарили" уголовным делом за расчищенную дорогу, добился справедливости

В свое время Игорь Рогожин решил помочь местным жителям и по их просьбе восстановил заброшенную и заросшую сорняком дорогу. Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

… Очередное заседание Верховного Суда Мордовии началось с небольшого открытия: в деле произошла замена прокурора и вместо Дмитрия Авдеенко (тот целиком поддержал обвинение, требовал ужесточить наказание для Игоря Рогожина и дать ему 3,5 года реального срока, а на первом заседании оказался не готовым к прениям и попросил сделать перерыв) прокуратуру представлял его коллега Александр Новичков. Но основная неожиданность была впереди.

- … Что происходит-то? - недоуменно переглядывались журналисты, более полутора лет следящие за этим нелепым делом: вместо слепой поддержки обвинения и странных выводов следствия, чем занимались до этого представители мордовской прокуратуры, гособвинитель Новичков вдруг повторил то, о чем все это время говорил Игорь Рогожин и его защита: и о технической ошибке, которую исправили задним числом спустя 5 месяцев после возбуждения дела, что на момент расчистки дороги та белая полоска на схеме между лесными кварталами была дорогой. Что нужно конкретизировать данные. И вместо уже привычного требования мордовской прокуратуры ужесточить наказание, гособвинитель вдруг попросил суд… вернуть дело обратно в прокуратуру! То есть полтора года понадобилось, чтобы согласиться: в этом деле сначала нужно как следует разобраться в обстоятельствах, и уже на этих основаниях делать выводы. А не наоборот, как это случилось в данной истории: первым делом появилось обвинение, к которому позже подтягивали непонятные «доказательства» его вины.

- Вот это да! - снова удивлялись журналисты в перерыве. - Неужели все, наконец, закончится, как и должно было закончиться — оправданием народного героя?

«ОБЪЕКТ НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»

О том, что дело изначально не стоило выеденного яйца и выводы следствия более чем странны и несправедливы, «Комсомолка» подробно рассказывала с самого начала истории. Напомним: в июне 2021 года руководитель филиала агропредприятия «Магма ХД» Игорь Рогожин внял просьбам более 500 жителей Кадошкинского района Мордовии, пригнал грейдеры и расчистил заброшенную и заросшую грунтовую дорогу. Участок длиной в 6,5 километров значительно упрощал жизнь селянам: чтобы попасть в райцентр, раньше им приходилось преодолевать 21 км в объезд, а тут — напрямую. Впервые за долгое время экстренные службы стали успевать на вызовы, а бабушки экономили на такси: 200 рублей вместо 400 по окружной!

Никто и не сомневался, что это была именно ДОРОГА, включая километровый ее участок, проходящий по леску. Местные пользовались ей испокон веков, мало того: до строительства объездной, 21-километровой дороги, она была единственной. Ее исправно расчищали бульдозеры из местных колхозов. Потом те развалились и чистить стало некому. В итоге дорога за 30 лет пришла в полную негодность, а ее лесной участок и вовсе зарос. Многочисленные обращения к местным властям оставались без результата: казна пуста, да и нет эитой дороги в реестре, - привычно отвечали районные власти.

А в 2021 году люди обратились к Рогожину: помоги, мил человек, у тебя единственного здесь техника есть. И он взялся за дело. Перед этим еще раз изучив существующие документы. Переживать, казалось, было не за что: вот вам схема территориального планирования района, где вся она, в том числе ее лесной участок, обозначена в качестве АВТОДОРОГИ и в первоочередном порядке «запланирована к переводу в статус дорог с твердым покрытием местного значения». Вот и бумага от лесничества, представители которого не возражают против уничтожения на ней лиственной растительности. Есть и решение кадошкинских депутатов, в котором те просят выделить деньги на строительство дороги. Да и шикарный железобетонный мост через речку Исса посреди пути не для красоты же в свое время построили… Позже вообще выяснилось, что она стоит на балансе мордовского Упрдора и в документах значится как «объект незавершенного строительства».

Участок длиной в 6,5 километров значительно упрощал жизнь селянам: чтобы попасть в райцентр, раньше им приходилось преодолевать 21 км в объезд, а тут — напрямую. Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

НЕ РАСЧИСТКА, А НЕЗАКОННАЯ РУБКА!

И вскоре техника Рогожина привела ее в порядок. Однако хорошее дело неожиданно обернулось крупными неприятностями для благодетеля: откуда ни возьмись появились полицейские с лесником, которые составили протокол и объявили: лесной участок дороги — не дорога вовсе, а земля лесного фонда. Следовательно, уничтожение сорных деревьев в количестве 33 штук, которые выросли там за 30 лет забвения, не расчистка, а «незаконная рубка лесных насаждений»! В особо крупном размере, до 7 лет лишения свободы!

- Получается: он сделал работу за государство, а оно ему вместо «спасибо» - срок? - переводили на русский возмущенные селяне, и давай снова писать письма в его защиту: Рогожин ни в чем не виноват, закрывайте это абсурдное дело!

- Это же явно не злостное деяние, в этом, думаю, никто не сомневается, - соглашался губернатор Артем Здунов с народом. - Какие уголовные дела? Что здесь - кто-то кого-то убил? Давайте разберемся. Если нет нарушения - все, до свидания! Если задет лесной фонд - просто нужно высадить новые деревья, компенсировать ущерб.

