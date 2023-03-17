Российскому бизнесу поставят 5%: с кого возьмут налог на сверхприбыль и останется ли он единоразовым и добровольным

Windfall tax – в переводе с английского «непредвиденный налог». Но правильнее его назвать налогом на непредвиденную прибыль. Фото: Shutterstock

Предложение, от которого невозможно отказаться, сделала власть российскому бизнесу. От предпринимателей ждут посильной, хотя и внеплановой лепты в пополнение бюджета страны. Речь идет о единоразовом добровольном налоговом сборе, который, российские компании должны внести со сверхдоходов, полученных ими в прошлом году. Разбираемся, кому придется заплатить новый налог и не станет ли он регулярным.

ЧТО ТАКОЕ ЕДИНОРАЗОВЫЙ НАЛОГОВЫЙ СБОР

Windfall tax – в переводе с английского «непредвиденный налог». Но правильнее его назвать налогом на непредвиденную прибыль. Он представляет собой более высокую ставку налога на внезапный незапланированный доход конкретной компании или отрасли.

- Это налог на чрезвычайные доходы, сверхприбыль, которую люди не заработали. То есть они не создавали какие-то новые технологии, производства, чтобы заработать эти деньги. А в силу конъюнктуры рынка на них упала какая-то свехприбыль. И теперь часть этой сверхприбыли им предложили отдать, - пояснил в эфире радио «Комсомольская правда» директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ, экономист Алексей Зубец. - Многие компании в прошлом и позапрошлом году заработали большие деньги. Это прежде всего металлурги, те же нефтяники, газовики, угольщики и так далее. Предполагалось, что с них и возьмут сверхплановые налоги, которые должны помочь заткнуть эту дыру в нашем бюджете.

ПОЧЕМУ О ДОБРОВОЛЬНОМ ВЗНОСЕ ЗАГОВОРИЛИ ИМЕННО СЕЙЧАС

Проблема в том, что российский бюджет в этом году будет дефицитным. Дефицит должен составить 2,93 трлн, или 2% ВВП. Но это по плану. В реальности сумма может вырасти довольно существенно. Дело в том, что уже по итогам января и февраля 2023 года дефицит достиг 2,58 трлн рублей — это 88% от годового плана. А до конца года еще 10 месяцев. Уже звучат прогнозы, что дефицит может превысить планируемые показатели в 1,5, а то и в 2 раза.

Ситуация эта возникла из-за падения доходов от продажи за рубеж наших энергоносителей – нефти и газа. Да, в прошлом году отрасль давала рекордные показатели. Но после введения потолка цен на нефть и последовавшего за этим эмбарго на российскую нефть и нефтепродукты со стороны стран Евросоюза, наши доходы начали снижаться. Отчасти это компенсировалось ростом поставок в другие страны (прежде всего Китай и Индию), но в январе-феврале нефтегазовые доходы России упали почти вдвое по сравнению с январем-февралем 2022 года - до 947 млрд рублей.

И хотя правительство намерено выправить эту ситуацию, сейчас у него не так много возможностей для маневра. Но увеличивать налоги наши власти очевидно не хотят. Поэтому разовый налоговый сбор – вполне цивилизованная альтернатива изменению налоговых ставок.

КТО ДОЛЖЕН БУДЕТ ЗАПЛАТИТЬ НАЛОГ

Минфин сообщил, что разовый сбор в бюджет заплатят компании с прибылью свыше 1 млрд рублей за 2021-2022 годы. Но с важной оговоркой – «за исключением предприятий нефтегазового и угольного секторов». Откуда вдруг для них такие привилегии? Объясняет экономист Алексей Зубец:

- Многие компании в прошлом и позапрошлом году заработали большие деньги. Это прежде всего металлурги, те же нефтяники, газовики, угольщики и так далее. Предполагалось, что с них возьмут сверхплановые налоги, которые должны помочь заткнуть эту дыру (в бюджете, - Прим. ред.). Но газовые и нефтяные компании заявили, что прибыль-то у нас была в 2021 и 2022 году, а сейчас у нас денег никаких нет, потому что конъюнктура на рынке отвратительная. С какой стати мы должны платить той жировой прослойкой, которая нам нужна будет в этом году?

