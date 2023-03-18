Виктор Бут: В тюрьмах США читают речи Путина

Виктор Бут в редакции "Комсомольской правды". Фото: Оксана ЗУЙКО

Почему Америка и Россия дошли до конфликта, какого не было между ними даже в Холодную войну? И что об этом думают по ту сторону океана?

Об этом рассказал самый знаменитый русский заключенный, вызволенный из тюрьмы США ровно 100 дней назад, Виктор Бут. Он пришел в студию радио «Комсомольская правда» вместе с супругой Аллой.

«57 НАШИХ ЛЮДЕЙ ЖДУТ ОСВОБОЖДЕНИЯ И ВОЗВРАЩЕНИЯ НА РОДИНУ»

…- Виктор Анатольевич, сколько еще наших в американских тюрьмах остаются?

- Последние данные, которые я видел, это, кажется - 56 или даже уже 57 наших русских людей, наших граждан, которых американцы у себя держат.

Причём - большинство из них арестовали в третьих странах и вывезли в Америку. С нарушением международных законов. Впечатление, что американцы планово ведут работу по созданию такого «обменного фонда».

- А почему?

- В моем случае, еще в 2015-м Госдепартамент открыто говорил прессе, что Бут не будет освобожден до последней секунды его заключения. Типа - мы хотим из него сделать пример другим русским, которые будут отказываться от сотрудничества с нами и не признавать себя виновными. Если и вы будете так же как Бут себя вести, - тоже будете отбывать в тюрьме все 25 лет. Мы разрушим вас, вы выйдете оттуда больным и скоро умрете.

То есть, фактически, это пожизненное заключение.

КТО ПРАВИТ АМЕРИКОЙ

- Почему в США любая попытка сближения с Россией захлебывается? Даже Трамп не смог этого переломить, его заклеймили «русским шпионом».

- Понимаете, Америка - это не совсем президентская республика, несмотря на то, что у него большие полномочия. А реально, на примере того же Трампа — мы видели, как легко саботировали его «пророссийские» решения, как все забалтывалось, затягивалось. Президент США, несмотря на то, что он самый, как считается, сильный политик в мире, обладает очень малым ресурсом. И, по большому счету, даже не избиратели там определяют власть. А - деньги, большие деньги.

Поэтому власть в Америке – это такая проекция на экран того, кто держит пальцы и светит на них фонариком. А на экране появляется страшная картинка.

«СЕЙЧАС ВСЕ ЖЕСТЧЕ, ЧЕМ В ХОЛОДНУЮ ВОЙНУ»

- Почему между нами и США сейчас такое противостояние, как в советские годы, возникло?

- На мой взгляд, намного жестче.

- Разве?

- Да! Смотрите, общие потери США во всей Второй мировой составили чуть больше 400 тысяч убитыми. Сравните - у нас только подо Ржевом полегло миллион, в одной битве!

Во вьетнамской войне они потеряли 50 тысяч. Для них такие постоянные экспедиционные войны за рубежом с ограниченными человеческими потерями – это нормально. За последние 80 лет Америка только 12 лет не была в состоянии войны. Постоянно кого-то нагибали, учили…

- Но только не Советский Союз.

- Да. К нам было уважение. Не позволяли себе сказать, что Советский Союз себя плохо ведет. А после развала СССР они с нами разговаривали уже языком завуча школьного… За счет этого развала они предотвратил свой экономический кризис. Они отсрочили то, что у них начинает происходить только сейчас. За наш счет отсрочили.

За счёт того, что все наши семьи, вот как мои родители, наверное и ваши, потеряли. И сейчас посмотрите, сколько наших денег заморожено на Западе...

А у нас опять так получается, что в России ни одно поколение не может ничего накопить. Приходит какая-то катастрофа, конфликт, и все это теряется. Мы опять начинаем все с нуля.

- Но почему сейчас все это обострилось?

- Потому что американцы были уверены, что им удалось сделать из нас полуколонию. А Мюнхенская речь Путина, Крым — это случайные сбои, вспышки фантомной боли у русских. Все это пройдет и в Россию вернутся ельцинские времена. Вы помните, у нас тогда даже были министры иностранных дел, которые сейчас оказались гражданами США и живут там (речь об Андрее Козыреве. - Авт.).

А мы, к большому удивлению Америки, на этот раз не прогнулись.

Виктор Бут. Фото: Оксана ЗУЙКО

ЧИТАЛ СОКАМЕРНИКАМ «КОМСОМОЛКУ»

- Вы общались в тюрьме с американцами?

- Конечно.

- Они-то как оценивают - то, что происходит?

- Я могу, может, вспомнить одного человека, который стоял на позициях официальной американской пропаганды. Все остальные понимали меня, спрашивали, я переводил им наши статьи в газетах, объяснял, что происходит.

- Вы рассказывали, о чем пишут наши газеты?!

- Да. В том числе - «Комсомолка». (Буту нашу газету присылали все эти годы из Москвы, некоторые номера ему чудом удалось сохранить и он принес их в редакцию «КП». - Авт.) И там это было очень важным – понимать, что на самом деле, происходит в России.