Но все становилось еще хуже: дело забрали в Саранск, там нанесенный «ущерб» вдруг вырос с 260 тысяч рублей сначала до 535 тысяч, а потом и вовсе до 860 тысяч, а следователь МВД по РМ Руслан Киреев не уставал вызывать колхозников на допросы. Трактористам, которые непосредственно чистили дорогу, намекали: не расскажете, что Рогожин знал о готовящемся преступлении и лично указывал, что именно срубать, — пойдете соучастниками. Те от испуга наняли по адвокату. От медперсонала, который обследовал механизаторов перед работами, следователям зачем-то понадобилось данные освидетельствования.

- Зачем им цифры артериального давления — не ДТП же расследуют? - не понимали люди ход мыслей правоохранителей. Впрочем, таких непонятностей в деле — масса.

"АВАНТЮРИЗМ ЗАДУМКИ ЛЕСНИЧЕГО И СЛЕДОВАТЕЛЯ"

В основу обвинения легли акты осмотра места происшествия, которые сделали лесничие и полицейские. С точными координатами погубленных 33 деревьев. Но когда защита вызвала эксперта и тот прошелся по указанным точкам, обнаружилось: многие из них почему-то находились не по пути следования грейдера, не на дороге, а хаотично, порой с отклонением до 30 метров в сторону. Мало того, эксперт удостоверился: по некоторым из указанных координат деревья по-прежнему растут, а следов заезда техники в лес нет — тяжеленный грейдер прыгал, что ли, меж деревьев?.. Параллельно с этим другой эксперт и вовсе показал, что невозможно определить точные места произрастания уничтоженных деревьев. Но и это не все: экспертизой установлено, что расчистка произведена строго в 20-метровой полосе отвода под дорогу — так, как было указано проекте на ее строительство.

Следом еще одно недоумение: в протоколах осмотра говорится, что координаты определяли с помощью буссоли и некоего прибора IP-68. На деле оказалось: та буссоль не проходила поверку, а упомянутый «прибор» — не прибор вовсе, а степень защиты обычного мобильного телефона, куда закачали Яндекс-карты.

Защита, обнаружив это, недоумевала: что это за «доказательства» такие?

- Результаты экспертиз раскрыли весь авантюризм этой задумки лесничего и следователя, - заявлял в суде адвокат Саркис Геворкян, требуя прекратить дело.

А тут и новый поворот:

- В связи с тем, что лесоустройство проходило в 2018 году и сейчас границы земель лесного фонда на кадастровый учет не поставлены, четко определить: где проходят границы лесного фонда и где были повреждены деревья, не удалось, - ошарашил всех тогдашний министр лесного хозяйства Мордовии Алексей Ларькин. Он же добавил в суде первой инстанции: если деревья расчищены только на поверхности дороги, то претензий к Рогожину нет...

- Что же тогда нарушил Рогожин, если непонятно, где именно росли деревья, границы тоже не знай где, и лесники все время путаются в показаниях? - чесали затылки мужики, наблюдающие за процессом. - Определите сначала: лес это или все же дорога!

И вот в ноябре 2021 года следователи едут в Москву и устанавливают: в лесоустроительных документах — ошибка и та полоска между деревьями: не дорога, а лесной фонд. Исправили, получается, задним числом, спустя 5 месяцев после возбуждения дела.

«ДЕЛО ВОЗВРАТИТЬ ПРОКУРОРУ»

А дальше все по накатанной: прокурор огрехов не замечает и поддерживает обвинение, Пролетарский суд не приобщает к делу доказательства о существовании дороги, и в декабре прошлого года приговаривает Игоря Рогожина к 6 месяцам условно с выплатой компенсации в 860 тысяч рублей. Вся надежда была теперь на Верховный суд Мордовии, куда осужденный подал апелляцию, не признав вину и требуя справедливости. Первое заседание закончилось ничем: прокурор оказался не готов к прениям и попросил сделать перерыв. И вот - новое заседание. С поистине революционным развитием событий.

Игорь Рогожин во время судебного процесса. Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

- Судебная коллегия, руководствуясь нормами закона определила: приговор Пролетарского районного суда Саранска от 19 декабря 2022 года в отношении Рогожина Игоря Александровича отменить, - огласил решение в пятницу 17 марта судья. - Уголовное дело в его отношении… возвратить прокурору республики Мордовия для устранения препятствий его рассмотрения судом…

На лице Игоря Рогожина впервые за долгое время появилась улыбка.

- Очень неожиданно, что сторона обвинения попросила отправить дело на дополнительное расследование, - заявил он «Комсомолке». - Надеюсь, что новый следователь, если дело до этого дойдет, на этот раз внимательно во всем разберется и поставит все точки над «i».

- Каким образом эти препятствия будут устранены, теперь будет решать прокурор, - пояснил адвокат Саркис Геворкян. - Скорее всего нас ожидает новый этап дополнительного расследования, где, мы надеемся, будут устранены все те существенные противоречия, которые помешали суду первой инстанции принять законное и обоснованное решение. Все будет зависеть от того, какой путь для устранения нарушений изберет следственный орган.

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