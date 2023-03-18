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Звезды18 марта 2023 11:30

Сергей Епишев, Павел Чинарев, Авангард Леонтьев волею случая оказались на одной сцене

В МХТ им. Чехова вышел спектакль «Дядя Ваня» в постановке режиссера Дениса Азарова
Анастасия ПЛЕШАКОВА
Анастасия ПЛЕШАКОВА
«Дядя Ваня» не раз возвращался на мхатовскую сцену в разных интерпретациях

«Дядя Ваня» не раз возвращался на мхатовскую сцену в разных интерпретациях

Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

В год 125-летия (будем отмечать в октябре) Московского Художественного театра без нового спектакля по Чехову не обойтись. «Дядя Ваня» - пьеса для МХТ знаковая, впервые была поставлена на этой сцене Станиславским и Немировичем-Данченко еще при жизни Антона Павловича в 1899 году. Ну и потом «Дядя Ваня» не раз возвращался на мхатовскую сцену в разных интерпретациях.

На этот раз он вернулся с легкой руки режиссера Дениса Азарова, которого захватила тема глобального одиночества и тотальной нелюбви. Перед спектаклем режиссер и актеры, в нём занятые, успели поделиться впечатлениями с журналистами.

- Герои Чехова - сложные люди. Поэтому между ними... дисконнект. В этой пьесе нет ни одной пары, где любовь взаимна, — пояснил Денис Азаров. - Чехов очень ироничный. Мы тоже постарались отнестись к страданиям героев с иронией, сделать эту историю смешной и забавной. Хотя, конечно, всех будет жаль. Все герои - люди несчастные, просто не знают об этом. Мне лично, как режиссеру, их очень, очень жаль...

Знаменитая чеховская ирония «рождается сама собой из драматических отношений героев»

Знаменитая чеховская ирония «рождается сама собой из драматических отношений героев»

Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

В роли Войницкого – Сергей Епишев, который, по его же признанию, прежде не ассоциировал себя с дядей Ваней. Но не смог устоять перед предложением: Московский Художественный театр, юбилейный год, Чехов, великая сцена - статусная история.

- Это спектакль об интеллигентных людях (мы, актеры, тоже, в некотором смысле, интеллигенция), которые волею случая оказались в одном месте, — объяснил журналистам Епишев. – Им не очень хорошо друг с другом. Они любят не тех, и живут не там, и занимаются не тем, чем хотелось бы. Но деваться-то некуда...

После просмотра спектакля возникло ощущение: так и есть, деваться некуда. Артисты (да и режиссер тоже) не только «волею случая» оказались вместе, но просто выиграли каст в лотерее. Павел Чинарев вытянул счастливый билет, на котором написано «доктор Астров». Чудесной Светлане Колпаковой повезло стать Еленой Андреевной. И уж совсем чистое совпадение – выбор актеров на роль Войницкого и профессора Серебрякова.

Герои Чехова - сложные люди

Герои Чехова - сложные люди

Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

- Сергей Епишев - высокий, Авангард Леонтьев (он играет профессора) – не велик ростом. И это готовое решение, — бесхитростно объяснил свой «концеп» режиссер Денис Азаров.

Ничего придумывать не надо. Видно и так: Войницкий и Серебряков антиподы. Один (высокий) за высокие духовные ценности. Другой (низенький) - прагматичный и крепко стоит на земле. У Авангарда Леонтьева и вправду были «прагматичные» мотивы. В его послужном списке не так много чеховских героев. Когда-то он сыграл Епиходова и Гаева. Ну и всё… А тут целого Серебрякова предложили!

Выбрав артистов «по росту», режиссер решил: остальное за него сделает Чехов, потому что текст «гениальный и актуальный»… В нем есть все: и любовь, и сострадание, а знаменитая чеховская ирония «рождается сама собой из драматических отношений героев».

Ироничный Чехов, сидя на этом юбилейном спектакле, смеялся бы до слез

Ироничный Чехов, сидя на этом юбилейном спектакле, смеялся бы до слез

Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Не устояла перед искушением Светлана Колпакова. Она прекрасная артистка, но в роли Елены Андреевны, в жилах которой течет русалочья кровь, будьте же русалкой, представить её сложно. Такая же история с Дарьей Юрской, которая играет maman Войницкую. Назвать её старой галкой, которая одним глазом смотрит в могилу, невозможно даже при богатом воображении. Возникает лишь вопрос: почему за ней не приударил сердцеед Астров?

Наверное, лишь потому, что maman все время читает буклеты и научные трактаты Серебрякова, с чего и начинается спектакль. Кроме того, она дает уроки балета. Кому? Прислуге. Появление работниц, изображающих балерин, режиссер легко оправдал: в усадьбе Серебрякова обленился не один дядя Ваня (он танцует под композицию группы Kiss «I Was Made for Lovin You»), но и простые люди вместо работы танцуют. В это же время Серебрякова мучит подагра и проклятая старость. Доктор страстно целуется с Соней, чего у Чехова не было, но почему бы и нет? Этот Астров хитер: «маскируется под коллажом разных драпировок», — объяснил характер своего героя актер Павел Чинарёв. То есть сплошное равнодушие и нелюбовь.

Думаю, ироничный Чехов, сидя на этом юбилейном спектакле, смеялся бы до слез. Лишь бы спектакль дожил до юбилея театра.

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