Пропаганда в Америке достигла такого уровня, что население, как бы оно ни было «промыто», просто уже это не воспринимает.

Фото: Оксана ЗУЙКО

- Из «Комсомолки» что вы переводили?

- Ну, во-первых, статьи о том, что происходит на фронте, особенно репортажи ваших военкоров.

Естественно, речи Путина. Кстати, все они там немедленно переводятся на английский, и многим даже специально их присылают.

- Заключенные просят своих родственников, чтобы им прислали?

- Да.

- Так и представляем, тюрьма в США, все читают речь Путина.

- Понимаете, в чем дело... Сейчас Россия осталась чуть ли не единственной страной, которая защищает, в общем-то, все человечество, планету. А глобальные элиты пытаются ее уничтожить.

Политический обозреватель "КП" Александр Гамов примеряет тюремную одежду Виктора Бута в студии Радио `Комсомольская правда`. Фото: Оксана ЗУЙКО

- Элиты рубят сук, на котором сидят? С которого кормятся? И не думают о самосохранении?

- Они же, эти деятели в США, заявляют: ну, подумаешь, ядерная война, мы ее переживем, а тем, кто выживет, - хватит всего… Дескать, нам достаточно 1 миллиарда населения Земного шара.

- Ну, самим тогда придется картошку копать.

- Они и оставят миллиард, чтобы им копали картошку, и все будут работать на них за еду.

«ВСКРЫЛИСЬ БОЛЕВЫЕ ТОЧКИ»

- США хотят нас еще и экономически разрушить. Каковы шансы?

- За год крупнейшего в новейшей истории санкционного давления они так и не смогли ничего с нами сделать.

Что такое санкции? Это эмбарго. А что такое эмбарго? Это блокада изначально морского порта. И всегда в международном праве такое эмбарго считалось актом войны.

Таких актов Запад сейчас против России принял сколько уже? Кажется, 11 тысяч?

- Мы уже считать перестали. Я (Гамов. - Авт.) вот тоже персонально под санкции попал почему-то.

- Поздравляю. Это знак качества. Да, у нас экономика не рухнула. Но вскрылось много болевых точек. Нам надо сейчас вкладываться в технологии, в наш автопром, а не отверточную сборку. Я приветствую возрождение того же «Москвича», надеясь, что это будет не просто приклеивание шильдиков на китайские модели. Нам нужно быстро, с нуля, создать свое производство микрочипов.

Но и Запад не добился того, что хотел. Он рассчитывал, что у нас толпы граждан выйдут на улицы. Свергать власть.

Они о нас по себе судят. Вот в чем их проблема.

А русский народ в трудные моменты всегда объединяется и решает, наконец, накопившиеся проблемы.

Знаете, мне понравилась фраза Сергея Лаврова западным журналистам: «Вы хотели нас поставить на колени? Ну, так ставьте».

РОССИЯ ВИДЕТСЯ ИЗДАЛЕКА

- При СССР мы закрывались от Запада железным занавесом, а теперь - наоборот, Запад пытается нас изолировать. Нас там так боятся?

- Элиты боятся. А что происходит среди простого народа? Взять те же недавние статьи в «Комсомолке» вашей журналистки Дины Карпицкой - я их с интересом читал - про американцев, которые хотят в Россию переехать. И про русских немцев, которые хотят вернуться. (читайте на KP.RU)

Понимаете, сейчас назрело как никогда то, что государство должно помочь нашим соотечественникам, которых судьба раскидала по миру. В каждой стране есть русская диаспора. Даже в африканских странах.

Мне довелось в Центральноафриканской республике году в 1998-м, заехав в какой-то магазин, увидеть там белую женщину, разговориться с ней и прийти в изумление! Оказывается, она наша. Приехала из Якутска и не может обратно уехать, некуда. Надо помочь всем нашим, раскиданным по Земле, вернуться. Они, поскитавшись, стали больше патриотами, чем оставшиеся здесь. Потому что уже насмотрелись, сравнили.

Когда ты видишь нашу Родину издалека, понимаешь, что это такое - наша великая Россия.

…И ВЕРДИКТ АЛЛЫ БУТ

«Там разруха и вечером все пьяные»

Алла Бут (супруга Виктора Бута):

- Я была в 2019-м году в США. Мы прилетали с дочерью повидаться с Виктором, и мы там поездили. По провинциям… Для меня все рассказы, что США – золотое место, процветающее - они тогда разом рухнули!

Слушайте, там такая жуткая разруха, это страшно просто, эта та самая «одноэтажная Америка».

Мы ходили с круглыми глазами два месяца в Иллинойсе, в Монтану рядом ездили, еще куда-то.

То, что Виктор говорит про мосты их разрушенные - он прав на 100%. Половина перекрыта вообще, никуда не переехать.

Градообразование там - это огромная трасса федеральная и небольшие поселения вокруг. В основном - алкогольные магазины, и вечером все пьяные.

И там большинство - толстые, размера 62-го.

Когда мы видели в магазине женщину, которая не в тележке электрической передвигается по супермаркету, а, скажем, размера 46 - 48, мы с Лизой (дочь Аллы и Виктора Бута. - Авт.) просто радовались…