Минфин сообщил, что разовый сбор в бюджет заплатят компании с прибылью свыше 1 млрд рублей за 2021-2022 годы. Фото: Shutterstock

- И тогда правительство пошло другим путем, - продолжает экономист. - Те компании, которые в этом году пострадают от плохой конъюнктуры, – это уголь, нефть и газ - они из этой истории исключаются, а соберут налог со все остальных. Это все компании, у которых прибыль несколько миллиардов рублей – то есть не малый и не средний бизнес – и не важно, из какого они сектора. Это банки, те же металлурги и так далее.

Эксперты говорят, что в зависимости от конечной конфигурации решения, которое должно быть одобрено Госдумой и принять форму закона, единовременный налог может коснуться от нескольких сотен до двух тысяч российских компаний.

КАКУЮ СУММУ РАССЧИТЫВАЕТ ПОЛУЧИТЬ ПРАВИТЕЛЬСТВО

Здесь вспоминается поговорка «Аппетит приходит во время еды». Впервые о добровольном взносе заговорили 8 февраля. Сначала Минфин намеревался привлечь общую сумму в размере 200 млрд рублей. Исходя из этого и должен был рассчитываться процент налога на сверхприбыль для конкретных компаний. А 17 февраля глава ведомства Антон Силуанов сообщил, что Минфин намерен собрать уже 300 млрд рублей.

Тогда президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин призвал поскорее определиться с формулой сбора налога, пока сумма не выросла еще. «Мы думаем, что каждый месяц дискуссии будет приводить к 50 или 100 млрд дополнительно взносов», — сетовал глава РСПП.

Но с тех пор сумма не изменилась, а Антон Силуанов сообщил на недавнем съезде РСПП, что ставка разового сбора в бюджет со сверхприбыли бизнеса за 2021–2022 годы составит около 5%. Точная цифра будет определена в начале апреля.

А ГДЕ-ТО ЕЩЕ БЕРУТ РАЗОВЫЕ НАЛОГИ С БИЗНЕСА?

Единовременные сборы процента со сверхприбыли – не российское изобретение. Его широко применяли в разных странах, в том числе в Австралии, Монголии, Турции, США.

- Это мировая практика, в Европе сейчас идет то же самое, - пояснил «КП» Алексей Зубец. - Европейский союз решил собрать деньги с нефтегазовых компаний, которые в прошлом году за счет высок цен заработали безумные деньги (как и наши компании, надо сказать). И сейчас во многих странах идет обсуждение, определение размера этой суммы. Не все готовы платить, но Европейский союз их заставляет, потому что надо делиться. В прошлом году эти компании заработали большие деньги, в этом году надо как-то поддерживать потребителей, чтобы они не платили слишком много по коммунальным счетам.

ВЗНОС ТОЧНО БУДЕТ ЕДИНОРАЗОВЫМ И ДОБРОВОЛЬНЫМ?

Глава Минфина сообщил, что единоразовый взнос бизнеса будет законодательно закреплен уже в весеннюю сессию Госдумы. Поправка вступит в силу с 2024 года. Но поскольку деньги стране нужны сейчас, правительство намерено создать выгодные условия для тех компаний, которые готовы внести опережающий платеж уже в этом году. Возможность уплаты сохранится ив следующем году, но она будет менее выгодна.

- Это будет единоразовая история, повышать налоги правительство не собирается, - уверен наш эксперт Алексей Зубец.

Взнос также должен остаться добровольным. По крайней мере, юридически. Это подчеркивали даже в Кремле. Но почему-то с трудом верится, что найдется заработавшая сверхприбыль компания, у которой хватит наглости отказаться от предложения добровольно поделиться сверхдоходами со страной и не оправдать надежды правительства.